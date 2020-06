Adamec (ODS): Bez kvalitních zákonů nepostavíme jedinou vysokorychlostní železnici

reklama

Děkuji, vážený předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové,

dnes nebudu podávat žádný pozměňovací návrh, nicméně chtěl bych se vyjádřit ke způsobu, jak tento návrh zákona tady projednáváme, protože si myslím, že to není úplně šťastné. Mimochodem, právě teď kolega Birke tady říkal, že rozšíříme přílohu o vodní díla, tak bych chtěl upozornit, že to může být velký problém, protože všichni si uvědomujeme, že do České republiky vstoupilo sucho, ale vodní díla mají takový odpor mezi veřejností, že to může vyvolat řekl bych spoustu žalob k Ústavnímu soudu a toho bych se obával. Jinak je to legitimní, příloha byla udělána tak, že vlastně třeba jednou za rok, jednou za dva roky ve Sněmovně se proberou strategické cíle České republiky z hlediska výstavby infrastrukturálních staveb, tomu já rozumím, proto jsme to tam chtěli zachovat. Nicméně to je jenom takový komentář k tomu, co jsem tady teď zaslechl. Není to tak nevinné, jak tady kolega Birke nám nastiňoval.

Co se týká tohoto nejdůležitějšího zákona: Víte, já mám trošku jinou představu než vlastně předstoupil pan ministr sem před nás. Ale zase na druhou stranu musím říct, že on není ten, který tento návrh zákona připravoval ze své pozice funkce ministra dopravy, to byl jeho předchůdce. A mně trochu mrzí, jak se to vlastně připravilo. To je potřeba si tady říct. Protože když je to tak důležitý zákon, a to je, já to vnímám, že to je důležité, a teď se tam objevují prvky, které tam vůbec nebyly, které podle mne jsou také důležité, ale myslím si, že když se takový návrh zákona se připravuje, tak by měl být připraven tak, aby ten zákon sem přišel v podobě, v jaké odsud vyjde. Vím, že to je možná fikce, možná patří to do říše fantazie, ale všichni víme ten starý fór, co je to velbloud - to je kůň, který projde legislativním procesem ve Sněmovně a Senátu, resp. v Parlamentu České republiky. A já si myslím, že tento zákon si to nezaslouží. To je potřeba říct, že ono opravdu to není legrace, jsme hodně pozadu proti světu. A když se tady mluví o polském modelu, tak je potřeba říct, že je to jenom částečně polský model. Já bych si to představoval ještě výrazně ostřejší, protože pokud liniové stavby chceme stavět, dostavět silniční síť, budovat infrastrukturální síť, a teď mám na mysli, že je úplně jedno, jestli je to energetika, nebo jestli to jsou virtuální sítě, to je mi fakt jedno v tuhle chvíli, tak mělo to být připraveno tak, že ten návrh zákona sem přijde, koalice řekne, to je to správné, takhle to chceme, a vyjedná se s opozičními předáky, že mimo zvláštních důvodů se nebudou začleňovat další pozměňovací návrhy. Možná je to fantazie, co tady říkám, ke zkušenostem, které tady všichni ze Sněmovny máme, někdo kratší, někdo delší, ale myslím si, že to takhle mělo být.

Na druhou stranu říkám, že návrh zákona přišel, aniž bychom ještě otestovali poslaneckou verzi, která také vznikla, ten základ, na Ministerstvu dopravy, to si řekněme na rovinu. Ale vlastně dneska ta fikce je spíš bič na ty, kteří se zpěčují a kteří nechtějí.

Musím říct k té polské cestě - já jsem měl jinou představu. Měl jsem představu, že stát zařídí územní rozhodnutí a pak už soutěží. Protože ta firma, která dostane tu zakázku, si ten zbytek umí zařídit lépe, rychleji, radostněji a nakonec i pro ně levněji. A skutečně to funguje, je to velmi rychlé. My jsme zůstali na půl cesty, kdy říkáme, že musíme učinit (?) všechny úkony stavebního zákona a teprve firma, která vyhraje výběrové řízení, tak může začít stavět, aniž by měla dořešeny majetkoprávní spory.

Mgr. Ivan Adamec ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Myslím, že to je dobrý posun, ale dle mého soudu je to nedostatečný posun. A proč to tak vidím? Vidím to proto, protože když se podívám na lhůty státu, jak vyřizuje úkony stavebního řízení, tak opravdu z toho radost nemám. Mám připravenu interpelaci tady už asi půl roku, na pana ministra, ona byla míněna ještě na jeho předchůdce pana ministra Kremlíka. A tam o tom mluvím. Jak je možné, že stát prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic není schopen dodat veškeré doklady pro územní řízení v délce 504 dní? To přece není normální! A jakékoli výmluvy, které napsali do odpovědi - a napsal to podle mne někdo z ŘSD, nikoliv z ministerstva - jakékoli výmluvy jsou zbytečné! Prostě ty lhůty mluví za sebe. A teď vám řeknu další perličku: Před několika měsíci jsme získali územní řízení, náš stavební úřad, na první pokus, bez odvolání Dětí Země a podobných institucí a různých takových zájmových spolků. A co se děje? Teď jsem se dočetl v novinách, že budou vykupovat. No ale to je už několik měsíců po tom, co to územní rozhodnutí má platnost. Co dělali řadu těch měsíců ti úředníci? Já vám to řeknu: Nic! A oni budou říkat, že to připravovali. No tak to je úplně bezvadný, tak já si myslím, že vlastně tady máme jednu část, jednu část, ten konec. Ale průběh té přípravy, to nám pořád chybí.

A já si myslím, že samozřejmě budeme říkat, že tady je novela stavebního zákona, to ještě uvidíme, jak to s tou novelou stavebního zákona dopadne. Mé zkušenosti hovoří, že každá novela stavebního zákona byla horší než ta předešlá. Byla složitější než ta předešlá a měla víc paragrafů než ta předešlá. Ono totiž ten boj s byrokracií, odstranění byrokracie je pěkná fuška! Ono se to nezdá, ale najednou všichni, kdo do toho můžou mluvit, začnou říkat: Ale tohle tady musí být, protože bez toho to nepůjde! Podívejte se na některé zákony z první republiky, jak se řešily tyhle věci! Podívejte se na jiné země, jak to řeší! Ty úspěšné země! Takhle rozhodně to není. To není tak, že čím víc proužků, tím větší Adidas! Čím víc razítek, tak kvalita té stavby rozhodně nebude lepší!

Takže jsem chtěl říct, že samozřejmě toto v té podobě, v jaké byla shoda na hospodáři, jsem ochoten to podpořit. Nicméně další výrobna pozměňovacích návrhů, které tady dneska projdou, resp. budou načteny, je pro mě nepřijatelná! Nepřijatelná a je to na zamyšlení, jak podávat tyto návrhy zákona tak, aby byly skutečně účinné, aby splnily účel, pro který ty novely tady vlastně projednáváme, pro ten účel, proč byly předkládány. A jinak to nemá žádný význam!

Anketa Existuje v České republice rasová či národnostní diskriminace? Ano 11% Ne 89% hlasovalo: 1881 lidí

A teď taková perlička: My jsme na hospodářském výboru schválili, resp. doporučili ke schválení Poslanecké sněmovně změnu výkupných cen nemovitostí z 1,15 na 1,5, mám tušení. A teď vezměte, že ty stavby jsou rozjeté, teď se začne vykupovat a mezitím vstoupí tento zákon v platnost. A jak to tedy bude, když část prodá za 1,15 a druhá bude čekat za 1,5. Zrychlíme tu výstavbu? No já nevím, možná i (když?) schválíme ten polský model a všichni budou čekat na ten 1,5! To jsou takové nuance, drobnosti, které je potřeba tady dovysvětlit. Jinak skutečně ta lidová tvořivost, která tady je, podle mne vytvoří víc problémů než užitku.

Takže dámy a pánové, já vnímám, že je potřeba urychlit liniové stavby. Mimochodem, bez kvalitních zákonů nepostavíme jedinou vysokorychlostní železnici. To si řekněme! Když tady někdo slavnostně mluví, když teda zrovna nespí nebo bdí, že tady budou rychlovlaky a podobné věci, tak já vám říkám: Bez kvalitní legislativy prostě nebudou! A kvalitní legislativa jako příprava rok je na to málo, to si řekněme!

Takže já bych poprosil, kdyby příště, prostě až se budou chodit takové ty fakt nejdůležitější zákony, aby byly kvalitně připraveny, a to nevyčítám panu ministrovi, ten ho nepředkládal, tento návrh zákona ještě, takže ať je to připraveno tak, abychom my tady samozřejmě posoudili kvalitu toho materiálu, který je nám předložen, ale neměli jsme důvod dávat desítky pozměňovacích návrhů k tomu, aby nám z toho koně vylezl ven ten velbloud. V tomto případě je to kontraproduktivní, a pokud chceme stavět a nejenom povídat, někdo říká žvanit, já jsem slušně vychovaný, povídat, tak to takhle dělejme. Jinak to nemá význam.

Jinak samozřejmě ve třetím čtení se rozhodne o těch pozměňovacích návrzích. Já nakonec doufám, že zvítězí zdravý rozum, i když někdy si myslím, že každý ho má trošku někde jinde, a o tom to také je samozřejmě, a že tedy to, co vyjde ven, bude k užitku České republiky a jejích občanů.

Děkuji za pozornost.

Psali jsme: Adamec (ODS): Proklamace, že obce dýchají se státem, by se měla lépe naplňovat Adamec (ODS): Už od počátku jsme měli řešit, jak se na tom budou podílet obce, kraje a případně stát Adamec (ODS): Skatepark už můžeme otevřít Adamec (ODS): Blíží se oprava komunikace v ul. Nad Jezem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.