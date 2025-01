Zeman: Tajné služby u nás posilují. Mohou zrušit volby. Zelenskyj je zoufalý

Pane prezidente, ještě před koncem roku se hojně debatovalo o zrušení prezidentských voleb v Rumunsku, kdy ústavní soud napodruhé tento krok učinil po tlaku Spojených států. V naší zemi se objevily obavy v opozici, zda rumunský scénář nehrozí také v České republice. Sdílíte tyto obavy?

Náš Ústavní soud je podle mého názoru aktivistický v tom smyslu, že se snaží vycházet vstříc vládě, a nemohu vyloučit, že v krajním případě by k něčemu podobnému jako v Rumunsku došlo i u nás. V každém případě to považuji za hrubé zneužití soudní moci.

Rumunský ústavní soud své první rozhodnutí přehodnotil i na základě údajných informací tamních tajných služeb. Dovedete si představit, že by u nás stejnou roli sehrála BIS?

Záleží na tom, kdo tuto službu vede. V případě pana Koudelky je toho zcela určitě schopna. Kdysi jsem říkal, že po policejním státě může nastoupit ještě něco daleko horšího, a to je stát vedený tajnými službami. Daleko horší by to bylo i proto, že to bude neviditelnější vedení než v případě policejního státu.

Souvislost s BIS má podle mnohých i nový paragraf trestního zákoníku „činnost pro cizí moc“, protože tuto změnu si podle řady zdrojů z Parlamentu prolobbovala právě tato tajná služba. Co na to říkáte?

Opakuje se historie nikoli tak zcela dávná. Mnoho lidí bylo souzeno za údajnou špionáž pro americké imperialisty. Teď jsou to jiní imperialisté, ale princip je stejný. Znovu opakuji, že u nás tajná služba posiluje svoji moc, a to nejenom nad řadovými občany, ale i nad ústavními institucemi. Je to nebezpečný trend, o němž doufám, že ho příští parlamentní volby zvrátí. Pokud ovšem nedojde k tomu, že nakonec i ty volby mohou být zrušeny pod tlakem tajných služeb.

Ano, stále častěji zaznívá, že místo toho, aby politici kontrolovali tajné služby, jak to ukládá zákon, nechají se naopak tajnými službami kontrolovat a na základě jejich přání mění politiku státu či mění zákony. Ostatně ten nový paragraf je napsaný mimořádně nejasně a gumově, že panují obavy, že jeho prostřednictvím lze odsoudit prakticky kohokoli včetně nás dvou na základě tohoto našeho rozhovoru…

ParlamentníListy.cz se mohou pyšnit tím, že představují nezávislý opoziční hlas, který vůbec není ovlivňován žádnou cizí mocí.

Pakliže vládu po volbách sestaví hnutí ANO pod vedením Andreje Babiše, dovedete si představit, že tato vláda vymění Michala Koudelku v čele BIS za někoho jiného? Ostatně před lety Babiš už tuto možnost měl a neudělal to…

Andrej Babiš bohužel tehdy ředitele BIS nevyměnil, ale pouze ho dočasně pověřil vedením s očekáváním výsledků tehdejších parlamentních voleb. Kdybych měl odpovědět poněkud anekdoticky, řekl bych, že kolují spekulace o případné koalici hnutí ANO a STAN. V případě takové koalice by ministrem vnitra zůstal Vít Rakušan a pan Koudelka by byl zachráněn. Prosím, aby to bylo považováno nikoli za poplašnou zprávu, ale za katastrofický scénář.

Když mluvíme o BIS, při nedávném výročí vrbětického výbuchu jste vystupoval v několika rozhovorech, že stále panují nejasnosti a nebyly předloženy jasné důkazy o tom, že to bylo tak, jak bezpečnostní složky finálně tvrdily. Věříte, že se těch důkazů někdy dočkáme?

Celou dobu vycházím právě ze zprávy BIS, což je trošku absurdní, ale jak se říká, i ďábel může citovat Písmo svaté, protože v této zprávě BIS o vrbětické kauze je věta, která doslovně říká, že „neexistují žádná svědectví ani důkazy“ o tom, že ti dva Rusové v areálu muničních skladů byli. Takže moje pochybnosti vycházejí z toho, že nebylo prokázáno, že tam byli. Tím pádem ani nebylo prokázáno, že ten výbuch mohli spáchat, a pochybnosti z tohoto důvodu trvají.

Paradoxní je, že na základě článku webu Seznam Zprávy z loňského podzimu BIS na základě spolupráce při řešení vrbětického případu vyznamenala svou medailí jakéhosi člověka, u něhož teď panují pochybnosti, že je sám ruský agent. V onom článku to bylo popsáno dosti podrobně.

BIS se samozřejmě snaží nějakým způsobem chlubit, že odhalila ruské agenty, a nu a teď se dostává do uzavřeného kruhu, kde zřejmě spolupracovala s jiným ruským agentem.

Závěrem roku 2024 a počátkem roku nového jsme viděli mnoho projevů řady politických představitelů. Dokonce i Tomáš Halík ve své promluvě varoval před tím, aby se Česko po volbách stalo autoritářskou zemí. Zaznělo mnohé. Viděl jste některé tyto projevy? Pokud ano, jak je hodnotíte?

Tomáš Halík je v podstatě zanedbatelný, ale pobavilo mě, když napadl zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem. To je ale v rámci jeho všeobjímajícího stylu nenávisti. Pokud jde o ostatní projevy, obecně vzato nemám rád fráze a nemám rád čtecí zařízení, protože ten, kdo svůj projev čte, nepřímo dokazuje, že mu projev napsal někdo jiný.

Slovenský premiér Fico se nedávno v Moskvě setkal s Vladimirem Putinem a vyjednával dodávky energetických surovin. Na Nový rok ale Ukrajina zavřela tranzit ruského plynu přes své území do Evropy. Jak tuto Ficovu iniciativu vnímáte?

Nebudeme teď mluvit o Ukrajině a o případném uplatnění Slovenska jako hostitelské země případného jednání o příměří. Budeme mluvit o tom, že Slovensko je po uzavření kohoutků v situaci energetické krize. Musí teď vyjednávat se všemi partnery včetně Ruské federace, aby této krizi zabránilo. Možná by bylo dobré, kdyby se Slovensko inspirovalo příkladem Maďarska, protože to nemá s dodávkami energetických surovin podstatné problémy.

A jak vnímáte krok Zelenského, který kohoutky s plynem uzavřel?

Pokládám to za projev zoufalství, který v podstatě poškozuje všechny zúčastněné strany včetně Ukrajiny. Spojil bych to s posledním projevem ukrajinského prezidenta, který byl rovněž aktem zoufalství. Nebudu teď klást důraz na vulgarismy v tom projevu včetně termínu chujoviny apod., ale budu klást důraz na obsah projevu, který v podstatě říká, „vy jste nás zradili“. Myslím si, že je to anticipace Trumpova postupu po inauguraci 20. ledna.

Na závěr ještě aktuální otázka z české politické scény. Jaký je váš pohled na žádost policie o vydání Tomia Okamury k trestnímu stíhání za předvolební plakát s černochem s nožem a heslem o „chirurzích z dovozu“?

Kdyby u nás měly být na tři roky zavíráni lidé za plakát, který varuje před ilegální migrací, tak už by si nikdo nebyl jist ani hrdlem, ani statkem. Z hlediska marketingu je to dobrá pomoc Tomiu Okamurovi v jeho volební kampani.

