Zeman: Seznam, odpad žurnalistiky. Popírám, co psali. Koudelka z BIS? Mám informaci

ROZHOVOR S PREZIDENTEM Žádná úřednická vláda vedená šéfem ČEZu Danielem Benešem nebude. Miloš Zeman pro ParlamentníListy.cz důrazně odmítl mediální spekulace. “Absolutní lež,” sdělil prezident a vnesl světlo do dalšího osudu ředitele BIS Michala Koudelky. Zeman již premiéru Babišovi předal avizovaný dokument sepsaný někdejším vysokým funkcionářem BIS, z něhož prý plyne, že Koudelka není dobrý manažer. Zaznělo i hodnocení vlády a opozice v době koronakrize.

Pane prezidente, dopady a dění související s pandemií koronaviru dlouhodobě výrazně štěpí politickou scénu. Opozice nicméně vyzývá k dodržování opatření a odpovědnosti. Jak momentálně nahlížíte na stav naší politické scény obecně?

Je tady vláda a je tady opozice. Vláda patří mezi, jak se kdysi říkávalo, lidi polem pracující. Samozřejmě se to netýká jen vlády, ale široké veřejnosti, zdravotníků, hasičů, policistů, vojáků atd. atd. Na druhé straně tu je poštěkávající opozice, která maximálně spáchá hodokvas na Karlově mostě a která bude neustále obviňovat vládu, ať ta dělá cokoliv. Když chce vláda zavést zpřísnění, opozice bude volat po rozvolňování. Když vláda něco rozvolní, bude to opozice zase kritizovat a mluvit o chaotické vládě.

Mohu říci, že v této koronavirové krizi opozice prostě selhala. Je mi to líto, protože jsem vždy říkal, že opozice je ostruha zaťatá do boku koně. Opozice, která má silnou alternativu, ale také silné vedoucí představitele, může být stejně užitečná jako vláda. Když se ovšem podívám na naši poštěkávající opozici, bohužel, bohužel, bohužel nic takového neexistuje.

Ani žádné náznaky toho, že by opozice vašimi slovy z jara přišla „pumpovat vodu“, se nestalo?

Drobné náznaky se možná vyskytnou. Vezměte si třeba případ Dominika Feriho, kde šlo o určitou pomoc vládě, a já to oceňuji. Byly to ale opravdu jenom drobné náznaky.

Pokud jde o vládní podporu určitým odvětvím ekonomiky, a nejde pouze o opoziční kritiku, ale mnohé názory ve společnosti, můžeme slyšet, že tato podpora je buď nedostatečná, nebo pomalá. Jaký je váš pohled? Jedná vláda adekvátně a rychle?

Když vezmeme v úvahu, že vláda uvolnila stovky miliard korun, což je právě rozpočtový deficit, na podporu ekonomiky, tak mně právě tato kritika připadá nemístná. Doporučoval jsem, aby si podnikatelé vzali v rámci programu Covid 3 dlouhodobý úvěr s nízkou úrokovou sazbou a odloženou dobou splatnosti. A kdyby ho přesto nedokázali splatit, tak nestojí za mnoho. V tom případě by ale chyba byla u nich, protože u tohoto úvěru stát prostřednictvím deficitu garantuje tento úvěr ze svých zdrojů.

A ti nejmenší podnikatelé, živnostníci jako kadeřnictví a další malá odvětví z oblasti služeb, kteří sice dostali kompenzační bonus, ten ale nepokryje ani nejnutnější náklady. Není tady prostor pro další pomoc?

Byla tady pětadvacítka zaměřená právě na OSVČ a myslím, že byla velmi úspěšná. Je zde program Antivirus, který také není určen pouze velkým podnikům, a když koneckonců mluvíme o dlouhodobých úvěrech, nevidím důvod, proč by si je nevzali i drobní a střední podnikatelé.

Jak vůbec hodnotíte krizové fungování vlády v této době? Vytkl byste jí něco?

Především to byl komunikační problém. Setkali jsme se s absolutně novou situací, někdy se stalo, že se určitá doporučení měnila za pochodu. Kdyby všichni, kdo se zabývali touto epidemií, byli geniální, tak by nedocházelo k tomu, čemu opozice říkala chaotismus.

Byl bych zde ale velmi tolerantní, protože jsem na straně vlády naopak viděl maximální věcné nasazení. To, že jí vyčítám drobné komunikační chyby, je něco, co můžete brát jako přátelskou kritiku.

V médiích se objevily spekulace, že připravujete variantu úřednické vlády v čele se šéfem ČEZ Danielem Benešem. Je taková varianta ve hře? Můžete to vyloučit?

Zaregistroval jsem to na Seznamu, kde jedním z autorů těchto spekulací byl jakýsi Dolejší. Nu, ten Dolejší dokonce uvádí, že jsem se s Andrejem Babišem o tom bavil při našem posledním setkání. Je to absolutní lež, ale mě to nepřekvapuje, protože já pokládám Seznam.cz za odpadní koš české žurnalistiky.

Nicméně o tom mluvil i Vojtěch Filip, že tahle spekulace nějakou dobu koluje, byť neví od koho…

Jestli to slyšel, tak určitě ne ode mě. Jsem tady já, kdo by měl rozhodnout o úřednické vládě, a já o ničem takovém rozhodovat nebudu. Počkám do voleb a vítěze voleb jmenuji premiérem.

Zmíněný článek operoval s variantou, že chcete vyměnit vládu kvůli tendru na dostavbu Dukovan a zmínil opětovné varování BIS, aby byla tato zakázka svěřena Rusům nebo Číňanům. Měli bychom někoho z tendru předem vyloučit?

BIS má sice podle zákona chránit ekonomické zájmy státu, ale myslím si, že to vůbec nedělá. Naopak tyto ekonomické zájmy poškozuje. Můj názor je dlouhodobě stále stejný. Nechť se do tendru přihlásí kdokoli a nechť tento tendr vyhraje ten, kdo nabídne jednak nejlepší cenu a jednak nejlepší technické parametry. Kdyby v BIS byl alespoň jeden člověk, který trochu rozumí ekonomice, věděl by, že čím méně uchazečů, tím vyšší nabízená cena.

Co se týče BIS, opětovně jste odmítl návrh vlády na jmenování jejího šéfa Michala Koudelky generálem. Předpokládám, že svůj názor do budoucna nezměníte. Mluvil nebo budete mluvit s premiérem, aby vám to vláda už nenavrhovala?

Panu premiérovi jsem předal avizovaný materiál, který se týká Michala Koudelky. Materiál má dokonce dvě fáze, jednu stručnou, jednu podrobnější, ale v zásadě společným jmenovatelem je tvrzení, že Michal Koudelka není dobrý manažer. Argumenty, které na podporu tohoto tvrzení byly uvedeny, jsem předal panu premiérovi. Mohu říci, že je vypracoval člověk, který v BIS dlouhodobě a ve vysoké funkci pracoval.

Toto jste před časem avizoval v rozhovoru pro MF Dnes s tím, že tento materiál pro vás zpracovává bývalý šéf analytiky BIS pan Rom. Takže šlo o předání tohoto materiálu?

Ano.

Jak vnímáte námitky, které veřejně zazněly, že je neslýchané, aby prezident republiky nechával zpracovávat kompro materiál na šéfa jedné z tajných služeb?

Kompro materiál je pojem z myšlenkového světa, který nesdílím, protože v tom případě by každý kritický materiál mohl být označen za kompro materiál.

Koudelkovi za rok v létě končí pětiletý mandát, vláda mu ho může prodloužit, nebo vybrat někoho jiného. Budete do toho chtít zasáhnout, doporučovat, nebo to ponecháte zcela na premiérovi a vládě?

Je to kompetence vlády, já mohu pouze vyjádřit doporučení, na což má prezident nepochybně právo. Mým doporučením rozhodně nebude ponechání pana Koudelky na další funkční období v čele BIS.

