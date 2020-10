Zkušený exsenátor: S Prymulou jde o likvidaci Babiše. Jde o všechno! Jinak tato společnost končí

ROZHOVOR „Porušil základní principy, které on sám vyžaduje po občanech a které několikrát předtím sděloval národu do televizních a rozhlasových kamer,“ říká na adresu Romana Prymuly někdejší senátor a bývalý prezident Agrární komory Jan Veleba, a zmiňuje i „kličkování“ a „vymlouvání se“. Prezident republiky by prý v tomto případě měl jednat ve shodě s premiérem co nejrychleji. Přečtěte si, co si Veleba myslí o státním vyznamenání pro Prymulu a kdo by měl být oceněn. Na závěr řekl, kdo v souvislosti s koronavirem selhal.

V pátek ráno se v médiích objevila zpráva, že se ministr Prymula sešel ve středu i přes vládní nařízení v pozdních večerních hodinách v restauraci s poslancem Jaroslavem Faltýnkem. Na fotografiích, které zveřejnil Blesk, jim navíc chybí roušky. Tato informace vyvolala obrovskou bouři. Co vy na to říkáte?

Mám názor, že pan ministr Prymula, který v poslední době v návaznosti na dramatický vývoj pandemie koronaviru, který zastavil hospodářský, společenský a kulturní život na celé zeměkouli, porušil základní principy, které on sám vyžaduje po občanech a které několikrát před tím sděloval národu do televizních a rozhlasových kamer. Jestliže před úplným uzavřením restaurací a hospod nám omezí jejich provoz jenom do 20 hodin, aby je poté zavřel úplně a sám jde na jednání po této hodině do známé restaurace na Vyšehradě, pak jenom přileje olej do ohně a popře sám sebe. Já sám na to říkám toto a rozumím rozhořčení lidí a bezprostřední tvrdé reakci premiéra.

Andrej Babiš požádal ministra Prymulu aby odstoupil s tím, že pokud se tak nestane, odvolá ho. Je to dobré rozhodnutí?

Je to v situaci, kdy vojáci staví polní nemocnici, narůstá počet nakažených a mrtvých a média od rána do večera chrlí statistiky nakažených, hospitalizovaných a mrtvých, které se každým dnem navyšují, rozhodnutí jediné možné. „Když jsem vás prosil, abyste zůstali doma, tak jsem tím myslel i fotografy“ – takové a podobné vtipy teď zaplavují internet a sociální sítě. Ať už jsem v jakékoliv situaci, nemohu přece porušit to, co sám prosadím, a když už se to stane, tak musím reagovat jako chlap, rovný chlap a ne kličkovat a vymlouvat se a tím jenom povzbuzovat odpírače roušek a senzacechtivá média.

Odstoupení Romana Prymuly z pozice ministra zdravotnictví požadovala ihned i opozice. Jeho chování označila za „papalášství“. Souhlasíte s takovým hodnocením?

Tak já to vidím trochu jinak. Pan Prymula byl na jednání pozván panem Faltýnkem a byly tam zřejmě ještě další dvě osoby. No a Jaroslav Faltýnek je předsedou největšího poslaneckého klubu a je mně líto, ale na takováto jednání jsou prostory kanceláří, kde má politik k dispozici veškerý servis a zabezpečení. Nikoliv restaurace zastrčená kdesi stranou na Vyšehradě. Je možné, že Roman Prymula opravdu nevěděl, kam je zván, i když se mně to nezdá pravděpodobné. A když už se tak stalo a byl dokonce vyfotografován bulvárními novináři, tak se k celé záležitosti měl postavit úplně jinak.

No právě, ministr Prymula se ale Babišovi postavil a oznámil, že rezignovat nehodlá, že žádná opatření neporušil. Co na to říct?

Vzápětí, když ho k tomu vyzval premiér, tak začaly jeho eskapády výmluv, a tím ztratil důvěru lidí, zejména pak mladé generace. Já například jsem věřil v jeho odbornost a měl jsem ho za autoritu, která pomůže vládě a nám všem v souboji s pandemií. Jenomže k odborné autoritě patří i morální autorita, která podmiňuje důvěru občanů. A tu pan ministr Prymula ztratil.

A jak hodnotit postoj prezidenta k této situaci? Podle premiéra slíbil, že se setká s možnými nástupci Romana Prymuly…

Z oficiálních vyjádření premiéra médiím je patrné, že k výměně ministra Prymuly opravdu dojde, respektive není vyhnutí. Nejsem ten, který by měl panu prezidentovi radit, ale leccos jsem v politice sám zažil, leccos si dovedu vysvětlit sám, aniž bych k tomu potřeboval naše veřejnoprávní média, ale v tomto případě by měl pan prezident reagovat ve shodě s premiérem co nejrychleji.

V nadcházejícím týdnu jde v podstatě o všechno, a pokud se nezklidní situace ve společnosti a na postu ministra zdravotnictví se rychle neobjeví kvalitní osobnost, pak opoziční demoblok a mediotelevizní žumpa ČT využijí všech prostředků k likvidaci vládnoucího hnutí, speciálně premiéra Andreje Babiše. Pokud by se jim to podařilo, tak tato společnost končí.

Příští týden bude rozhodovat o tom, jestli se naplní ty nejděsivější scénáře některých odborníků, kteří varují před italskou cestou s tisíci mrtvých a kolapsem zdravotnictví. V tuto chvíli, kdy odpovídám na vaši otázku, je nemocných přes 152 tisíc, počet úmrtí s covidem se za 2 týdny zdvojnásobil a přesáhl 2000.

Jaké máte důvody pro tak tvrdou kritiku, kterou jste se nikdy netajil, a co podle vás vede některá média k útokům vůči premiérovi, ale i vůči prezidentovi?

Na to je celkem snadná odpověď – lidé zkrátka médiím, zejména ale veřejnoprávní ČT, nevěří. Nechť udělá renomovaná agentura reprezentativní sociologický průzkum ve společnosti, a pak se o tom můžeme bavit na základě faktů, které připraví odborníci, nikoliv agentura pro ČT Kantar s interpretací Václava Moravce.

Ale abych nebyl laciný, já jsem v politice byl, byl jsem 6 let senátorem, vyjadřoval jsem se bez skurpulí, protože jsem na vlastní kůži spolu se svými kolegy poznal, co média a speciálně ČT dovedou. Také jsem byl oceněn, jsem laureátem ceny „Zlatý citrón“, kterou mně udělil 16. ledna 2016 Český filmový a televizní svaz FITES, jehož hlavní mediální partner je ČT. Na onom ocenění, pro mne to je spíše vyznamenání, se píše, dovolte abych citoval:

„Český filmový a televizní svaz FITES, z.s. uděluje zcela zvláštní cenu poroty Zlatý citrón senátorovi Janu Velebovi za opakované, politicky motivované vyhrožování České televizi“ (redakce má celý text k dispozici). To je realita našich hlavních médií, ostatně tahanice a rozruch kolem každého zasedání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, kdo jenom trochu sleduje mediální scénu, to permanentně dokazují.

Prezident už před pár měsíci avizoval, že Roman Prymula dostane 28. října na Hradě nejvyšší vyznamenání, Řád bílého lva, za zvládnutí první vlny epidemie. (Slavnostní ceremoniál se kvůli pandemii letos konat nebude.) Jak ocenění Romana Prymuly vnímat ve světle nejnovější aféry? Například Jan Hamáček uvedl, že si ocenění Prymula zaslouží, že by bylo špatné zahodit všechno kvůli jednomu poklesku…

Je to především záležitost pana prezidenta. A určitě mi čtenáři dají za pravdu, že kolem státních vyznamenání se vede rok co rok polemika médií a opozičních politiků, kteří v době našeho největšího státního svátku – tedy výročí vzniku svobodného státu, za který naši předkové neváhali položit svůj život (to byla skutečná válka) – vedou dehonestující kampaň a ten, kdo státní vyznamenání obdrží, je terčem útoků médií. Takoví jsme bohužel my; v jiných zemích si svých významných osobností váží.

V případě pana Romana Prymuly musím na vaši otázku konstatovat, že pan ministr odborník určitě je, na zvládnutí první vlny epidemie určitě významný podíl má a pokud by se státní vyznamenání udělovala v termínu po této první vlně, pak bych k tomu neměl v rámci svého názoru co dodat. Nicméně, nyní na vaši otázku musím říct, že nejvyšší státní vyznamenání, Řád bílého lva prvního stupně, avizovaný několikrát a několik měsíců dopředu, mně v této situaci jaksi nesedí. Ale je to záležitost pana prezidenta.

A využiji i této cesty, abych dal na přetřes názor, že třeba takový první náš kosmonaut Vladimír Remek by si státní vyznamenání zasloužil také. My jsme to při příležitosti 100. výročí vzniku Československa navrhovali, návrh připravil kolega senátor Václav Homolka. Dopadlo to špatně, Miloš Vystrčil, současný druhý nejvyšší ústavní činitel, se v zákulisí postaral o to, aby byl návrh potopen, použil k tomu lživé argumenty... Podotýkám, že Vladimír Remek byl „Čechoslovák“ – otec Slovák, matka Moravanka, bylo kulaté výročí jeho letu s Gubarevem a do České republiky přivedl navigační systém Galileo. Výsledek – byl dehonestován a znectěn Vystrčilem a spol.

O tom, co se ve středu večer odehrálo, se samozřejmě diskutuje i na sociálních sítích. Někteří lidé Romanu Prymulovi nemohou přijít na jméno, další ale upozorňují, že je to člověk na svém místě, který ví, co dělá. A zda nám jeho výměna v této vyhrocené situaci spíše neuškodí. Někteří v této souvislosti odsuzují i novináře, kteří o středeční schůzce informovali. Jak vy toto vidíte?

Už jsem to naznačil v předchozích odpovědích, ale dokončím. Pokud se týká sociálních sítí, tak já je opravdu nečtu, protože tam se většinou dočtete urážky, osočování, organizování něčeho proti někomu. Stačí, když si přečtete diskusi pod jakýmkoliv článkem nebo rozhovorem zde na Parlamentních listech, a je jedno, na jaké téma a kdo je jeho autor. Naše společnost je nemocná, ztratila se slušnost, ztratila se elementární úcta k jakýmkoliv hodnotám, ztratil se stud. Nenajdete normální slušnou diskusi, názor proti názoru... najdete jenom urážky, zesměšňování a útoky. Taková je situace ve společnosti.

A nemyslím si, že výměna ministra na tom něco zhorší. Stejně tak výzva premiéra, aby odstoupil z funkce prvního místopředsedy hnutí ANO Jaroslav Faltýnek, který schůzku zorganizoval, aby ji pak účastníci interpretovali každý jinak. A pokud se týká novinářů, tak ti dělají svou práci, stejně jako ostatní novináři na celém světě. Vzpomeňme si na tragickou smrt princezny Diany, kterou lidé opravdu měli rádi a kterou novináři doslova štvali a chovali se jako hyeny.

Toto ale je jiný případ – nemůžete něco národu ve státnickém projevu kázat, a vzápětí to sám porušovat. To není o odbornosti, to je o morálce a důvěře – a pokud ji ztratíte, tak si ji zpět ani nekoupíte, ani ji nezískáte.

Celkově, jak podle vás vláda zvládá situaci kolem koronaviru? Opozice vládu tepe, že situaci s koronavirem podcenila, ozývají se hlasy, že vláda selhala...

Jestli někdo selhal a odhalil svoji pravou tvář, tak je to opozice. Ukázala totiž, že pro ni není v této tragické době nic svaté a že se v podstatě řídí heslem čím hůř, tím pro ni lépe. Ty příklady jsou dnes už veřejnosti známé – okázalá oslava paní Němcové, Fialy či Feriho, a hodokvas na Karlově mostě, útoky na premiéra, že chce ovládnout tuto zemi, že nošení roušek, základní elementární opatření každého z nás, je prý útok na demokracii, na zdraví atd.

Ti samí lidé, kteří tehdy každý den v médiích sdělovali s náležitými kecy o útoku na demokracii, lži o premiérovi atd., dnes mluví pravý opak, a ČT a některá další média to s náležitým důrazem a zápalem prezentují. Jsou to stejní lidé a stejná ČT – jenom si s odstupem několika měsíců protiřečí, bez mrknutí oka otočili o 180 stupňů, a když se situace změní, nebude jim dělat problém to udělat znovu.

Já se ptám, co to je za lidi, jaký mají charakter, když místo toho, aby se sjednotili a zapojili do záchrany naší země, která je opravdu ohrožena, využívají lidská neštěstí a tragédie ke svým politickým cílům? Já jimi pohrdám. A ve volbách jim to mnohým, a jejich stranám, voliči dali najevo, kdežto premiérovo hnutí ANO opět zvítězilo.

Šéf ODS dokonce v polovině října řekl, že by měla vláda Andreja Babiše po konci nouzového stavu požádat Poslaneckou sněmovnu o důvěru, s tím, že jinak chce vyvolat hlasování o důvěře vládě... Bylo by to v tuto dobu vhodné?

Tak toho už bere málokdo vážně, a jeho dokonalá vizáž, teatrální, leč stereotypní gesta a nacvičené postoje na řečnické tribuně či před televizními kamerami, mně vždy navodí asociaci „manekýna“, a vedle toho slovy Šichtařové, kterou čtu – „kam vítr, tam plášť“. To je výstižné, a já si myslím, že napřed by si měl udělat pořádek ve své straně, jako předseda a člověk s mnoha tituly před a za jménem, ale jen politolog, ji pozvednout a získat důvěru pro ni, a teprve potom může mluvit o vyvolání hlasování o důvěře vládě. Zatím se nedovede ani postavit jasně k doslovným zhovadilostem a urážkám řeporyjského starosty, zmůže se jenom na vyjádření typu, že to prý není jeho šálek čaje... No a o „Tchajwanci“ v čele Senátu s mandátem cca 8144 hlasů v senátních volbách 2016 už vůbec nemluvím... a mohl bych pokračovat o dalších veličinách profláknuté ODS.

Možná, že ho to už po chytřejším vyjádření předsedy Pirátů, kteří přebírají co do počtu hlasů vliv, přešlo, a až přijde ona doba a nouzový stav skončí, tak bude mluvit zase něco jiného.

Bylo by vhodné, abychom se všichni, my občané této země, semkli a společně bránili naše hodnoty, naši kulturu, naše životy a ve svém konečném důsledku naši vlast tak, jak to dělali naši otcové, dědové, mámy a babičky. To očekávám nejen od prezidenta a premiéra, kteří svoje postoje v tomto smyslu jasně opakovaně vyjádřili a mají mandát občanů, kteří je zvolili. To stejné bych doporučil zmíněnému šéfovi ODS a všem ostatním.

