Aulická Jírovcová (KSČM): Jednorázový příspěvek neznamená, že senioři budou volit pana Babiše nebo ČSSD

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

já bych si dovolila vystoupit za klub KSČM k tomuto jednorázovému příspěvku. Asi všichni vnímáme, že mediálně je to velmi prezentováno, velmi probíráno a samozřejmě i v Poslanecké sněmovně nikdo neočekává, že k tomu nebude řádná diskuse a že to nebude probráno ze všech stran.

My jako KSČM jsme se nebáli říkat, že to trošku bereme jako opravdu populistický krok a možná politický boj před volbami do krajských zastupitelstev, protože jednorázovým příspěvkem nezvýšíme valorizační koeficient. A to je ten problém, který my jako KSČM opravdu vidíme. Na druhou stranu hlavní argument, proč my jako KSČM podpoříme tento návrh, je velký propad mezi průměrnou mzdou a průměrným důchodem. Opravdu se dostáváme do tak velkých problémů, kdy nám neustále narůstají všechny výdaje a všechny náklady. A já tady nemluvím o rouškovném, protože samozřejmě naši senioři shání také roušky, kupují - samozřejmě i další - ale ty největší dopady jsou na ně za bydlení, za stravu a samozřejmě za léky. A to jen ten problém, kde my vidíme, že i těch 5 tis. korun, i když za nás tedy opravdu nedojde k navýšení valorizačního koeficientu, jim v té době, nebo nyní může pomoci tak, aby aspoň měli nějaký příjem než to navyšování v rámci valorizace.

Chtěla bych také říci, že jsme se přesvědčili, nebo jak to mám říci, o tom, že je to tady v rámci pravicové opozice nazýváno úplatkem a tak dále. Ale já jsem přesvědčena, jak jsem mluvila s našimi seniory teď v poslední době, že jim to nezmění pohled na stranu, kterou propagují a kterou chtějí volit. Ten jednorázový příspěvek 5 tis. korun neznamená, že budou volit pana Babiše, nebo ČSSD, prostě si to zanechají a všichni samozřejmě těch 5 tis. korun chtějí. A je úplně jedno, kolik ten průměr mají. Myslím si, že se na tom opravdu shodneme. A dokonce si neumím představit, když jsem diskutovala o pozměňovacím návrhu z dílny KDU-ČSL, že bychom to opravdu cílili jenom na ty nejnižší důchody. Ti si to samozřejmě zaslouží daleko nejvíc, ale ta nevole ve společnosti, nebo respektive v tom celkovém počtu seniorů, by byla tak velká, že si myslím, že možná by si to naši politici nedali za rámeček.

Já za sebe a za KSČM říkám, že my tento pozměňovací návrh nepodpoříme právě z toho důvodu, protože i když se dostáváme do průměru 15 tis. korun důchod, tak si asi můžeme říci, jaké procento vlastně tento průměr, nebo možná ještě vyšší částku, má a kolik seniorů má mezi těmi 10 až 13. tis. Je to daleko větší počet než těch, co mají dneska průměr nebo nadprůměr. A pokud zůstávají sami, tak je pro ně opravdu tristní, aby z toho vyžili, protože ve velké míře bohužel i ta rodina jim často nepomáhá, nebo pokud se dostanou do nějaké pobytové pomoci, nechci říkat přímo sociální, ale když se o ně starají, tak máme velké zkušenosti, že právě je to ta rodina, která ještě hřeší na tom, že ten senior jim dává aspoň to, co mu zbývá.

Za nás si tedy opravdu myslíme, že podpora je důležitá a za KSČM opravdu chceme, abychom našim seniorům pomohli. A jak říkám, hlavní argument je ta částka, kde se opravdu nedokážeme dostat na nějakou optimální částku a rozevírají se nám ty nůžky právě mezi průměrnou mzdou a průměrným důchodem. Takže my bychom samozřejmě rádi viděli, aby opět byla rychlejší valorizace právě u těch nejnižších důchodů. Opakovaně to samozřejmě nabízíme jako jednu z možností. Zatím jsme v tom zůstali sami a opravdu nedokážeme dohnat neustále velký počet nejmenších důchodů tak, abychom dohnali ty s tou průměrnou mzdou. A opravdu tady stále máme velké roztažené nůžky, a to jako KSČM opravdu nechceme. Takže my se budeme naopak snažit, aby i s dalšími návrhy, které budeme připravovat a budeme se snažit o nich diskutovat, se konečně začalo legislativně tvořit něco, co by těm důchodcům s tím plošně nejnižším důchodem pomohlo.

Takže děkuji moc.

Ing. Hana Aulická Jírovcová KSČM



