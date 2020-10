Zkušený analytik Štefec rozkrývá mezinárodní hru tajných služeb. V hlavních rolích Navalnyj a plyn

ROZHOVOR Alexej Navalnyj jako páka pro sankce, které mají zabránit výstavbě ruského plynovodu Nord Stream 2. Podle vojenského analytika Jaroslava Štefce si německá Angela Merkelová uvázala na krk s Navalným i mlýnský kámen. „Německu to do budoucna přináší velké ekonomické i politické výhody. Ten, kdo bude ovládat Nord Stream 2, bude moci politicky tlačit na země v rámci Evropské unie,“ vysvětluje v rozhovoru. Štefec navíc upozorňuje, že tlak Američanů je v této záležitosti enormní.

Americký prezident Donald Trump se nakazil koronavirem a víkend strávil v nemocnici v péči lékařů. Byl to Trump, kdo koronavirus na jaře v podstatě zlehčoval a nemoc mu nyní přerušila předvolební kampaň. Jaký vliv to může na jeho zvolení mít?

Právě Donald Trump se celkem otevřeně stýkal se spoustou lidí, takže nejde o nic neočekávatelného z hlediska lidského. Z hlediska politického to pro něj samozřejmě znamená určitou komplikaci v rámci předvolební kampaně, protože volby jsou, dá se říci, za dveřmi. Ale je to velmi zajímavé i z hlediska medicínského, protože, pokud vím, tak mu lékaři nasadili proslulý americký remdesivir a kromě toho má speciální léčbu pomocí nějakého experimentálního léku. Nevím, co je na tom pravdy, ale četl jsem, že jedna dávka přijde v přepočtu na 100–150 tisíc korun.

V tomto směru je velmi zajímavá nabídka ze strany Ruské federace, tedy pomoci Spojeným státům při zvládání epidemie koronaviru, která se objevila prakticky už oficiálně, což mě také zaujalo vzhledem k tomu, že v Rusku v podstatě nastal relativně velmi rychlý nárůst koronavirové infekce. Jsem zvědavý, jak se ukážou se svojí nejdříve ze všech vyvinutou vakcínou. Má to několik konsekvencí.

K Rusku se dostaneme. Může tedy covid-19 z lidského pohledu ohrozit Trumpovy šance proti protivníku, kterým je Joe Biden, za něhož se staví lidé souhlasící například s hnutím Black Lives Matter?

Donald Trump má větší šance než Biden právě proto, že to, co je hnutí Black Lives Matter a veškerá levicová agenda, která do značné míry vede k chaosu ve Spojených státech, tak to představuje Biden. A Biden bude pro obrovskou část bílé voličské populace ve Spojených státech nepřijatelný. Zatímco Trump a lidé, kteří ho volili a volí, se kolem něho semknou a v podstatě by se dalo říci, že právě covidová nákaza mu může pomoci, pokud ji přežije bez větších problémů.

Stále trvá tlak na sankce proti Rusku kvůli otravě Alexeje Navalného. Do dění však zasahuje stavba ruského plynovodu Nord Stream 2, který má podporu německé kancléřky Angely Merkelové a znamená dodávky plynu pro Evropu. Jaký vliv bude mít otrava na realizaci?

To je otázka. Faktem je, že je otrava tak, jak je u nás prezentována, nesmyslná. Je jednoznačně dáno, že pokud by šlo o útok novičokem, tak to nepřežije nikdo v letadle a v žádném případě Navalný. Muselo by dojít k otravě prakticky okamžitě a velmi pravděpodobně by nepřežil nikdo v letadle. A pokud se otrávil v hotelovém pokoji, tak látky tohoto typu působí řádově ve vteřinách až minutách, takže by účinek byl okamžitý. Řeči o tom, že našli lahev a na ní novičok, jsou nesmyslné. To je první věc.

Druhá věc, já mám pocit, že Angela Merkelová chápe, že dovezením Navalného do Německa si uvázala na krk velmi značný mlýnský kámen. Snaží se vyhovět Američanům a zároveň se snaží vyhovět velmi silné domácí lobby, která lobbuje za Nord Stream 2, protože to Německu do budoucna přináší velké ekonomické i politické výhody. Ten, kdo bude ovládat Nord Stream 2, bude do značné míry moci politicky tlačit na některé země v rámci Evropské unie, a mimo jiné bude moci dost výrazně posílit možnost tlaku Německa třeba na Polsko. Ten Německo v současné době nemá právě kvůli tomu, že Polsko se přimknulo ke Spojeným státům, a to jak politicky, tak do značné míry ekonomicky. Němci by Nord Stream strašně moc rádi, ale nátlak Američanů je v této věci enormní.

Alexej Navalnyj je tedy mlýnským kamenem na krku Angely Merkelové, protože se v něm setkávají zájmy Spojených států a Ruska, co se týká plynu…

…přesně tak. Navalnyj má posloužit jako páka pro sankce, mezi nimiž je hlavní zabránit výstavbě Nord Stream 2.

Jedná se tedy o prioritu západních…

…spíše prioritu Spojených států v rámci Evropy. Samozřejmě k tomu Spojené státy využívají všechny páky, které mají, to znamená všechny země, kam politicky dosáhnou. Kde mohou ovlivňovat mínění lidí, kde mohou ovlivňovat politický management států, tam využívají nastolení otázek sankcí Evropské unie a snaží se o jejich prosazení.

Co by z vašeho pohledu bylo lepší – aby Rusko postavilo Nord Stream 2 nebo aby se o plyn postarali Američané?

Já vám to řeknu asi takhle: Abychom se nechali zásobovat energeticky ze Spojených států… kolik vy chcete platit za plyn? Chcete platit, co dosud nebo chcete mít plyn v rámci zimního období dražší dva, až dva a půl krát? To je zásadní a kardinální otázka a zajímá lidi spíše než to, zda Navalného otrávili na povel Kremlu novičokem nebo jde o čistě nahranou záležitost, za kterou on a jeho tým dostane značné peníze – tedy, že je to skutečně připravené, aby Nord Stream nebyl stavěn a Spojené státy sem mohly dovážet svůj plyn.

Chcete tedy říci, že když Rusko nepostaví Nord Stream 2, všichni budeme platit za plyn mnohem více?

Všichni budeme platit za plyn mnohem více. A jde o jednoduchou otázku, která by neměla být politická, je to otázka ekonomiky. Ale odpovídá americké politice prezidenta Trumpa American first! Obchodovat s plynem s Evropou.

V Bělorusku utichají demonstrace proti prezidentovi Alexandru Lukašenkovi, tamní parlament zasedá, prezident byl inaugurován. Ustál Lukašenko protesty?

Lukašenko to jednoznačně ustál. Také nebyl důvod, aby to neustál, protože on volby reálně vyhrál bez ohledu na to, co se říkalo. Jediné, kdo zpochybnil jeho vítězství, byla jeho protikandidátka, která prohlásila, že ona vyhrála s 80 procenty, nikoliv Lukašenko. Kdyby se vítězství pohybovalo kolem padesáti procent, dalo by se uvažovat nad zásadními problémy, ale Lukašenko vyhrál s vysokou převahou. Mohlo dojít k menším fintám, ale podstatné je, že Lukašenko Bělorusko v podstatě udržuje v režimu, který je přijatelný pro lidi.

Podobně jako obrovské tlaky proti Andreji Babišovi u nás, ale na druhou stranu ho spousta lidí volí a je de facto vítězem současných voleb bez ohledu na to, jaké budou reálné výsledky koaličních povolebních jednání, kdy mohou trpaslíci vytlačit hnutí ANO z vedení krajů. A také to udělají, protože tam jde především a v první řadě o prachy. Ale zásadní je, že lidi Babiše volí stejně, jako volí Lukašenka, protože on je prezidentem obyčejných lidí.

Není prezidentem elit, ačkoliv sám patří mezi určité elity a určité elity se tam vytvořily. Funguje tam průmysl, spousta státních firem, armáda je funkční, Lukašenko si dokáže v zemi viditelně udržet pořádek. Přesto, jak se mluví o tvrdých zásazích proti demonstrantům, vůbec se nedají srovnat se zásahy v Katalánsku. To vám ale nikdo přímo neřekne. Co se dělo v Katalánsku, jaké tam byly tvrdé sankce a zásahy proti demonstrantům, to se s Běloruskem nedá srovnat, tak tvrdé to rozhodně nebylo.

Vrací se tedy tamní život do starých kolejí?

Vrací se do normálních kolejí, a když řeknu staré koleje, tak ty se nevracejí určitě, protože k určitým změnám dojde. Lukašenko bude muset některé věci přehodnotit a bude muset vycházet z toho, že ho kapitalistické Rusko jako socialistický stát těžce podrželo. To si bude Lukašenko muset srovnat sám se sebou, Putin ho podržel… Hlavní problém byl, že šlo o snahu zlikvidovat další předpolí Ruska, které má mezi Severoatlantickou aliancí a územím Ruské federace.



