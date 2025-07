Ministr Výborný: Zemědělství by mělo mít v EU samostatný rozpočet

Ke zjednodušení pravidel pro schvalování přípravků na ochranu rostlin a zajištění dostupných účinných látek vyzval ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) Evropskou komisi. Bod, který na dnešním jednání Rady AGRIFISH v Bruselu předložila Česká republika, podpořilo 21 dalších zemí. Mimo to se ministři zabývali i přetrvávající nejistotou v obchodních vztazích mimo EU, zejména se Spojenými státy a s Ukrajinou. V rámci bilaterálních jednání probral ministr se svými evropskými kolegy především budoucí financování zemědělské politiky a revizi nařízení o odlesňování.

Česká republika vyzvala Evropskou komisi ke zjednodušení pravidel pro schvalování přípravků na ochranu rostlin. Podle ministra Výborného evropské zemědělství ztrácí schopnost efektivně chránit úrodu, protože chybí náhrady za vyřazené účinné látky. Řada chemických látek, které prokázaly vysokou účinnost, byla v posledních letech vyřazena z používání nebo se o jejich vyřazení jedná. V současné době chybí jejich dostatečně účinné alternativy. Bez funkčních nástrojů zemědělci ztrácejí motivaci a důvěru v budoucnost sektoru. Potřebujeme rychlejší a efektivnější postupy, dokud nebudou dostupné ověřené nechemické alternativy.

„Zemědělci se nesmějí dostat do situace, že nebudou mít rostliny čím účinně ošetřovat a chránit. Tuto situaci v minulosti na úrovni Rady řešily jiné země, ale Komise stále nepředstavila účinné řešení. Proto se k tomuto bodu vracíme znovu. Je třeba najít cestu, jak evropským zemědělcům zajistit dostupné a funkční prostředky pro ochranu rostlin. Pro zemědělce je tento stav demotivující a podkopává to důvěru ve smysluplnost jejich práce,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný.

Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL



ministr zemědělství Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V diskuzi o situaci na trhu ministryně a ministři vyjádřili obavy z vývoje obchodních vztahů se Spojenými státy, zejména kvůli rostoucím celním sazbám na evropské zemědělské produkty. Ministr Výborný vyzval Evropskou komisi, aby aktivněji hájila zájmy evropských zemědělců a v případě potřeby zvažovala i protiopatření. Obdobná situace platí v případě nastavení vyvážených obchodních pravidel s Ukrajinou.

„Z jasných mezinárodně-politických důvodů podporujeme ekonomickou spolupráci s Ukrajinou, ale zároveň je potřeba vyvážený přístup, který ochrání citlivé sektory evropského zemědělství, zejména trh s drůbežím masem a cukrem,“ řekl ministr Výborný.

Anketa Máte důvěru v generála Michala Koudelku? Mám 1% Nemám 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 2643 lidí

Výborný ocenil, že nová dohoda, oznámená 30. června 2025, propojuje přístup na trh s plněním produkčních standardů a zavádí ochranné mechanismy. „Dohoda mohla být lépe vyvážená. Měla více zohlednit absorpční schopnosti trhu, například u obilovin, a zároveň citlivost Evropské unie u vybraných komodit,“ uvedl Výborný. Ministr zemědělství zároveň podpořil další omezení dovozu z Ruska a Běloruska jako nástroj podpory Ukrajiny.

Ministryně a ministři se věnovali i tématu rostlinných bílkovin. Česká republika připravuje národní proteinovou strategii, která má podpořit pěstování plodin jako hrách, lupina nebo sója. Cílem je snížit závislost na dovozech a zvýšit konkurenceschopnost domácí produkce.

Ministr Výborný v rámci Rady AGRIFISH také bilaterálně jednal se svými protějšky z Německa a Lucemburska. Diskutovali zejména o dopadech nařízení proti odlesňování, ale také o budoucí podobě společné zemědělské politiky a víceletého rozpočtu Unie.

„S německým ministrem i lucemburskou ministryní se shodujeme v tom, že i do budoucna by mělo mít zemědělství samostatný rozpočet, který musí být silný. Zachovat chceme také dvoupilířovou strukturu. Pro zemědělce je důležitá stabilita a předvídatelnost, proto chceme zachovat strukturu, na kterou jsou zemědělci zvyklí,“ řekl ministr Výborný. První návrh víceletého finančního rámce by měla Evropská komise zveřejnit ve středu 16. 7.

Důležitým tématem v rámci bilaterálních jednání byly také dopady evropského nařízení o odlesňování. Česká republika, stejně jako řada dalších zemí, dlouhodobě prosazuje zmírnění tohoto nařízení pro země, kde riziko odlesňování téměř neexistuje. Snahou ČR je prosadit vytvoření nové tzv. nulové kategorie, která by na dané země měla minimální dopady, zejména pokud jde o kontroly. V ČR totiž dlouhodobě lesů přibývá, problematika odlesňování se jej přímo netýká. „Odmítáme proto zbytečnou byrokratickou zátěž, kterou by s novým nařízením naše firmy, zemědělci a lesníci měli, pokud by začalo platit v současné podobě,“ doplnil ministr Výborný.