Rusové již čtvrtý rok po sobě buší do ukrajinské obrany a metr po metru zabírají další části ukrajinské půdy.

Ukrajincům se v této situaci dostalo důrazného upozornění z vlastních řad, co by teď měli udělat ve vztahu k USA. Sepsal ho bloger vystupující pod jménem Tatarigami, který se představuje jako bývalý důstojník ukrajinské armády.

„Opět se objevují zvěsti o nahrazení ukrajinského velvyslance v USA, což je dlouho očekávané rozhodnutí. Uvedená jména však neodpovídají tomu, co je ve Washingtonu potřeba. Pokud chce Kyjev zlepšit vztahy s touto administrativou, musí jmenovat někoho, kdo se hodí, ne někoho z ‚blízkého kruhu přátel‘,“ varoval své spoluobčany. A především prezidenta Zelenského s vládou v Kyjevě.

