Zeman pro PL: K atentátu dojde i v České republice

Pane prezidente, v úterý jste prohrál soud v první instanci s Džamilou Stehlíkovou, která o vás veřejně rozšiřovala údajné diagnózy, které však podle vás naprosto nesedí s reálným stavem. Jaký je váš komentář?

Právě jsem dostal informace od svého advokáta, který říká, a to je nejpodstatnější, že se hodlá odvolat. Samozřejmě má několik kritických poznámek, které vám mohu dát k dispozici. Vzhledem k tomu, že je na řadě odvolání, tak podobně jako v hokeji, politice i soudních sporech, rozhoduje až závěr. Počkejme si na definitivní výsledek.

Soud argumentoval jakousi znalkyní, která tvrdila, že by se pomocí veřejných zdrojů mohlo dojít ke stejným závěrům jako Stehlíková. Šlo o články v médiích. Lze tedy stanovit něčí diagnózu na dálku pomocí novinářských článků?

Jako laik nevěřím tomu, že lze medicínskou diagnózu udělat na dálku. Tím spíše, když se bude opírat pouze o informace ze stejně neinformovaných zdrojů jako jsou média.

Naopak jste před týdnem vyhrál soud nad Pavlem Novotným, který se vám musel omluvit a zaplatit finanční obnos. Operoval jste při sporu i s tím, že Novotný může vzhledem k předchozí podmínce jít do vězení?

S tím musí operovat především soud, a nikoli já nebo můj advokát.

Třetí soudní spor z nedávné doby je případ Šarapatka. Tomu jste se již omluvil, ovšem stále trváte na tom, že to bylo jinak, že jste ho coby premiér z postu poradce skutečně vyhodil a soud nevzal v potaz svědectví několika tehdejších ministrů. Jak toto berete? Pochybil soud?

Svědectví těch tří ministrů je zřejmě obsaženo ve spisech. Není dobré kritizovat rozhodnutí soudu. Pokud jsem správně informován, pan Šarapatka nebyl nedávno znovuzvolen do Rady ČT, což také svědčí o jeho pověsti, a považuji tuhle záležitost za uzavřenou. Pouze bych ve svém vyjádření dodal, že podobně jako já se pana Šarapatky zbavil i Stanislav Gross, takže pan Šarapatka se může chlubit tím, že je jediný poradce, kterého vyhodili dva premiéři.

Uplynuly dva týdny od atentátu na Roberta Fica. Jaké pocity jste cítil ve chvíli, kdy jste se tu šílenou zprávu dověděl? Krom toho, že jste si přál, aby přežil, pochopitelně.

To samozřejmě ano. Robert Fico je můj přítel. Zdůrazňuji, že nikoli politický přítel, ale skutečný lidský přítel. Nevěřím mýtu o osamělém střelci, protože si myslím, že je třeba zkoumat kořeny jakéhokoli činu. A mezi hlavní kořeny tohoto činu patří nenávistná atmosféra vůči Robertu Ficovi, která byla vytvářena jak médii, tak některými politiky.

Někteří politici slovenské vlády bezprostředně po atentátu přišli s otevřeným obviněním liberálních médií a progresivistické opozice, že mají svůj díly viny. Řekl to například Luboš Blaha. Okamžitě schytal kritiku od opozice i od médií…

Potrefená husa se ozvala.

Podobné odsudky nabídla i česká média v některých případech. Je to tak, že v mainstreamové debatě se vůbec nepřipouští, že by na tom mohla být část pravdy? Byl by postup stejný, kdyby se hypoteticky atentát stal obráceně, tedy někdo z tábora Smeru by útočil na představitele Progresivního Slovenska?

Především, nepřeji atentát žádnému z politiků, ať jsou mi sympatičtí, nebo ne. Znovu opakuji, že podhoubí pro čin člověka, který je zřejmě ovlivnitelný informacemi ve veřejném prostoru, a tedy psychicky poněkud narušený, vytvářejí jednak média, a za další politici. Nenávistná atmosféra, kterou šířila i paní Vášáryová a mnozí další, k tomu určitě přispěla. Mimochodem, chtěl bych touto cestou vyjádřit své sympatie vůči Xaverovi, protože ten se také dostal do lidských hub kvůli své kritice paní Vášáryové.

Jinými slovy, předpokládám, že nápad některých politiků pětikoalice na Xaverovo odvolání z Rady ČT považujete za nesprávné.

Samozřejmě. Jsem toho názoru, že Xaver je jedním z nejaktivnějších a nejschopnějších členů Rady České televize.

Vrátím se ještě k vámi uvedenému podhoubí pro politický atentát. Atmosféra u nás není o tolik lepší proti Slovensku. Řekl byste, že zdejší podhoubí, ze kterého by mohlo vyrůst něco podobného jako na Slovensku, je živeno také u nás?

Zcela určitě ano. Mimochodem, časopis TO, který teď rozšiřuje rozsah časopisu na 100 stran, měl ve svém posledním čísle obálku, kde pouze uveřejnil citáty některých českých politiků na téma Roberta Fica před atentátem. Myslím si, že pokud mají čeští politici svědomí a mají do čeho si sáhnout, měli by se nad sebou zamyslet.

Dovedete si představit, že by k politicky motivovanému atentátu mohlo dojít i u nás v České republice?

Ano, to si dovedu představit. Dokonce, dříve nebo později k tomu velmi pravděpodobně dojde. Jednak proto, že v české populaci je celá řada bláznů, a někteří z nich jsou dokonce vybaveni střelnou zbraní. Za další mohu říci, že moje mínění o českých novinářích je obecně známo. Tito lidé se dokážou klasifikovat pouze vyvoláváním nenávisti bez jakýchkoli racionálních argumentů, zařadil bych sem například velmi nenávistné Forum24 či naštěstí nízkonákladový Deník N, ale i Seznam Zprávy, tak ve všech těchto případech se dá očekávat, že když si nějaký blázen jejich výstupy přečte, případně se podívá na Českou televizi, může se rozhodnout nabít revolver a vyrazit do ulic.

Během svého desetiletého působení v úřadu prezidenta republiky jste aktivně objížděl republiku a setkával jste se s občany na plných náměstích. Měl jste někdy v nějaké situaci obavu, že by mohlo k nějakému útoku na vás dojít?

Kdybych měl obavu, tak bych na ta setkání s lidmi nejezdil. Vzhledem k tomu, že jsem na tyto mítinky jezdil, vyplývá z toho, že jsem obavy neměl. Ale ano, kromě nenávistných plakátů, které jsem ignoroval, jsem zažil jeden velmi půvabný útok ze strany členky hnutí Femen, která se obnažila a ukázala poměrně hezká ňadra. Moje ochranka ji srazila na zem, takže si tato žena pak stěžovala, že ji bolí záda, ale nic hrozného jí nebylo.

V této souvislosti, a zdůrazňuji, že jsem laik, musím konstatovat, že ochranka premiéra Fica si podle řady expertíz počínala neprofesionálně. Ostatně, když byl Václav Klaus v Chrastavě atakován kuličkovou pistolí, kde samozřejmě nikdy předem nevíte, jestli je ta pistole jenom airsoftová, tak stejně tak selhala jeho tehdejší ochranka. Po svém nástupu do úřadu jsem okamžitě tuto ochranku odmítl se zdůvodněním, že amatéry se chránit nenechám.

Na Slovensku se mezi médii, opozicí a některými osobnostmi vede boj o svobodu médií, která je prý ohrožena jen proto, že soukromá televize Markíza zrušila jeden ze svých diskusních pořadů. Jeho moderátor dokonce využil čas ve vysílání k pronesení vlastního „manifestu“. Je skutečně zrušení jednoho pořadu atak na svobodu slova?

Vyjádření toho moderátora jsem neviděl, takže ho nemohu hodnotit, a nechci se zařadit do stejné kategorie lidí, kteří kritizují vaši knížku Spiknutí, aniž by ji četli. V každém případě máte pravdu, že je-li televize soukromá, může si sama rozhodnout, koho bude zaměstnávat a jaké pořady bude vysílat.

V pluralitě médií a politických stran není bezprostředně ohrožena svoboda slova a věřím, že ti, kdo svobodu slova potlačují, na to nakonec doplatí úpadkem volebních preferencí. Platí to zejména o České republice.

Zmínil jste knihu Spiknutí, kterou jsem spolu s kolegou Lubošem Procházkou napsal o pokusu zbavit vás prezidentských pravomocí. Kniha je v prodeji více než měsíc, drží se na předních příčkách žebříčků. Na druhou stranu, prakticky jsme nezaznamenali veřejnou debatu o obsahu knihy, o mnohých převratných zjištěních. Bylo to očekávatelné? Anebo si to vykládáte jinak?

Něco podobného jsem zažil při vydání své knížky Jak jsem se mýlil v politice, ze které se stal bestseller se 135 tisíci prodanými výtisky. Novináři také nerecenzovali obsah této knihy, jako ve vašem případě. Je to vlastně pochvala pro autory, protože kdyby ve vaší knize novináři našli nějaké nepravdy nebo odchylky od reálných faktů, zcela určitě by to nadšeně napsali a tu knihu by napadli. Vzhledem k tomu, že tohle nemohli udělat, tak o knize mlčí.

Kniha popisuje i některé souvislosti a činnost ředitele BIS Koudelky, kterého jste léta odmítal povýšit na generála. Teď byl během roku povýšen podruhé novým prezidentem. V knize sice uvádíme některé důvody, proč jste to vy odmítal, ale jak byste to dnes krátce vysvětlil čtenářům?

Uvedu jeden příklad z mnoha. Pakliže šéf BIS nechává odposlouchávat prezidenta republiky a jeho spolupracovníky, což potvrdil i nejmenovaný plukovník BIS, který za to byl nedávno propuštěn, tak jde o něco, co by se v normální společnosti díti nemohlo. Povšiml jsem si, že prezident Pavel dělá vše obráceně, než jsem dělal já. Budiž mu to přáno, ale nebylo by dobré, aby v tom byl důsledný. Například navrhl soudce Fremra do Ústavního soudu jenom proto, že já jsem ho odmítl jmenovat předsedou Nejvyššího soudu. Jak to dopadlo, všichni víme.

Před pár týdny jste v Blesku potvrdil, že vám premiér Fiala slíbil spolupodepsat abolici pro bývalého kancléře Vratislava Mynáře, a pak slib nedodržel. Fialy se novináři ptali, ten však v poněkud složitě formulovaném vyjádření tuto skutečnost nepopřel, což ovšem většina médií následně nezdůraznila. Co jste si z toho vzal?

Premiér Fiala to dost dobře nemohl popřít, protože na to existuje několik svědků. Na druhé straně jsem ty kličky, které kolem toho byly, s úsměvem vzal na vědomí a říkal jsem, že to je svým způsobem škoda, protože za této situace máme v čele státu premiéra, který nedodržuje dané slovo.

Premiér nyní vydává knihu Vládnutí v čase krizí, která zřejmě přináší souhrn jeho projevů za posledních pár let. Dle některých komentářů na sítích to navozuje dojem, že kniha má popisovat, jak Petr Fiala provedl úspěšně zemi sérií těžkých krizí. Je takový pohled možný?

Nedávno jsem viděl data za měsíc duben v meziročním srovnání u českého průmyslu a stavebnictví. Průmysl klesl o 3 procenta, stavebnictví kleslo o 8 procent. Jako ekonom hodnotím vývoj české společnosti na základě ekonomických údajů. Tedy vzhledem k tomu, že jsme nejprůmyslovější země, je pokles průmyslu varování. A protože stavebnictví je spojeno s investicemi, které zachraňují budoucnost, je pokles o 8 procent rovněž varování. Může být krátkodobá oscilace, ale může to být také varovný signál, a v takovém případě opravdu není čím se chlubit.

Vláda schválila bývalého šéfa Vojenské policie Otakara Foltýna do funkce koordinátora strategické komunikace a dezinformací. Potřebuje naše země tuto funkci? A je dobře, že ji bude zastávat bývalý významný voják?

Prezident Pavel určil téma dezinformací novému ministrovi pro vědu, výzkum a inovace, a jistě uznáte, že tomuto ministrovi tahle oblast do portfolia skutečně patří, protože zejména věda je obklopena stálými dezinformacemi. O toto téma se kromě pana Ženíška uchází i Tomáš Pojar, a jestliže to teď bude dělat pan Foltýn, budou to takoví bratři v triku a uvidíme, co z toho vznikne.

Váš nástupce na Hradě během debaty s občany v Pardubickém kraji hovořil o tom, že mladí lidé podle něho mají stále větší přehled, a to i větší než mnoho starších lidí. Řekl k tomu doslova též, že „někteří dospěli by ani volební právo mít neměli“. Není takový pohled od hlavy státu překvapivý?

Vláda má úplnou podporu dvou procent populace, částečnou podporu 15 procent. Při takovém pohledu na věc z toho plyne, že volebního práva by mělo být zbaveno zhruba 83 procent občanů. To je dost bizarní. Ale abych odpověděl. Ukvapené výroky občas postihnou každého politika; a na druhé straně politik, který se dopouští pouze a trvale ukvapených výroků, není samozřejmě politik.

Je prezident Pavel tím, kdo se často dopouští ukvapených výroků?

Když vezmu v úvahu Bernda Posselta, projev na Terezínské tryzně o zločinech našich předků, výrok o euru s tím, že prezident nerozumí ekonomii, když beru v úvahu projev o nutnosti kvalifikovaného hlasování a tedy zbavení se práva veta, tak jenom tento drobný příklad podle mého názoru ukvapených výroků umožňuje odpovědět kladně na vaši otázku.

