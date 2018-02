ODS: Zvýšíme limit pro využití výdajových paušálů pro podnikatele

„V loňském roce jsme představili 190 konkrétních kroků pro lepší život a slíbili jsme, že ve Sněmovně budeme náš program plnit a tyto kroky prosazovat. V tomto volebním období jsme představili už několik návrhů, které měly za cíl zjednodušit lidem život. Neformální koalice ANO, KSČM a SPD je však odmítla. My se ale nevzdáváme a přicházíme tak s návrhem na opětovné zvýšení výdajových paušálů na dva miliony korun. V programu jsme počítali s jejich úplným zrušením, je nám ale jasné, že za současného rozložení sil v Poslanecké sněmovně bychom takový návrh neprosadili, proto přicházíme s kompromisní variantou. Neustálé zhoršování podmínek pro malé podnikatele a živnostníky musí přestat,“ uvedla 1. místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija.

Detaily návrhu odtajnil poslanec Vojtěch Munzar: „Připravili jsme příslušnou novelu zákona o dani z příjmu, kterou jsme již vložili do sněmovního systému. Ještě do konce roku 2017 mohli využívat výdajové paušály živnostníci s příjmy do dvou milionů korun ročně. Pro drobné živnostníky je to nejjednodušší způsob, nemusí papírovat a v systému výdajových paušálů má stát vždy zajištěn pozitivní výběr daně. Minulá vláda se rozhodla výdajové paušály snížit na polovinu, a to prostřednictvím pozměňovacího návrhu, nepředcházela tomu tedy žádná diskuze a vláda nepředložila ani žádné relevantní propočty. V honbě za navyšováním příjmů do státního rozpočtu se opět zaměřila na ty nejmenší, kteří podnikáním živí sebe, případně několik svých zaměstnanců. Výpadek příjmů je přitom zanedbatelný.“

„Program pro volby do Poslanecké sněmovny vznikal společně se Stranou soukromníků, jsme proto rádi, že jej poslanci ODS plní a návrhy, které obsahoval, předkládají ve formě novel zákonů. Výdajové paušály využívají desítky tisíc živnostníků. Šetří jim čas i peníze. Jejich omezením vláda do rozpočtu skoro nic nezíská, ale řadě lidí zase otráví život a podnikání. Společně s ODS proto přicházíme s tímto návrhem a věřím, že ve sněmovně zavládne zdravý rozum a tento návrh bude schválen a některým živnostníkům se aspoň trochu uleví,“ uzavřel předseda Strany soukromníků Petr Bajer.

