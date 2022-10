Adamec (ODS): Rozvoj této oblasti velmi rychle předběhl právní systém

reklama

Vážená paní předsedající, vážené kolegyně poslankyně, kolegové poslanci,

tak mi dovolte také pár slov při dnešním třetím čtení, než to uzavřeme. Já jsem byl ten, který v prvním čtení tady spustil trošku křik, že vlastně tady proti sobě jdou některé zájmy, které to evropské nařízení od začátku definovalo do role toho, že jedni budou mít všechno a druzí nic. Nebo skoro nic. A problém ještě byl v tom, že ti, co měli mít - v uvozovkách - skoro všechno, je velmi perspektivní obor a ti, co neměli mít nic, tak je zájmová činnost, sportovní činnost, a která v současné době zrovna neprožívá dobu konjunktury.

Já jsem rád, že jsme se o tom pobavili tady, že se našlo řešení, za to bych strašně chtěl poděkovat Ministerstvu dopravy (a i?) úředníkům Ministerstva dopravy, panu náměstkovi, protože když se podíváte na ten pozměňující návrh, není to úplně jednoduché. Já musím říct, že ty drony - a teď v souvislosti třeba s válkou, která tady probíhá vedle nás - jsou velmi perspektivní obor.

Mgr. Ivan Adamec ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vidíte, že ve vojenství drony dneska hrají roli číslo jedna. A vždycky to tak bylo v historii lidstva, že války urychlovaly technický rozvoj zbraní, a tím samozřejmě řadu věcí pro civilní sektor, (nesrozumitelné) ono se to samozřejmě osvědčí bohužel v těch konfliktech a pak pro ten civilním sektor se to využívá. A u těch dronů to nebude jinak. A navíc, Česká republika, pokud to nevíte, je velmi, řekl bych, je to velmoc ve výrobě dronů. To si řekněme na rovinu, že je děláme tady a děláme je úspěšně, a já ten obor vnímám jako něco, co nás bude potkávat v životě v příštích letech a možná víc, než si myslíte.

Anketa Jste ještě schopni zajistit si dostatek kvalitního jídla? Ano 17% Ne, musel(a) jsem se letos omezit 83% hlasovalo: 5095 lidí

Já si myslím, že ta doba rozvoje této oblasti velmi rychle předběhla právní systém, právní prostředí, což není dobře. Sami víte, že takové to focení, natáčení z dronů, prakticky ilegálně, s tím jsme se asi setkali každý, někdo z nějakého hecu, z nějaké legrace, někdo to používal ze žárlivosti nebo z jiných důvodů, obchodních důvodů, a prostě to je něco, co tady v České republice nechceme. A nejenom v České republice, nechtějí to nikde takhle. Takže ty drony podle mne jsou velmi perspektivní a musím říct, že jestli si myslíme, že tohle je poslední právní úprava toho prostředí, které se bude týkat používání dronů ve společnosti v mírových dobách, no, tak já si myslím, že se mýlíme. Není to pravda, (nesrozumitelné) sem ještě několikrát. A já znovu opakuji, že bylo velmi nešťastné, že to nařízení Evropské komise definovalo ten bezpilotní prostředek tak, jak ho definovalo. A tím vlastně s vaničkou (vylilo?) i to děcko a my jsme to pak museli oklikou, všechno tohle, upravovat.

Já si myslím, že ten názorový střet tady ohledně hasičů, že je asi na diskusi mimo toto plénum, protože řada z nás nerozliší nuance toho, jak vlastně funguje profesionálně Hasičský záchranný sbor. A na druhé straně možná nevíme, že některé věci může zařizovat někdo jiný, aniž by musel být třeba členem toho Hasičského záchranného sboru. Prostě profesionál, který se najme, který má ty zkoušky, který umí s tím dronem zacházet a ví, co má dělat.

Musím říct, že s tímto se budeme potkávat ještě řadu let, protože holt ta doba jde dopředu. Můžeme si o tom myslet, co chceme, někdo je nadšený z těch dronů, jak to funguje, já zase tak nadšený úplně nejsem, protože jsem starý konzervativec a vím, že dá-li se něco zneužít, vždycky se to zneužije. A ty drony jsou krásný příklad. Krásný. A nedělejme si iluze, že všechno bude zalité zářivým sluncem v této oblasti. Nebude. Ona už i ta válka ukazuje, jaký je to prevít. Takže za mne, samozřejmě chápu, to jsem rád, že se podařilo v této chvíli vybalancovat ten problém mezi zájmovou činností a profesionální činností.

Mimochodem, ten střet je tady delší dobu, to nebylo nic nového, proto jsem se ozval. A musím říct, že bych si přál, abychom tento návrh zákona schválili s pozměňovacími (návrhy?) tak, jak souhlasilo Ministerstvo dopravy. A pokud budou nějaké další problémy, tak je potřeba diskuze. Já si myslím, že abychom odstranili všechny pochybnosti, tak bychom se o tom měli znovu bavit, jestli to, co tady padlo z obou stran, jestli je to ten správný průsečík těch řešení. Já fakt v tuto chvíli nevím. Jsme ve třetím čtení, ten prostor tady není. A navíc ta směrnice nebo to nařízení už mělo být dávno přijato. Máme skluz je to vlastně z minulého období. Takže já bych prosil, kdychom to dneska schválili ve znění souhlasných pozměňovacích návrhů tak, aby prostředí pro ty bezpilotní prostředky dosáhlo zlepšení. A rozhodně pamatujte na má slova - nebavíme se o tom rozhodně naposledy.

Děkuji vám za pozornost.

Psali jsme: Adamec (ODS): Já tady slyším trošku rozporuplné názory Adamec (ODS): Já zákon dělím na dvě části Adamec (ODS): Situace je velmi složitá, je potřeba uklidnit společnost Adamec (ODS): Mimochodem, ta koruna padesát dopravcům výrazně pomáhá

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama