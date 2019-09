Aulická Jírovcová (KSČM): U tohoto příspěvku bohužel dochází k částečnému zneužívání

Já děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já musím říct, že mě velice mrzí, že k usnesení, které tady dneska probíráme, ke kterému máme bod, se víceméně samotná paní ministryně nepřihlásila a ten požadavek, jak by se měla interpretovat informace o možné valorizaci nebo přípravě příspěvku na péči, tak to musely být poslanecké iniciativy. A musím říci, že i ten dnešní kulatý stůl k novele o sociálních službách, kterou tady několikrát zmínila paní ministryně, je především také díky usnesení výboru pro sociální politiku a Poslanecké sněmovny, že se k tomu zákonodárci spolu s Ministerstvem práce a sociálních věcí sejdou. To znamená, že my jsme si ani nemuseli být jisti, jestli paní ministryně by s námi chtěla přípravu té novely probírat na takové úrovni, jakou jsme zajistili v této podobě.

Každopádně se chci vyjádřit k té valorizaci příspěvku na péči. Nám by se také líbilo, kdyby byl nějaký přirozený valorizační mechanismus tohoto příspěvku. Ale chtěla bych říci, že to není jenom o samotném příspěvku na péči. KSČM se dlouhodobě nelíbí, tak jak je pojat příspěvek na péči, protože si zase musíme na druhou stranu říci otevřeně, že i příspěvek na péči, který dneska už má podobu 31 miliard korun za rok, opravdu můžeme otevřeně hovořit, že dostál velké nesystémovosti, a to především v té podobě, že ke zvýšení došlo jenom v té domácí péči a víceméně v té pobytové, nechci říct ústavní, péči se zachoval v takové podobě, v jaké je, a v praxi to opravdu přináší značné problémy.

Také se nám nelíbí, že neustále u tohoto příspěvku dochází k částečnému zneužívání, a to je otevřeně nutné říci. A bohužel k tomu nedochází až tak u pobírání dospělých osob, jako třeba u těch dětí. A já jsem přesvědčená, že je nutné příspěvek na péči, především v té péči doma, nějakým mechanismem kontrolovat. Nehledě na to, že u příspěvku na péči se nám ukazuje, jaký je velký problém, že je to vlastně jediná částka, kterou ta rodina resp. ten klient a pečující osoba pobírá. Často když potom ten klient odjede třeba i na dva, na tři měsíce na lázeňský pobyt, tím pádem samozřejmě rodina je bez této částky a v tu chvíli jsou absolutně bez jakýchkoli dalších financí. A jsem přesvědčená, že je opravdu nutné neřešit jenom valorizaci příspěvku na péči, ale celý mechanismus. Myslím si, že pečující osoby by měly být striktně odděleny od příspěvku na péči a že by měly být financovány naopak zcela jinou částkou - můžeme to nazývat třeba i sociální dávkou, protože příspěvek na péči je sociální dávka. Ale myslím si, že tito dva lidé by opravdu měli být financováni zcela jinak. A pak se můžeme opravdu bavit o té samotné valorizaci příspěvku na péči. A já musím říci, že mě opravdu velice mrzí, že se tady bavíme neustále jenom o tom navýšení. Opravdu se musíme bavit i o té komplexnosti a nesystémovosti, kterou ten mechanismus, který je teď nastaven, přináší.

A my dneska máme kulatý stůl, my jsme opravdu ve většině případů s kolegyněmi a kolegy zvědavi, co nám paní ministryně a zástupci Ministerstva práce řeknou. Sama jsem zvědavá, protože včera jsem si přečetla i podklady, které jsme dostali, a otevřeně říkám, že z novely zákona o sociálních službách mám spíše strach. Děkuji moc.

