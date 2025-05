Hejtman Bělica: Kraj a Třinecké železárny mají stejný cíl, zlepšování životního prostředí

Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová byl položen dotaz

Unijním státům, které podle nové německé vlády nerespektují „principy právního státu“, mají být prý důsledně pozastavovány finanční prostředky a omezována hlasovací práva. Je to pravda, a co vy na to? A je vůbec možné, aby jeden stát měnil legislativu celé EU, a to i bez toho, aby s tím souhlasily v...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Také mě zajímá odpověď na tento dotaz.

O tuto odpověď jste již vyjádřil(a) zájem. Děkujeme.