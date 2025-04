Zlín má první honorární konzulát. Chci spojit region s mojí rodnou zemí, říká Inesa Ašmantaite

Inesa Ašmantaite pochází z Litvy, studovala a pracovala v mezinárodních firmách v Litvě, Švýcarsku a České republice. Působila mimo jiné v PwC, Naspers, Danske Bank nebo Novartisu. Ve Zlíně žije více než 10 let. Má zkušenosti v oblastech e-commerce, bankovnictví, farmacie i strategického poradenství. V roce 2025 byla jmenována honorární konzulkou Litvy se sídlem ve Zlíně, ale kromě Zlínského kraje spadá do její působnosti kraje Jihočeský, Jihomoravský, Moravskoslezský, Olomoucký a kraj Vysočina.

Kontakt na honorární konzulát Litvy ve Zlíně Inesa AŠMANTAITE Honorary Consul of the Republic of Lithuania Vavrečkova 5657, 760 01 Zlín 1 Czech Republic Mobile: +420 739 320 914 E-mail: inesa@ibridgetech.eu