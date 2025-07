SPOLU drceno kauzami. Náhoda? Rakušan? Vážná slova

„Nestává se mi příliš často, abych v této rubrice velebil produkci serveru Seznam Zprávy, ale dnes to udělat musím, pro objektivitu, ale i proto, že mě tento web velmi pozitivně překvapil,“ říká mediální analytik Petr Žantovský. Důvodem je otištění článku s titulkem „Už do tohohle světa nepatřím.“ Třetina seniorů je digitálně vyloučená. Článek se týká průzkumu agentury PAQ Research, z nějž vzešla informace, že v Česku jsou až tři miliony lidí takzvaně digitálně vyloučeny a velkou část z tohoto čísla, asi tři čtvrtě milionu, tvoří zranitelní senioři.

„Jde o to, že příliš mnoho veřejného života se odehrává na síti počínaje internetovým bankovnictvím a konče třeba platbou za parkování, kterou leckde není možné uskutečnit jinak než QR kódem. A lidé, kteří nemají příslušnou techniku a schopnost s ní manipulovat, ať už jde o smartphone, počítač nebo něco takového, tak jsou vyloučeni z normálního světa,“ popisuje Žantovský. Málo viditelná diskriminace jim v životě způsobuje nemalé komplikace. Třeba i ve styku s úřady. Mediální analytik upozorňuje, že toto celé se neděje na základě žádného nařízení nebo směrnice, ale jde spíše o prostou libovůli, většinou z dílny soukromého sektoru, protože státní sektor ještě umožňuje, byť v omezené míře, jiné než online komunikační způsoby. „A tak si i ten senior, nemající počítač a příslušné schopnosti, když na to přijde, může své věci vyřídit bez diskriminace nebo s menší mírou obtíží,“ vysvětluje.

Jakmile se začne tímhle způsobem diskriminovat, řítíme se podle Žantovského do obrovské propasti, kdy fráze o rozdělení společnosti najednou nabudou skutečných rozměrů a ze společnosti bude vyhnán velký počet lidí, kteří se o to nijak nezasloužili, ale je jim vládnuto cynickou ideologií „postarej se o sebe sám, nikdo ti nepomůže, je to všechno jenom tvoje vina“. Že Seznam Zprávy rozpoutaly diskusi o tomto naléhavém problému, považuje Petr Žantovský za nejlepší a naprosto jedinečný mediální výkon tohoto týdne.

Machistický agresor Topolánek znovu použil zdrobnělinu

Bulvární server Expres.cz připravil Petru Žantovskému setkání s „opravdu neobyčejným a duchaplným“ článkem o tom, kterak Mirek Topolánek urazil novinářku Zdislavu Pokornou. „Měl ji údajně urazit tím, že ji nazval Rozárkou, což je zjevná narážka na jeden starší televizní diskusní pořad, kdy byl účasten jak Mirek Topolánek, tak jakási influencerka Rozárie Haškovcová. Když jí chtěl Topolánek velmi jemně naznačit, že říká nesmysly, tak ji nazval celkem něžně Rozárko,“ vysvětluje Žantovský. Normální člověk by se nad tím podle něj nepozastavil, spíše by se pousmál. „Ta slečna se opravdu vyjadřovala značně nemotorně. Nevím, koho ovlivňuje a kdo se někým takovým nechá ovlivnit, když je tedy ta influencerka, ale to je na jinou debatu,“ dodává. Pointou článku bylo podle mediálního analytika, že Topolánek se dopustil dalšího z řady útoků hnusných mužských machistů na něžné pohlaví a že si to něžné pohlaví nenechá líbit. „Dokonce to tam autor nazval dívčí válkou na sociálních sítích a jako další příklad tam uvádí známou kauzu Apoleny Rychlíkové, která veřejnosti předvedla bývalou milenku Filipa Turka z Motoristů, jež ho obvinila ze znásilnění a z bití, které se mělo údajně odehrávat někdy zhruba před 15 až 20 lety,“ říká mediální analytik.

Za zajímavé považuje načasování článku, protože do voleb zbývá už jen několik týdnů. A ačkoli se nepovažuje za konspirátora, nevěří, že by šlo o náhodu: „Vzpomenu si na články paní Čápové na webu Investigace.cz, která těsně před volbami 2021 napsala o Andreji Babišovi, že vlastní ve Francii zámek, který pořídil za protizákonných podmínek. Pravda to nebyla, Babiš tam pouze vlastní nemovitost, která se jmenuje ‚Chateau Bigaud‘. To není zámek, ale normální přímořská rezidence, samozřejmě taková zbohatlická, noblesní. Taky nám tehdy novinářka zapomněla sdělit, že Babiš si tu nemovitost pořídil už v roce 2009, to znamená za prvé dlouho před tím, než vstoupil do politiky, a za druhé v době, kdy byly offshorové obchody zcela běžné.“ Reportérka Hana Čápová tak podle Petra Žantovského vynášela nad Babišem obvinění z něčeho, co nespáchal. A protože se to stalo velmi krátce před volbami, mohlo to ovlivnit jejich výsledek. „Stejné motivy můžou stát za články paní Rychlíkové o Turkovi. Nebyl jsem u toho, nechci soudit jednání Filipa Turka, ale to, že se tahle kauza objevuje těsně před volbami, je podivuhodné,“ myslí si mediální odborník.

„Když tomu Expres.cz tolik rozumí, tak by nám tam aspoň neměl tolik vyhrožovat,“ vrací se Žantovský k práci svých kolegů z branže. V článku našel větu: „A jak víme, nyní není zrovna nejlepší doba osobně urážet novinářky, protože doba je kvůli mnoha kauzám dost zjitřená.“ Není si jistý tím, že slovo „Rozárka“ se dá považovat za urážku: „To by nám možná mohla vysvětlit slečna influencerka, ale Mirek Topolánek má prostě svébytný způsob vyjadřování a měli jsme ho za premiéra. Známe ho všichni dost dobře, tak jaká urážka.“ To, že různí hlupáci píší na internetová diskusní fóra sprostoty na adresu Apoleny Rychlíkové, považuje za čistě jejich osobní vizitku. Tedy osobní jen v omezené míře, protože tato fóra jsou většinou anonymní. „Budeme se opravdu bavit na úrovni čtvrté cenové skupiny o tom, kdo někde řekl nějakou sprostotu a napsal to na sociální síť? Myslím, že na to je náš čas krátký. Takže nám tu Expres.cz uměle vytváří narativ, jak se dnes módně říká, že dnes dochází k masovému urážení hodných novinářek,“ říká Žantovský. Za bizarní považuje, že je v článku do souvislosti dávána i bizarní hádka Evy Decroix s Jindřichem Rajchlem o to, zda je hlavová opěrka volantem, nebo hlavovou opěrkou. „Pokud vím, tak Eva Decroix není novinářkou, takže do té množiny nepatří,“ podotýká.

Probíhá tedy jakýsi boj mezi „odpornými machisty“ na jedné straně a „cudnými děvenkami“ na té druhé, jak některá média tvrdí? „Podle jejich článků soudím, že to jsou značně ramenaté postavy nebo osobnosti, které si skutečně neberou servítky a útočí na své oběti silou buldozeru. Takže o těch zraňovaných bytostech by se tady dalo diskutovat ještě hodně dlouho,“ odmítá Žantovský tuto tezi.

Nejdřív Blažek, teď Válek

Dnešní Týden v médiích zakončuje téma, které Petr Žantovský pojmenoval jako typickou českou komedii. Kauza ministra zdravotnictví Vlastimila Válka z TOP 09 a firmy Aricoma jeho dlouholetého osobního přítele Milana Sameše. Novináři Seznam Zpráv zveřejnili, že tato firma dodává za desítky milionů korun různé IT služby na Válkovi podřízená pracoviště. Když se Válek v roce 2020 stal náměstkem pro IT v brněnské nemocnici, na systémy nemocnice zaútočil počítačový vir. Když se stal ministrem zdravotnictví, firma Aricoma vyhrála tendr na zvýšení kyberbezpečnosti zmíněné nemocnice. „To je docela bizarní kauzička, protože v normálním světě by to vedlo k okamžité abdikaci ministra. Tím spíše, že se na něj provalilo, že s panem Milanem Samešem z firmy Aricoma jezdí na výlety do Dubaje na golf,“ připomíná mediální odborník hlavní obrysy kauzy ministra zdravotnictví.

To, že se i navzdory kauze v podstatě nic neděje, ministr zůstává ministrem, zakázky platí a další tendry se vypisují, podle Žantovského vypovídá o tom, že je naše společnost nemocná: „My platíme naše veřejné hodnostáře proto, aby si zaletěli na golf do Dubaje. To je samo o sobě také známka dost pokřiveného vývoje naší slavné polistopadové liberální demokracie.“ Neschopnost české společnosti zareagovat na tuto kauzu viditelným a slyšitelným způsobem je pro něj zklamáním. Nejzajímavější reakci četl na serveru PrvníZprávy.cz, kde přišli se zajímavým vysvětlením. „Zamysleli se nad skutečností, že průšvih s firmou Aricoma a Válkem začala prezentovat veřejně i mainstreamová média jako Seznam Zprávy, Deník N a podobně a že, jak stále vídáme, až na výjimky tato média drží předvolebně palce stranám dnešní vládní koalice, tedy i SPOLU, do níž patří Válkova TOP 09. A je podivné, že právě tady se začínají probouzet tyto kauzy,“ popisuje Žantovský a čtenáře ParlamentníchListů.cz upozorňuje i na takřka souběžnou kauzu bitcoinů, která stála Pavla Blažka z ODS místo ministra spravedlnosti.

Pro SPOLU je to už druhá rána přímo na solar. „Když to spojíme s tou Válkovou kauzou, tak to vypadá, že ani toto není náhoda. Autor dovozuje, podle mého soudu dosti logicky, že si prostě ta média spočítala, že je docela možné, že ve volbách k těm dnes už nepochybně vítězným procentům pro ANO připojí do budoucí koalice procenta pro STAN. Proto je STAN stranou mediálního zájmu mainstreamu a slova jako Dozimetr už patří mezi pominutá. Teď se začíná útočit na členy koalice SPOLU,“ rozebírá Žantovský obsah článku. Takové vysvětlení někomu může znít logicky, ale nabízí prý poměrně děsivou perspektivu. „Nemyslím si, že by to pro naši zemi bylo ideální, i s ohledem na skutečnost, že STAN přišel s tím, že bude prosazovat eutanázii, a to už od 14 let (zdroj: Aktuálně.cz). To je tak neuvěřitelná věc, že si někdo v relativně normální zemi, jako je ta naše, dovolí před volbami vystoupit s takovouhle nehorázností, a ještě stále mu nijak významně neklesají procenta? Tak to opravdu nevím, kde to vlastně žijeme,“ podivuje se Žantovský.