Změna v EU je blízko. Toto se musí stát. Robert Kotzian i o Fialovi a lidech

Co považujete za nejvýznamnější vzkaz voličů členských zemí při volbě do Evropského parlamentu?

Konzervativní pravice si zlepšila pozici, ale obávám se, že napříč Evropskou unií ne tak výrazně, aby už nyní došlo k významnější změně kurzu. V některých zemích posílila více, někde jen minimálně. Přesto konzervativní volič dal jasně najevo, že je pořád tady, jde ho mobilizovat a sešikovat. Chybí však silný zájem konzervativních politiků na vzájemných kompromisech a spojení do jednoho politického proudu. Jen tak je možné nechat konzervativní voliče důrazně promluvit do politického dění.

I když posílení pravice a ztráty Zelených v Evropském parlamentu vypovídají o nespokojenosti s nezvládnutou migrací a o odporu velké části populace ke Green Dealu, dá se ale hovořit o vzpouře voličů proti dosavadnímu směrování a o možnosti, že by EU alespoň v jednom z těchto témat změnila svůj postoj?

Jaké bude chování Evropského parlamentu, například v důležité volbě předsedy Evropské komise, to se nyní nedá moc předpovídat. Evropská lidová strana, socialisté a liberálové dají v novém parlamentu společně přes 400 hlasů, tedy pohodlnou většinu. Dvě současné konzervativní frakce ECR a ID s evropskými lidovci nadpoloviční většinu nedají. Patrně se dočkáme umírněnějších postojů v oblasti Green Dealu, případně v jiných tématech, ale revoluci od tohoto Evropského parlamentu neočekávám. Možná za dalších pět let. Je zdravé se držet při zemi, a proto bych řekl, že vzpoura by bylo příliš silné slovo.

Debakl Obnovy Emmanuela Macrona, jenž vedl francouzského prezidenta k tomu, aby krátce po zveřejnění výsledků vyhlásil v zemi předčasné volby, a podobný neúspěch vládní SPD v Německu nastolují otázku, co se ve dvou nejsilnějších státech EU děje. Co podle vás stojí za triumfem Národního sdružení Marine Le Penové a druhým místem Alternativy pro Německo?

Situace ve Francii a Německu je zajímavá a může znamenat začátek hlubších změn. Tyto dvě velké země jsou pro další vývoj Evropské unie klíčové. Pokud se ukáže, že tah předčasnými volbami Macronovi nevyjde a konzervativní pravice ve Francii v národních volbách potvrdí svou pozici a stane-li se něco podobného v Německu, máme jistou naději. Udrží-li se v dalším velkém státě, totiž v Itálii, Giorgia Meloniová, v Maďarsku Viktor Orbán, v Nizozemsku Geert Wilders, na Slovensku Robert Fico, může vzniknout gravitační politické jádro, které spustí vlnu změn v celé Evropě. Triumf Marine Le Penové a úspěch AfD jsou však vykoupeny katastrofální situací v oblasti nelegální migrace. Jejich volební výsledky jsou zoufalým voláním obyčejných Francouzů a Němců po záchraně toho, co se dá.

Dá se z výsledku českých voleb usuzovat, o co momentálně nejvíce jde našim občanům?

Lidé vnímají zhoršující se situaci. Zvyšující se daňovou zátěž, vysoké ceny energií, vážné pokusy okleštit svobodu projevu, hrozbu Green Dealu a rizika vyplývající z migračního paktu. Protestně laděné strany by daly dohromady přes 25 % a společně s ANO přes 51 %. To je jasně vztyčený prst na vládní strany. Vládě nemůže dlouhodobě procházet, aby v tolika oblastech dělala opak toho, co slíbila. Mezi lidmi je silný pocit, že vláda za nimi nestojí.

Jeden z architektů migračního paktu Vít Rakušan bájil o dvouciferném volebním zisku, jeho STAN však výrazně zaostal i za neparlamentními uskupeními Přísaha a Motoristé sobě i STAČILO!. Je políček druhé nejsilnější vládní straně, která se soustředila v závěru kampaně na vymezování proti Filipu Turkovi, i odpovědí voličů na to, jak si ministr vnitra počínal ohledně migračního paktu? Může být Rakušanův souhlas s výpalným za nepřijaté migranty jednou z příčin, proč je STAN po Pirátech druhým největším poraženým voleb do EP?

V době, kdy snad není týdne, abychom nečetli o děsivých dopadech migrace, nemůže bohorovné počínání ministra Rakušana zůstat bez odezvy. Možná si myslel, že migrační pakt projde bez většího zájmu veřejnosti, ale v tom se přepočítal. Vykládat lidem pohádky o inženýrech a doktorech, o nebohých obětech útlaku a kdovíčeho, to šlo možná před patnácti dvaceti lety. Dnes je každému jasné, že migranti jdou za pohodlným životem bez práce a rozvrat ve svých zemích přinášejí s sebou. Kterýkoli politik se toto pokouší bagatelizovat, nemůže čekat vděk. K volebnímu úspěchu Filipu Turkovi evidentně pomohla i fascinace kandidátů STAN jeho osobou. Ale to je dobře, protože Filip Turek je odborník v oblasti automobilového průmyslu a jeho znalosti budou v Evropském parlamentu potřebné.

Až dosud měla pětikoalice v Bruselu 12 křesel, nově to bude o 3 méně. Premiér Petr Fiala vždy odbýval dotazy na svou i vládní nepopularitu tím, že pro něj jsou jediným průkazným průzkumem volby. Může teď nad ztrátou čtvrtiny mandátů jen tak mávnout rukou?

Volby do Evropského parlamentu plní často funkci zpětné vazby vůči aktuální vládě. Určité oslabení vládních stran je proto přirozené a nemusí znamenat nic podstatného. Pokud jde o ODS, ta jde ze čtyř na tři poslance. Oslabuje, ale ne tak výrazně, aby to v této straně vyvolalo nějaké výraznější pohyby. Výsledek ostatních stran Spolu pro Petra Fialu není tak významný. Proto myslím, že radostí neskáče, ale jako prohru to nevnímá. Kdybych byl Petrem Fialou, kladl bych si spíše otázku, proč ODS, kdysi strana s výsledky kolem 30 %, není bez TOP 09 a KDU-ČSL dlouhodobě schopna překročit horizont nějakých 13 %?

Měl by alespoň u migrace či Green Dealu trochu pootočit kormidlem? Může si to však vzhledem k voličům Spolu dovolit?

Samozřejmě že měl. Ale myslím, že se to nestane, protože ODS je už ideově úplně jinde, než bývala. Odhaduji, že Petr Fiala sice bude v těchto otázkách kritičtější, protože teď se to bude v Evropské unii nosit, ale nic radikálního neudělá. Dělat ramena na Putina, to umí každý. Ale postavit se tváří v tvář bruselským elitám, to už je jiná káva. A toho, obávám se, Petr Fiala schopen není. Naše země však potřebuje lídra, který bude stát za českými občany, třeba i proti Bruselu, a bude oním pomyslným kormidlem točit tak dlouho, dokud se neotočí o sto osmdesát stupňů.

Prezident Petr Pavel k volbám do Evropského parlamentu na sociální síti X uvedl: „Co nemůžeme přehlížet, je nárůst podpory extrémistů v Evropě. Musíme tyto hlasy vnímat a přemýšlet, proč se to děje. Věřím ale, že základní hodnotové směrování Evropské unie v otázkách bezpečnosti nebo demokracie se po těchto volbách nezmění.“ Proč těm – dle Pavla – extrémistům tak vyrostla podpora?

Osobně už prázdnému plácání Petra Pavla nevěnuji příliš pozornosti. Je to ztráta času. Proč protestním stranám roste podpora? Lidé mají dost řečí o tom, že musíme strpět emisní povolenky, dokonce i na vlastní bydlení, že nejde zrušit Green Deal a že musíme postupně chudnout. Lidé si nechtějí vybírat, jestli mají chudnout pomaleji s upraveným Green Dealem, nebo rychle s Green Dealem, jak byl schválen. Lidé nechtějí, aby naše země byla migračním paktem postupně zavlékána do migrační katastrofy, kterou vidí v řadě evropských zemí.

Normální by bylo, aby čeští politici proti těmto šílenostem lidi bránili. Namísto toho musíme poslouchat v televizi Víta Rakušana, jak nám káže, že sdílet s ostatními zeměmi migrační zátěž je naše morální povinnost. Musíme poslouchat nesmysly o tom, že bez Green Dealu shoří planeta. Lidé nechtějí, aby děti ve školách musely podstupovat genderovou indoktrinaci. Vláda má děti před tímto vymýváním mozků chránit. Namísto toho je organizuje. Jak potom může chtít po lidech, aby svým hlasováním nedávali najevo, že se jim to nelíbí?