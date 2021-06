Ztráta času. Babišův muž sestřelil opozici. Piráty zvlášť

„Zneužívání pandemie, stálé laborování s číslem, kolik mrtvých tady máme. To je mnohem více nehorázné, než se bavit o migraci,“ říká poslanec hnutí ANO Jaroslav Bžoch k předvolebním půtkám. Pokusy o nedůvěru vládě označil za šaškárnu s předem prohraným koncem a ztrátu času. Současně vysvětlil, jak dosáhnout vítězného volebního výsledku. Klíč podle něj tkví v připomínání, co všechno poslední dvě vlády s účastí ANO dokázaly.

reklama

Poslanecká sněmovna má za sebou pokus o vyslovení nedůvěry vládě ze strany opozice. Komunisté se k opozici nepřidali a na hlasování odešli ze sálu. Jak takový pokus pár měsíců před volbami vnímáte?

Od začátku to pro mě byla taková šaškárna, protože když vezmu koalici Pirátů a STAN, ti chtěli Sněmovnu nejdříve úplně rozpustit, což bylo úplně nesmyslné, protože by k tomu museli získat naše hlasy a bylo jasné, že je nezískají. Na druhou stranu tvrdili, že budou shánět hlasy i u nás, ale nikdo s námi nemluvil. Následně se připojili ke koalici SPOLU a společně chtěli vyslovit nedůvěru vládě, ale neměli vůbec žádný plán, co by se stalo, a sami nevěděli, co tím sledují. Dopředu bylo jasné, že vláda do voleb dovládne, protože prezident Zeman řekl, že ji nechá dovládnout případně i v demisi, protože nemá smysl vytvářet další nestabilitu na politickém poli těsně před volbami. Anketa Je zavedení covid pasů, bez nichž nepůjde cestovat či chodit na koncerty, příznakem totality? Je 75% Není 22% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 4328 lidí

Jediné, co z toho plyne pro mě a co viděli všichni občané – že opozice to využila pro svoji předvolební kampaň, protože co na plénu zaznívalo, to jsme slyšeli už několikrát na tiskových konferencích. Celé to byla šaškárna. A Česká republika a občané zaplatili předvolební kampaň opozici, protože ten den ve Sněmovně, který byl úplně zbytečný, stál daňové poplatníky spoustu peněz.

I když návrh na vyslovení nedůvěry neuspěl, poslanci jednali až do jedenácti hodin večer. Je taková práce přínosná?

Dle mého názoru nikoliv, protože už od rána věděli, jak to dopadne. Komunisté se nechali slyšet, že sál opustí, navíc nebyli přítomni všichni poslanci, takže získat většinu 101 hlasů se zdálo nepravděpodobné. To, co opozice následně předvedla ve Sněmovně, byla pouze její předvolební kampaň, zbytečný den, který jsme mohli věnovat důležité práci. Jestliže opozice říkala, že bylo důležité ukázat, zda má vláda důvěru, nebo nikoliv, což je jejich legitimní právo, tak ale dobře vědí, že máme spoustu zákonů, které neprošly ani prvním čtením, které čekají a je potřeba je projednat a schválit. Ale opozice volila formu další obstrukce a zbytečného jednání o ničem, u kterého bylo předem jasné, jak dopadne.

Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš měl ve Sněmovně plamenný projev, ve kterém mluvil o fanatickém Pirátostánu nebo o muslimské Evropě. Hrozí s Piráty něco podobného?

Nedovolím si říci, jestli něco takového hrozí, nebo nehrozí... nicméně vyjádření představitelů Pirátů, ne tolik u STANu, jsou jasná. Považuji je za progresivní levici, která uvolňuje pravidla, je pro liberálnější politiku, která může směřovat k tomu, že budou na našem území pobíhat osoby, které tu nechceme. To nevylučuji. Těžko říct, jak by toho bylo možné dosáhnout, protože Piráti v České republice, já tedy doufám, že nikdy nebudou případně vládnout sami. Budou mít koaliční partnery, kteří je budou usměrňovat.

Nicméně, Piráti jsou progresivní levicí, která je liberální právě v těch věcech, jako je multikulturalismus a azylová politika. Takže ano, to rizikové uvolnění by mohlo přijít. Víme, že se představitelé Pirátů účastnili demonstrací, kde měli transparenty: Uprchlíci, vítejte! Riziko tu existuje, ale i kdyby vládli, což doufám nebudou, tak je bude korigovat koaliční partner, takže se toho neobávám.

Psali jsme: „Nic vám nesebereme.“ Piráti klesají: Lidé se jich začali bát

Co tedy říkáte posledním výsledkům průzkumů veřejného mínění před volbami, kdy Piráti se STAN jsou v čele, druhá je koalice SPOLU a hnutí ANO má kolem dvaceti procent? Je to dobrý výsledek pět měsíců před volbami?

Je to dobrý výsledek, pokud se podívám do okolního světa. Všechny dnešní vlády procházejí krizemi z důvodu boje proti pandemii, protože vlády po celém světě dělají opatření, která nejsou zrovna líbivá a která by vyhovovala všem. Bylo by spíše zázrakem, kdyby během takové pandemické krize vláda ještě posilovala, to se nestalo v žádném jiném státě. Ale výsledek kolem dvaceti procent je dobrý, protože i v posledním průzkumu od agentury Median jsme o nějaké procento posílili, kdežto Piráti ztrácejí. Ještě nás čeká zajímavá kampaň, ale jsem přesvědčen, že z ní ještě vyjdeme vítězně. Anketa Podporujete boj Svjatlany Cichanouské proti Lukašenkovi? Ano 3% Ne 92% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 9206 lidí

Nemyslíte si, že je migrace proti Pirátům zneužívána právě v kampani před volbami, jak tvrdí sami Piráti?

Kdybychom to brali takovou optikou, tak bychom museli říci, že všechna témata jsou zneužívána. Jedná se o témata palčivá pro obyvatele České republiky, témata, která rezonují společností, a občané mají právo vědět, co pro ně politické strany chtějí. Vždy bude v kampaních nějaké strašení, ale to není pouze z naší strany, že bychom strašili migranty. My spíše dáváme najevo, jaká je naše azylová migrační politika. Tím chci říci, že je neměnná a stále jasná. Ale pokud opozice tvrdí, že jsme schopni vzít jako téma všechno, tak se můžeme podívat také na to, co neustále zaznívá z úst Pirátů. Zneužívání pandemie, stálé laborování s číslem, kolik mrtvých tady máme, a sázení jejich kampaně, o které tvrdí, že je pozitivní, na to, kolik nám tady zemřelo lidí. To je mnohem více nehorázné, než se bavit o migraci.

Co by hnutí ANO mělo udělat, zlepšit či změnit, aby znovu volby vyhrálo?

Jedna základní věc, kterou bychom měli do voleb dělat, je upozornit a připomenout lidem, co všechno naše vláda pro občany České republiky udělala. My jsme se poslední rok věnovali hlavně pandemii, věnovali jsme se krizovému řízení; i tam nám komunikace občas nefungovala, jak by měla, proto se na náš snášelo dost kritiky, a často i oprávněné. Ale zapomněli jsme na ty dobré kroky, které vláda do pandemie dělala, a i předchozí vláda s naší účastí. Nejjednodušší způsob, jak ještě navýšit naše preference, je připomínat lidem všechny dobré věci, které vláda zvládla, a není jich málo. Premiér měl velký výčet těchto věcí při svém projevu v Poslanecké sněmovně a na tom bychom měli stavět, protože to je ten základ naší práce – ukázat obyvatelům, kolik práce pro ně naše hnutí udělalo.

Psali jsme: Macek obrací oči v sloup: Vystrčil přepsal volby v Bělorusku, Cichanouskou přijal jako prezidentku Tribunál v Haagu potvrdil Mladičovi doživotní trest za genocidu Bábek: Zoufalství a neschopnost vlády. A přihrávka desítek miliard ze státní kasy do kapes oligarchů Pavel Zeman: Jméno mého nástupce? V Praze běhá spousta informací v kuloárech, jenže...

Dalším velmi diskutovaným tématem je ekonomická situace země. Ministryně financí Alena Schillerová oznámila plánovaný schodek rozpočtu na příští rok 390 miliard korun. Zároveň však Nejvyšší kontrolní úřad poukázal, že sedmdesát procent z dluhu za poslední rok bylo použito mimo věci, které s koronavirem souvisí. Jak si vláda a hnutí ANO z vašeho pohledu vede?

Téma rozpočtů a financí není samozřejmě nijak jednoduché. Pokud Nejvyšší kontrolní úřad uvedl, že finance nešly pouze na koronavirus, když se podíváme na absolutní čísla a vezmeme podporu, která šla přímo lidem, tak nesmíme zapomínat, že se ekonomická situace zhoršila nejen v České republice, ale i v celé Evropské unii a ve Spojených státech. Další podpora, jako růst minimální mzdy, růst důchodů, platy učitelů, platy ve složkách policejních, hasičských i lékařů – to Nejvyšší kontrolní úřad nezapočítává, protože tyto oblasti byly dlouhodobě během minulých vlád podceněny. A my jsme samozřejmě museli vzít v potaz, že se s tím musíme nějak vyrovnat a narovnávat toto prostředí.

Například v platech učitelů jsme měli cíl a ten plníme, což je dobře, a to v době, kdy je pandemická krize. Nemůžeme zastavit a říci – nic vám nebudeme dávat. Držíme trend, a pokud se podívám na zdraví financí, samozřejmě chápu, že zadlužování probíhá, ale probíhá po celém světě. V porovnání s Evropskou unií jsme stále čtvrtou nejméně zadluženou zemí, a jestliže mají někteří ekonomové obavy, které jsou namístě, protože zadlužení existuje, tak se musíme dívat do výhledu – tedy jak plánuje Ministerstvo financí. Bude to nějakou dobu trvat, ale naše ekonomika na tom není tak špatně, abychom se nemohli vzpamatovat. A finance budou pod kontrolou. Anketa Je potřeba, aby lidé, kteří jsou očkovaní a vracejí se ze zahraničí, podstupovali testy na covid-19? Ano 70% Ne 23% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 4840 lidí

Stojí to zadlužení za to? Je správnou cestou, jak udržet přidávání platů a podobně, enormní zadlužení země?

Kdyby nebyla pandemie a nevypukla by zároveň ekonomická krize, tak bychom zadlužení snižovali stejně, jak se to dařilo vládám od roku 2013, kdy jsme státní dluh razantně snížili na úroveň, která byla téměř nejnižší v Evropské unii. Teď musíme přistupovat k prohlubování dluhu a podle mne jsou k tomu jasné ekonomické důvody. Pokud bychom v době krize šlápli na nějakou brzdu, neplnili sliby a nedopřáli lidem dobrou životní úroveň, zabrzdili bychom do budoucna ekonomický růst ještě více a dostali bychom se do stavu, kdy nám neroste ekonomika, protože není poptávka, protože lidé nemají peníze. Zároveň se vypořádáváme s pandemickou krizí, která může zapříčinit tuto ekonomickou krizi.

Šlo by o začarovaný kruh, v němž by naše finance dopadly ještě hůře. Pokud lidé nemají peníze, tak je neutrácejí. Pokud je neutrácejí, tak ekonomika neroste. Vycházíme z nějakých modelů a předpokladů. Ministerstvo financí nastavuje naši rozpočtovou politiku, dělá to dobře a za účelem, aby se naše ekonomika vzpamatovala, aby co nejdříve začala růst, a tím pádem bychom se mohli znovu vrátit ke snižování dluhu, tak jako v minulých letech.

Podle vás je tedy takové zadlužení v této situaci adekvátní?

Ano, podle mě ano.

Hnutí ANO také čelí kritice za časté výměny na postech ministrů. Na post ministra zdravotnictví se znovu vrátil Adam Vojtěch. O čem to vypovídá?

Bohužel, ne každý ministr je schopen odolávat nějakému nátlaku v krizi. Ne každý ministr si je vědom, že když jde do politiky, měl by mít v pořádku svoje finance a závazky, protože bude podroben kontrole. Já si nemyslím, že by to v tuto chvíli hodně ovlivnilo. Jsem velmi rád, že premiér Babiš opět sáhl po Adamu Vojtěchovi, protože šlo o jednoho z ministrů, který udělal kus práce, zdravotnictví se začalo celkově proměňovat. Jestli jde o to, že se znovu vrátil, tak je to dobře, protože do voleb chybí už jen pár měsíců. Kdybychom v tuto chvíli, kdy vidíme světlo na konci tunelu, měli na ministerstvu nového ministra, který by chtěl nové lidi a nové odborníky, bylo by to kontraproduktivní.

Jsem rád, že se vrátil; stále platí, že funguje spolupráce mezi ministerstvem a odborníky, což se projevuje, situace se zlepšuje, takže já nevidím žádné riziko. Opozice říká, že to ukazuje personální vyprázdněnost, což si nemyslím, určitě by se našel i jiný kandidát. V tuto chvíli je správně, že premiér sáhl znovu po Adamu Vojtěchovi.

Jste ve výboru pro Evropské záležitosti, co právě teď řešíte?

Pro mě osobně je důležité, jak bude směřovat Evropská unie, kam dál se budeme posouvat. Máme na stole několik důležitých dokumentů, ať už je to nový pakt, který se týká migrace a azylu, ale také probíhá konference o budoucnosti Evropy, kam se mohou zapojovat i obyvatelé České republiky a všech členských států. I pro nás je to velmi důležité, protože jsme součástí Evropské unie a měli bychom mít zájem na tom, kam bude EU směřovat. Budeme se tedy bavit o tom, jak má EU rozhodovat, jestli nemá Evropská komise příliš pravomocí, nebo naopak málo. Jaká funkce by měla být Evropské rady a podobně. To budou důležitá témata, protože nás dnes sice nějakým způsobem dělí pandemie, ale jsou tu i jiné bezpečností hrozby. To, jak budeme ukotvení v Evropské unii a jak budeme rozhodovat nadále, bude rozhodovat o našich životech. Proto je to důležité a tomu bychom se měli věnovat.

Psali jsme: Puč ve Francii? Čaputová by vzala kýble s barvou trikolóry a... Politolog nastínil možnou reakci EU

Tím nebezpečím myslíte migraci? A chcete tím říci, že má Brusel pravomocí příliš?

Těžko říci, zda Brusel. Pokud řešíme, že Evropská komise má jediná právo navrhovat legislativní praxi, tak je otázkou, zda je to dobře. Zda by neměla fungovat spíše jako administrativa pro Evropskou radu, která by měla navrhovat, kam se má Evropská unie ubírat.

Témat je rozhodně hodně, co se týká bezpečnosti, tak ano, migrace je sice na nízké úrovni, ale riziko existuje. Dnes sice nehrozí žádný globální konflikt, alespoň tedy doufám, nevypadá to tak, ale regionální konflikty etnické a náboženské v nějakých částech stále probíhají. Je jich docela hodně, a pokud v územích, například v Africe, vzniká taková situace, tak zvedá vlnu další migrace, což je nebezpečné pro nás i pro Evropu.

Není to žádné primární nebezpečí konfliktu, migrace hraje roli, ale navíc vidíme ohrožování demokracie v jiných státech. Důležitá je kybernetická bezpečnost. Takže témat je, co se týká bezpečnosti, hodně, a neměli bychom je v souvislosti s Evropskou unií zanedbávat.

Psali jsme: Johnová (Praha sobě): Praha přispěje Českému červenému kříži na školení pečovatelů v záloze VIDEO Macron si zašel mezi veřejnost. A schytal facku do obličeje Faltýnek junior u soudu: Někteří lidé se mým a otcovým jménem snažili něčeho dosáhnout Soukromníci, Svobodní a Trikolora jdou společně do voleb

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.