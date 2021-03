Aulická Jírovcová (KSČM): Zmatek, který představila vláda v posledních dnech, je katastrofální

reklama

Děkuji, pane předsedající, za slovo.

Já se budu snažit být stručná, i když samozřejmě neslibuji nic, protože mám toho mnoho na srdci a myslím si, že je opravdu důležité tuto podobu návrhu, který dnes projednáváme, opravdu projít celkově.

Chtěla bych říci, že možná také opravdu důsledně neznám tu konečnou podobu karantény, kterou tedy vláda dnes sjednotila. Každopádně tak jak ji znám do minulého týdne, tak pokud jeden z členů rodiny je pozitivní a druhý, tedy většinou manžel, manželka, nastupuje do tzv. karantény, tak ano, pátý, šestý den je doporučován PCR test od hygieny s tím, že pokud ten partner, který do té doby byl v karanténě, je pozitivní, tak naši lékaři ukončovali vlastně tu nemocenskou do té doby, a od toho počátku, kdy vlastně bylo oznámeno, že je pozitivní i ten druhý partner, dávali znovu na 10 dní. Pouze pokud po těch šesti sedmi dnech byl test negativní, končil vlastně ten partner s tím prvním partnerem karanténu po těch 10 dnech, teď by to mělo být asi zhruba 14 dní.

Říkám to opravdu schválně, protože ten zmatek, který představila vláda teď v posledních pěti šesti dnech, tak musím říct, že je katastrofální a já jsem včera u té televize, když jsem poslouchala briefing po jednání vlády, měla co dělat, aby televize neměla žádnou újmu.

Musím říci, budeme o tom mluvit především zítra, ale to, že testování firem a umožnění samotestování firem mělo být, a dneska jim to ukládáme, jsou tam nějaká čísla, myslím od 300 nebo 250 zaměstnanců a pak do 15. musí být ty menší společnosti, tak je to děláno v takových termínech a v takovém chaosu, že ti zaměstnavatelé ve velké míře prostě hledají na poslední chvíli informace, hledají na poslední chvíli možnosti, jak vlastně získat tyto testy anebo jak řešit to, aby byli prostě otestovaní. Vím to, protože s těmi lidmi mluvím, a vím to, protože dennodenně se na mě nese spousta dotazů, kde to mají najít, jak dále řešit a jak je možné, že vláda nám to oznamuje vlastně ze dne na den.

Jde nám především o ty zaměstnance, ano, protože bez těch zaměstnanců by firmy nemohly podnikat. Ale jak se vlastně chováme do této míry, respektive co dělala vláda, nebo možná Ministerstvo zdravotnictví ještě před dvěma měsíci? Jaké byly možnosti samotestování nebo toho, aby si mohli zavolat, to, aby je otestovaly společnosti. Téměř nula.

Ing. Hana Aulická Jírovcová KSČM



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Možná vás to bude zajímat v další části. Každopádně Ministerstvo zdravotnictví neudělalo téměř nic. To, co se předvádí i v testování u škol, to je prostě ostuda, tak jak předvádí Ministerstvo školství ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví. A já musím, říci, že se opravdu nedivím našim občanům, že jsou znechuceni celou situací.

A teď k tomu návrhu. Já jsem tady říkala, že minulý týden v pátek jsme projednávali vratku ze Senátu k té původní tzv. izolačce, i když já musím říci, že toto slovo nesnáším a je mi velmi líto, že paní ministryně to hrdě přednášela. Myslím si, že by to opravdu měla říkat tak, jak se to správně nazývá, to znamená příspěvek. My jsme opravdu chtěli podpořit tu sněmovní verzi z toho důvodu, aby se připravila dobrá verze, nejenom to, že by se prodloužilo na těch 14 dní, protože to opravdu řešilo...

Protože opravdu to prodloužení, které udělala vláda, řešil senátní návrh. S čím jsme však měli problém, že ten senátní návrh neupravil administrativní zátěž na účetní a personalistky v těch společnostech, které by všechno tohle musely řešit. Můžeme otevřeně říct, že původní návrh ministerstva práce vlastně hodil, hodil veškerou agendu na ty účetní a personalistky. A nezlobte se na mě, s argumentem, že to je jenom na pár měsíců, já nemůžu souhlasit, protože nákazovost v těch společnostech je obrovská. A i ty účetní a personalistky jsou opravdu v karanténách a řeší výpočet mezd po večerech a když jim je dobře tak, aby v konečném důsledku zaměstnanci nepřišli ve svém výplatním termínu o mzdy.

Co je další věc a co nás trápí, je, že paní ministryně včera přišla na vládu... (Hluk v sále.) Na vládu s návrhem, o kterém vlastně nikdo nevěděl a se kterým my jsme vůbec nepočítali. Já myslím, že asi napříč politickým spektrem. A hovořili jsme o té variantě, že procentně by to bylo určitě daleko lepší a nebo ta pevná částka. Bylo na vládě přijato 100 %. A za KSČM musím říci - my s tím opravdu nemáme problém, my těch 100 % podpoříme, protože nám jde o ty zaměstnance. Ale chceme tady taky říci a otevřeně se zeptat všech členů vlády. ČSSD minulý týden říkala, že je potřeba uzavřít část ekonomiky průmyslu. Za nás je to přesně vidět, že když to nešlo jednou dírou, tak to jde druhou dírou. 100 % znamená ekonomický lockdown. A to si prostě musíme přiznat. A já vám tady říkám a ptám se celé vlády a chtěla bych to slyšet od všech ministrů, nejenom od paní ministryně Schillerové a od paní ministryně Maláčové, ale od všech a především od pana premiéra - jak se k tomu postavíte? Máte připravené další pochody? Máte připravenou třeba na duben novelu státního rozpočtu? Budete řešit, že budeme navyšovat schodek třeba o 300 miliard? Protože se tady taky můžeme bavit o situaci, kdy ti zaměstnanci se pak nebudou moct do těch firem vrátit, protože nebudou mít do kterých. A to je prostě otevřeně třeba si říci a diskutovat o tom.

My chceme, aby když zaměstnanec nastoupil do té karantény, tak aby opravdu netratil. Je to dlouhé. Ta omezení, ty restrikce jsou v mnoha podobách nesmyslné a nemůžeme s tím dlouhodobě souhlasit. Navíc jsou chaotické a v těch posledních týdnech se to ukazuje. Ti lidé přestávají věřit všemu, ale vláda nedělá nic k tomu, aby ty lidi dala na tu pozitivní stranu - ne aby byli pozitivní, ale aby trošku začali chápat ta opatření, a víceméně se jenom rozevírají nůžky mezi našimi občany, protože jedna strana je velmi agresivní, velmi naštvaná, a druhá hájí restrikce, které jsou. Nedivíme se, protože lidé mají strach. Ale nedržíme my je náhodou schválně v tom strachu? Víme, jaká je situace v nemocnicích, jak padají doslova na hubu lékaři, sestry, jak opravdu je to hrozné, protože denně mají velké množství telefonů a hlásí úmrtí a to i na těch necovidových jednotkách, protože se velmi často ukazuje, že když tam přivezou pacienta, udělají test, tak že i tento pacient je s covidem. Na druhou stranu tady ale přijímáme 100 % nemocenské, která ale v čisté mzdě znamená, že ti lidé na všech úrovních, ve všech výších mezd budou brát více jak 100 % čisté mzdy. A to je prostě pravda. To znamená, že zároveň říkáme - ano, vyplatí se vám být na 100 % nemocenské, jak to předložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, protože minimálně o 4, o 5 %, záleží samozřejmě podle výše hrubé mzdy, budete mít více, než když budete pracovat. A to si myslím, že je jedna věc, kterou bychom opravdu měli říct našim občanům.

Anketa Nechali byste si píchnout vakcínu Sputnik V? (Ptáme se od 2.3.2021) Ano 88% Ne 12% hlasovalo: 11171 lidí

My víme, že lidé dřou, už neví, kudy kam, často nemají na nájmy, často nemají na běžné provozní věci a potřebovali by trošku uvolnit a trošku si přivydělat. Také nechápeme, proč právě vláda nejde občas s tím selským rozumem a utahuje šrouby. Ale na druhou stranu tady připravíme návrh, který my podpoříme, ale zároveň říkáme, že to může ohrozit i tu personální politiku právě v těch nejvíce postižených oblastech, a to je zdravotnictví a sociální oblast. Protože ať se vám to líbí, nebo ne, ten zdravotní personál je hrozně přetížen.

Já jsem si včera v Ústeckém kraji opravdu zjišťovala tu situaci. A dnes bych se chtěla zeptat paní ministryně Maláčové, když jsou zavřené mateřské školy první, druhé ročníky prvního stupně, jaký návrh na ošetřovné bude připravovat pro nejbližší projednání vlády. Protože to je ten odrazový můstek, jak to pak bude vypadat právě v tom zdravotnictví. Okamžitě, okamžitě pokud se to navýší více jak na 80 %, třetina sester a lékařů odchází na OČR. Já jim to přeji, potřebují to, ale musíme si otevřeně tady taky říci - máme ty lidi, kteří nastoupí za ně? Co budeme dělat? Já nehájím to, abychom jim nepřidávali, zaslouží si to, mají mít příplatky, můžeme se bavit s ministrem zdravotnictví o tom, proč se najednou řeší to, že v nemocnicích nedostávají adekvátní odměny, jak jim je to slibováno, zaměstnanci opravdu ve velké míře řeší to, že peníze, které dostávali do minulého měsíce, nyní je jim slibováno čtvrtletně a jsou opravdu možná až ochuzováni na nějaké částky, na které nárok mají. A já si myslím, že paní ministryně plus celá vláda by nám opravdu měli dneska otevřeně říci, jak si to představují a co budeme dělat dál. My ty zaměstnance podpoříme. Na druhou stranu chceme slyšet, jaké kroky vláda chystá, a to do konce dubna. Protože ta situace a jestli projde nebo bude navýšeno i ošetřovné... A paní ministryně dokonce hovořila o 100 % ošetřovného. A víte, co to znamená v přepočtu? Že to bude zhruba o 10 až 15 % vyššího příjmu na ošetřovném, než když ten člověk chodí celý měsíc do práce.

Takže to jsou parametry, které je potřeba říci a které si tady máme na Poslanecké sněmovně vyříkat. Nikdo jim nechce upírat finance, všichni chceme, aby opravdu lidé chodili bezstarostně do karantény nebo do izolace. Chápu, mají oprávněné obavy. Ale je potřeba opravdu tady slyšet ze strany vlády, co s tím dál chtějí dělat. A za nás je tohle věc, kterou dneska chceme slyšet od příslušných ministrů a ministryň a nejlépe od samotného pana premiéra.

Nelíbí se nám absolutně ty poslední dny, rozhodnutí a braní zpátky, odvolal jsem, co jsem slíbil, slibuji, co jsem odvolal atd. A opravdu si konečně uvědomme, jak to působí na ty naše občany. Oni už nevěří ničemu. My tady dali lockdown, resp. vláda, a co to způsobilo? Nevraživost. Lidi opravdu už toho mají plné zuby. A já jsem přesvědčená, že jenom těmito restrikcemi nelze tuto situaci zachraňovat. Možná někde to pochopili, u nás asi na to musíme přijít. A jestliže nám tady občanům někdo vyhrožuje, že vlastně tři týdny nebudou stačit, tak to je přesně to, co děláme k tomu, aby ta společnost byla ještě víc naštvaná. Po prvním dnu lockdownu říká člen vlády, že to bude málo a bude potřebovat. Podívejte se na ty děti. To je prostě neúnosné. Každý odborník, ať už ve školství nebo i psycholog atd., vám řekne, že s těmi dětmi zacházíme jak s kusem.

Že prostě si neuvědomujeme ty dopady, co to všechno má, sociální a další. Je potřeba, abychom si uvědomili spoustu věcí, ale nelze jít tímto způsobem dál. Takže jsem sama zvědava, jak paní ministryně - nebo část vlády, která tady je - dnes odpoví na naše otázky.

Děkuji.

Psali jsme: Aulická Jírovcová (KSČM): Přirovnání paní ministryně Maláčové k takzvané izolačce mě dráždí Aulická Jírovcová (KSČM): Ústavní péče by stále měla být součástí Aulická Jírovcová (KSČM): Mám trošku pocit, že zapomínáme na tzv. střední třídu Aulická Jírovcová (KSČM): Není to nic nového, že výplaty ošetřovného jsou zpožděny

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.