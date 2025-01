Babiš (ANO): Já dneska budu obstruovat a jsem na to hrdý

Takže dobré ráno, dámy a pánové a hlavně vážení spoluobčané, jsem rád, že je tady s námi paní místopředsedkyně klubu ODS, paní Decroix, rád vás vidím. (Hluk v sále.). To mám říkat prostřednictvím...

Takže vážení spoluobčané, ještě jednou, zkuste mě teď poslouchat. Minulá schůze skončila tak, že paní místopředsedkyně chtěla dát hlasovat o pauze o přestávce, kterou si SPD chtěla vzít.

Já bych rád se vrátil do minulosti, protože v minulosti vy jste si brali tady pět klubů přestávku dvě hodiny, takže vždycky 10 hodin jste obstruovali, obstruovali. Vy se teďka všichni tváříte, že vlastně tady vznikají nějaké skupiny, které chtějí měnit jednací řád a snažíte se namluvit lidem, že to naše vystupování tady je vlastně něco nezákonného, atd. A snažíte se samozřejmě nás omezit. Proč? No, protože to, co my tady říkáme, já chápu, že se vám neposlouchá dobře. My totiž tady říkáme pravdu, tu tragickou pravdu o působení vaší vlády a vaší pětikoalice. Takže to, že jste se tady snažila nechat hlasovat o té pauze, co požádal ten klub, považuji za neuvěřitelné. A samozřejmě ta média, která vlastně jsou stále ve váš prospěch a už vidíme, jak to všechno funguje po tom, co jste jim dali zase 34 milionů, po tom, co jste dali 24 milionů, takže 58 milionů korun agentuře bývalého člena ODS, tak tady stále to vypadá, že to, co my děláme, je něco nezákonného. Není to nezákonné.

Já dneska budu obstruovat - a jsem na to hrdý - a víte, proč budu obstruovat? Abych zabránil navýšení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Doufám, vážení spoluobčané, že jste se na mě dívali na CNN Prima News.

Dneska vidím, tečka cé zet nás natáčí nahoře. To je taky provládní novinář, který od rána do večera vysílá pro tuhle...

Paní Decroix už odešla. To je škoda, protože chci v podstatě jí přečíst tady, co říkal pan předseda Fiala.

Takže budu obstruovat, abych zabránil dalšímu odrbání našich spoluobčanů, abych zabránil tomu, že budou platit víc poplatků. Já jsem ráno na CNN Prima News, a mám k tomu podrobnou analýzu, jasně prokázal, že pokud by se spojily dvě tyto instituce, by se ušetřila asi miliarda 58 milionů a náklady by klesly o 11,7 procenta, tudíž poplatky se nemají navýšit na 205 korun, ale snížit o 20 korun na 160. Ano, takže jaký je rozdíl mezi obstrukcemi?

Vlastně ani nechápu, proč tady ODS má klub, proč nemá klub spolu, to taky anomálie, kterou si tady vymysleli místo toho, aby měli dva kluby - SPOLU a PirSTAN - tak mají samozřejmě pět, protože mají potom násobně ty práva a tak dále. To jsem jenom odbočil.

Takže jaký je rozdíl mezi naší obstrukcí, kdy jsme chtěli zabránit tomu, aby důchodci přišli o peníze, aby nezdaňovala tahle zločinecká koalice lidí, a obstrukcemi EET? Víte, jaký je rozdíl? Že oni chtěli zabránit tomu, aby stát vybíral desítky miliard navíc ve prospěch lidí. Takže to byly jejich obstrukce.

Paní Decroix odešla, protože já bych jí rád tady přečetl článek Aktuálně.cz. Představte si, 23. ledna 2016, Aktuálně.cz, totálně provládní médium, a tehdy jaký byl tady titulek: Fiala k obstrukcím. Když nás neznásilní většina, vytrváme. Nemíním obětovat podnikatele, říkal tehdy pan premiér, tehdy šéf ODS. Co se tady píše? V pátek ve Sněmovně skončilo další kolo opozičních obstrukcí, ve kterých se pravicové strany snaží - určitě pravicové, ha, ha, ha - to je dovětek, snaží zabránit schválení elektronické evidence tržeb. Šéf ODS Petr Fiala řekl, že cítí důvěru voličů. No prosím, že blokování zákona je správná cesta. Já taky cítím důvěru voličů, taky cítím, a moji voliči, kteří mně důvěřují.

Těším se na vás, jedu na Davis Cup do Ostravy zítra. Doufám, že vyhrajeme.

Takže moji voliči mají důvěru ve mě taky, protože oni vědí, že my bojujeme za ně, aby tahle vláda je ještě neodrbala více potom, když navýšila daně a všechno to přece znáte. Takže pan Fiala tehdy řekl, že je to správná cesta a říká, že občanští demokraté budou v obstrukcích zákona dál pokračovat klidně až do konce volebního období. No, co říká tečka cé zet na to, který má starost, jako co tady jako? Vždyť pan předseda Fiala to říkal. Tady je otázka tečka cé zet, nevím, kdo to dělal, ten rozhovor, není tady jméno, jak dlouho ještě chcete obstruovat, ptají se pana předsedy ODS. Máte pocit, že vaši voliči na to reagují tak, jak jste si představovali, když jste se k tomu společně s TOP 09 rozhodli? A co říká pan Fiala? Cítím podporu ze strany našich voličů, která navíc roste poté, co na část podnikatelů dopadla od ledna nová povinnost kontrolních hlášení. Ano, ti, kteří nás okrádali o stovky milionů daní, hlavně v pohonných hmotách, ano, tak ti jsou naštvaní, ti byli naštvaní na nás. A dovedu si, říká pan Fiala, i ještě lépe představit, co by pro ně znamenala elektronická evidence tržeb než dřív, takže důvěru cítím, je pro mě důležitá, říká pan Fiala. Potom se ho ptají: Myslíte si, že v demokracii má většina vzešlá ze svobodných voleb právo prosadit své plány? Říká pan Fiala: Má. Takže on říká, že my máme to právo, ale současně platí, že menšina má také svoje práva. Ano, to jsme my teď. A na tom je založena demokracie, nikoliv jen na principu práva většiny, říká pan premiér. Takže pan premiér... Paní Decroix už je tady nazpátek, tak já vám to přečtu znovu.

Prostřednictvím pana předsedajícího. My máme práva, říkal pan Petr Fiala, teď předseda SPOLU, ale předtím ODS, předseda, takže je na tom založena demokracie. A ten bývalý náš kolega, nějaký, nevím, jak se jmenuje ten poslanec, který je teďka v Senátu, říkal, že se zase navyšování jejich platů, vážení spoluobčané, že si navýšili prachy, tak to je taky, i když my jsme proti, že to je ohrožení demokracie. Tak já nevím proč stále říkáte jiné věci. Pan premiér Fiala tehdy řekl, že ta menšina, to jsme teďka my, může občas využít i nadstandardní nástroje, které ale k demokracii patří, a těmi jsou obstrukce.

Takže my jsme demokrati, my tady obstruujeme. Nechci, aby platili lidi víc za poplatky v České televizi a Českém rozhlasu, když nešetří a můžou ušetřit miliardu.

Potom další otázka tečka cé zet: Nepochybně ano, dokonce to konstatoval Ústavní soud před pěti lety, když obstrukce tehdy dělala opoziční ČSSD proti tehdy vládní ODS. Tak vy se snažíte teďka namluvit lidem, že my tady něco děláme blbě, že kolik to stojí, ta Sněmovna. Kolik to stojí? No, hlavně to stojí vaše vystupování peníze našich spoluobčanů. No, tak pokud chcete šetřit, tak hlavně si seškrtejte ty výlety do zahraničí a další výhody a můžeme šetřit. Otázka na pana předsedu ODS Fialu: Jak dlouho to budete ještě dělat? Jak dlouho to ještě bude potřeba, odpovídá. No, představte si, kdyby my jsme takhle vystupovali, to by bylo. Žlutý pásek. Co to znamená? - Otázka. - Klidně do konce volebního období. Zase ty obstrukce se nedají dělat jednou stranou, potřebujeme dvě frakce ve sněmovně, je třeba určitý počet přednostních práv. Když jsem předminulý týden slyšel Petra Gazdíka, to je ten z Dozimetru, místopředsedy sněmovny za TOP 09 a Starosty, tak je otázka, jestli všichni vydrží.

Vy jste si dělali tady přestávky vždycky deset hodin - my jsme neřekli nic - a teďka se snažíte nás tady omezovat. V mediálním prostoru je, že v obstrukce je něco nenormálního. Je to normální, říkal pan premiér Fiala, je to demokracie.

Proto hlásím, že dneska budu obstruovat, abych zabránil navýšení poplatku České televize a Českého rozhlasu, dvou institucí, které platí lidi a mají platit i ti, kteří nemají televizi nebo rozhlas, dokonce za tablet nebo za mobil. V podstatě není na to důvod, když pan ministr Baxa nám sliboval, že nebude navyšovat ty poplatky přece, ne? To říká roku 2022.

No, ale všichni víme, o co jde. Jde hlavně o to, že tahle vláda za každou cenu se chce udržet, proto potřebuje Českou televizi, Český rozhlas. V Českém rozhlasu vystupují bývalí kmotři, zločinci, kteří vytunelovali, tedy byli u tunelu OP Prostějov a u nějaké pily, ano, kteří připravili Lesy České republiky o stovky milionů, pokud ne o miliardy. Ano, tak to je, takže jasná zpráva. My nevidíme důvod, aby byly navýšeny poplatky. Začněte šetřit. Já vím, že Česká televize a Český rozhlas si berou příklad z této pětikoalice, která nešetří. Stačí se podívat na Úřad vlády, co se tam všechno děje. Takže to je úvod.

Teď bych se rád vrátil interpelacím. Tady je takový titulek ze CNN Prima News: Proč lidé z rozvědky míří ke zbrojařům? - Otázka, ptala se poslankyně Malá. - Fialu dotaz šokoval, označil ho za vtip. Já myslím, že pan premiér každým svým vystoupením jenom prokazuje, že je absolutně nekompetentní, že ničemu nerozumí, že vůbec nechápe, co se v naší zemi děje, že je tady rozklad státu, že tady rozvědky nikdo pořádně nekontroluje a historicky to tak je, takže paní poslankyně se ptala, co vláda udělá, aby zabránila destabilizaci rozvědky. To je teda ÚZSI, jak se to říká, Úřad pro zahraniční styky a informace. Pan premiér na to odpovídá - protože paní Malá je předsedkyně stálé komise pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace, jedné ze zpravodajských služeb naší země - Si myslím, říká pan premiér, že nemůžete považovat za rozumné, věřím tomu, snažím se tomu věřit, abychom takto citlivé věci, které se týkají fungování tajné služby, diskutovali veřejně na plénu Sněmovny v přímém přenosu televize.

Opravdu si myslíte, že toto nějak pomůže bezpečnosti České republiky? Že takový krok je v zájmu naší země a občanů? Že toto je normální, že se v demokratické zemi probírají tyto otázky na veřejné... v plénu? Já si myslím, že ne, říká pan premiér. Kontrolu zpravodajských služeb máme zajištěnu. A já se ptám, jak? Kdo zajišťuje tu kontrolu, pane premiére? Je pravda, že váš Dalík po boku, Pojar, má smlouvu na ÚZSI? Je to pravda, nebo je to drb?

A co ta kampelička, kde jste jim dělal stafáž? Proč váš poradce, za mě je to zločinec, Miloš Růžička, založil kampeličku? Byla to krycí firma téhle rozvědky? Můžeme se k tomu vrátit, co se tam dělo. Proč akceptujete člověka, který byl u zrodu kampeličky? Tehdy to byla pravá ruka Chovance. Co dělala ta rozvědka? Kdo ji kontroloval? Já se k tomu dostanu.

Takže ano, my chceme vědět tyhle věci, protože tenhle stát je v rozkladu. A pan premiér asi zapomněl na to, co bylo předtím ve vládě, v které seděl s panem Stanjurou, kterou řídil kmotr prostřednictvím milenky premiéra Nečase. Tam jste seděl, pane premiére. A co teda ta milenka údajně zařídila? Aby vojenská rozvědka sledovala manželku premiéra Nečase? Je něco neobvyklého, že vy tradičně jste zneužívali tyhle služby, které už dávno pod vámi nejsou nezávislé? To není pravda?

Mimochodem, mě by strašně zajímalo, proč máte nestandardní výdaj na vojenskou rozvědku, teď 5,7 miliardy korun jste vykázali v prosinci 2024. (Nesrozumitelné.) Co to je zase za nějaké šmé? Co to tam zase děláte? Já vím, že nechcete slyšet o té kampeličce, kde jste dělal stafáž pět let a vydělal jste závratných 236 korun. Kde se praly peníze a neždímaly, jak říkají občané. Co je megaskandál, proč na to nikdo neupozornil? No, protože na začátku někdo řekl, to je rozvědka, tam můžou cokoliv, tam mohl někdo, a to bylo ještě před tímhle skandálem, odnést 300 milionů v pytlích, nebo v čem to nosili, v taškách, ne? Takže... to vystoupení, úplně neuvěřitelné.

Tady říká pan premiér (čte z listu) - smyslem práce úřadu je chránit Českou republiku proti hrozbám, kterými jsou mezinárodní terorismus, proliferace zbraní hromadného ničení a jejich komponent, ekonomická zločinnost.

Ano, ale pokud tyhle úřady se stanou zločineckými organizacemi a zneužívají tuhle pozici, když ještě za Chovance jeden důstojník rozvědky jednal s jiným důstojníkem vojenské rozvědky a říkám mu - přijď k nám, děláme na Babišovi. To bylo ve společné vládě s Chovancem. A co ty Agáty? Co ty odposlechy? Co to šmejdění po Babišovi v celé Evropě i na Slovensku? To je co? To je zneužívání těchhle služeb. Tyto služby nemají být pod ministry, mají být pod premiérem, ale to by tam musel být někdo jiný, aby byly nezávislé, abyste jich nezneužívali. (Potlesk z řad poslanců ANO.) Takže pan premiér tady vystupuje, že paní Malá si něco dovolila, dovolila se na to zeptat. A kolik peněz se tam vypralo, ať nám teda zveřejní Česká národní banka, která podle mého názoru měla velké zpoždění, než se něco stalo, ten dohled. A co dělal FAU? Jo, ano, asi FAU nedělal nic, protože řekli, no, to je rozvědka, to se nekontroluje. No, a my slyšíme další věci, co se tam dějí.

Takže já vám tady... (listuje) přečtu jenom titulky ohledně této instituce, pane premiére, když odmítáte debatu o tom, co se tam děje. Tak pojďme na ty titulky. Policie zatkla bývalého náměstka rozvědky, Chovanec zadržení dementoval. Chovanec popřel zatčení, jsem od rána doma, nikdo tu nebyl. Obvinili exnáměstka rozvědky. Razie proti rozvědčíkovi. Náměstek rozvědky, stamilionový podvod. Státní zástupce mi zamezil spojit se s klientem, říkal o zatčení v kauze rozvědky advokát Trojan. Podvod v rozvědce? Blahut byl obviněn zřejmě kvůli zmizelým Agátám. Ano, Agáty, to jsou ty přístroje, tam vznikl asi ten Šuman, ty nelegální odposlechy na Babiše. Ano. Svatý Randák pouští informace, k nimž nemá mít přístup. Nyní promluvilo vyšetřování (v) rozvědce. Podezřelé okolnosti zatčení exnáměstka rozvědky Blahuta. Chybějící peníze nebo Agáty? To jsou všechno titulky médií. Kradlo se v rozvědce? A tak dále. Lhal a obohatil se o 190 milionů, čelí obžalobě exfunkcionář rozvědky. Naivní nebo držet (?) stamiliony? Bývalý náměstek rozvědky stojí před soudem. No a ten, který byl pravá ruka Chovance, který stál u zrodu kampeličky, je dneska pravá ruka premiéra Fialy. Proto on nechce tady kolegyním ale odpovídat, proto on nechce se bavit o kampeličce, kde se vypraly stovky... Kolik tam vyprali těch peněz? Aktuálně.cz od toho odešla. Proč to nesnímá přímo? Mohl to streamovat, ne? 700 milionů se vypralo. A my slyšíme, že tam kupují zase nějaké pozemky. Za této vlády dochází k totálnímu zneužívání těchto služeb. Ano, bohužel to bylo v minulosti i u jiné strany, takže já můžu tady číst ty... toto krycí, ty různé podivné věci. No, ale i když ten pán byl stíhán, vyšetřovatelé stíhají bývalého náměstka Úřadu pro zahraniční styky a informace, Zdeňka Blahuta pro zločiny podvodu a zneužití pravomoci úřední osoby v případu peněz za odposlouchávací zařízení. Spis je v utajeném režimu, neboť odkrývá fungování ÚZSI. No, tak tady jsou mraky článků.

Další článek. Tajná služba rozjíždí právní bitvu o stamiliony. Chce je zpátky z projektu, (ke) kterému se nehlásí. Takže pan premiér odmítá o tom diskutovat, protože logicky, když dělal vědomě nebo nevědomě toho, tu kvazi jako dobré jméno v kampelice, kde se praly stovky milionů, kde i ti Ukrajinci sem poslali peníze, aby se koupily zbraně pro Ukrajinu, i to ukradl někdo. To jsou všechno případy, o kterých tady můžeme mluvit. (Listuje v podkladech.) A je neuvěřitelné, že na interpelacích potom pan premiér drze odpovídá Aleně Schillerové, že proč se na to ptáme? A ještě ta drzost je v tom, že pan premiér tvrdí, že je zbožným přáním, paní Schillerová, aby to byla nějaká kauza a zakryla kauzy, které jsou kolem vás, respektive vašeho předsedy.

Tak nám to pojďte říct, pane premiére, sem na mikrofon, jaké kauzy jsou kolem Babiše. Vymyšlené, vámi zorganizované, vaším systémem. Ano, to jsou vaše kauzy. Přijďte nám to říct. Takže místo toho, aby pan premiér byl zdrženlivý, tak samozřejmě útočí a snaží se tady udělat z kolegyně hlupáka, protože si dovolila legitimně se zeptat na věci, které jsou skandální. Ale tím, že samozřejmě dáváte tolik peněz různým médiím, tak o tom se moc nemluví, vůbec se o tom nemluví. To je neuvěřitelný skandál a nikdo to v podstatě neřeší. Hlavně ne Česká televize a Český rozhlas samozřejmě, protože ti mají jiný úkol. Tenhle stát je v rozkladu, a to nejenom tyhle instituce, ale samozřejmě i další, ale pana premiéra to netrápí. Pan premiér dává stále rozhovory a v každém rozhovoru jenom prokazuje to, že kromě politologie nerozumí ničemu. Samozřejmě ty rozhovory jsou vždycky útok na Babiše, kde tvrdí, že Babišovi nezáleží na nějakých obyčejných lidech. To ani náhodou. Jemu záleží na jeho moci a kšeftech a to je celé.

Takže ještě jednou, pane premiére. Agrofert za posledních 20 let odvedl do veřejných rozpočtů 60 miliard. Já jsem vybojoval v Bruselu po tom, co jsem čtyři noci a čtyři dny blokoval Evropskou radu, 42 miliard. Nadace Agrofertu příští rok dosáhne miliardu rozdaných peněz pro lidi. Takže dohromady je to kolik? 103 miliard Babiš přinesl České republice a lidem, kteří žijí v České republice. Co jste přinesl vy? 100 milionů pro vaši barmskou neziskovku? Přestaňte mě stále kritizovat. Vy jste pro tuto naši zemi neudělal vůbec nic, ani z titulu vaší předešlé kariéry, ani z titulu premiéra. V Bruselu jste nepřinesl nic. Jenom jste byl v pozoru před Uršulou a tím šílencem Timmermansem. Takže 103 miliard, vážení spoluobčané, abyste věděli, o čem to je.

To bude stále dokola. Kampaň pětikoalice do voleb je jasná. Stále budou strašit - Fiala je největší strašidlo - že Babiš bude jako Fico nebo Orbán. Ne, Babiš nebude jako Fico nebo Orbán. Babiš byl Babišem předtím a bude stále stejný. To je zajímavé, jak ti jednotliví novináři nám stále píší - Seznam Zprávy, Právo, paní redaktorka, Novinky se stále ptají: Co říkáte na to, že Fico byl v Moskvě? A co jako? To je jeho problém. Slováci si ho zvolili, tak ať si dělá, co chce. My jsme tady v České republice. Co stále řešíte zahraniční politiku? My jsme jasně prokázali, kde hnutí ANO stojí. Co stále lžete, že nějaký východ? My jsme jednoznačně ve strukturách, kde jsme prokázali, že jsme vždy byli v NATO a v Evropské unii. Ale to, že mám názor na to, že je potřeba začít mluvit i o něčem jiném než o válce a že nemáme stále mluvit o zbrojení, ale o míru, což je v zakládací listině NATO. To slovo je tam devětkrát. To, že kritizujeme Evropskou unii, kterou chceme změnit ve prospěch občanů Evropské unie, že naši Patrioti vyzvali teď Evropskou komisi a další evropské poslance, aby zastavili Green Deal, že nás podvedli. Ano, my chceme lepší Evropskou unii. Nechceme, aby evropské hospodářství zbankrotovalo.

Protože pokud po projevu Trumpa, kdy jasně říká: Mám plyn a levnou ropu. Přijďte všichni podnikatelé světa do Spojených států. Co to znamená pro Evropu, když oni stále spí? Co to tam říkali Scholz nebo Uršula v Davosu? Vždyť to se nedá poslouchat. Moji kolegové si ve čtvrtek na tiskovce stínové vlády z toho dělali srandu, ale ona to není sranda. Ti, kteří podnikají, vědí, že je to obrovský průšvih, že Evropa zkrátka ztrácí každým dnem.

Takže ta strategie je jasná - strašit, východ - ano? Znovu opakuji, že ODS, Nečas ve vládě, kde seděl Fiala a Stanjura, šel do Moskvy za Putinem vyjednávat, aby Rosatom získal Temelín. Tak to je, je to zdokumentované, je to jasné.

Všechno, co my tady říkáme, je pravda, umíme to dokázat. Fiala jenom lže od rána do večera. Nic jiného to není. (Potlesk z řad poslanců ANO.) Mě strašně baví tady zase podcast pana premiéra, kde říká o kryptoměnové konferenci.

Patriku, soustřeďte se teď. (Obrací se na poslance Patrika Nachera.)

Co říká pan premiér? Andrej Babiš se vecpal na poslední chvíli na tu kryptoměnovou konferenci, kde my jsme byli zastoupeni tím, kdo to opravdu dělal - Havránkem. Celou dobu jsme se snažili vytvořit podmínky a Andrej Babiš o tom začne mluvit ve chvíli, kdy mu v průzkumu vyjde, že to někoho zajímá - oslovit mladé lidi, přihlásit se k tomu. Ano, kdyby byl ve vládě, tak neudělá nic. Udělal by jen, kdyby v těch kryptoměnách sám podnikal. No, není to sprosťárna, tohle? Co si to vůbec dovoluje?

Takže, pane premiére, mě na tu konferenci pozvali organizátoři. Proč jste tam nešel? Vždyť jste tam mohl vystoupit, mohl jste tam mluvit. Mě pozvali, já jsem se nikam nevecpal.

Je pravda, ano, od nás to řešil Patrik Nacher. Je pravda, že to řešil pan Havránek. Ale tady mě napadá, že jsem se někde vecpal, nevecpal jsem se. Já jsem byl na té konferenci, a když skončila, tak tam bylo kolem mě asi 20 podnikatelů, českých podnikatelů, kteří ocenili můj projev.

Vždyť jste tam mohl jít. Jenže co byste si s nimi povídal, když ničemu nerozumíte? O čem byste si s nimi povídal? O politologii? Je nezajímá politologie.

Náš plán je jasný. Po té konferenci jsem se setkal se špičkami světových kryptoměn a my máme připravený jasný program. Chceme, aby ti podnikatelé, kteří jsou dneska v Dubaji nebo dočasně v Portugalsku, přišli do Prahy, do České republiky, do Brna, aby tady podnikali, aby dostávali rychle licence, aby tady mohli zaměstnávat tisíce lidí. To je budoucnost naší ekonomiky - kryptoměny a startupy, samozřejmě. Tohle všechno budeme mít v programu a my s nimi mluvíme. Oni jsou podnikatelé, já jsem podnikatel - i když jsem se stal vlastní blbostí politikem - tak oni mi rozumí. Já zaměstnávám 40 000 lidí.

Vy nevíte, co je to dávat každý měsíc výplatu lidem, protože vy to máte po celou vaši kariéru, že dostáváte peníze od daňových poplatníků. Vy ani netušíte, o čem to je.

Takže tady pan premiér mi řekl, že jsem se někde vecpal. Nevecpal jsem se. My v tom vidíme budoucnost.

Já v kryptoměnách nepodnikám, pane premiére, takže bych si vyprosil všechny tyhle útoky.

Mohl jste jít na tu konferenci! Mohl, že tam promluvit. Ale vás už nikdo nebere vážně. My jenom slyšíme, jak vy se chováte těm lidem. Mě všichni mají na esemesce, i neznámí lidi mi píšou. Ke mně se dostali okamžitě. Co jste to podepsal, těm lékařským odborům, té Žitníkové, ten slib? A když přišli za Válkem, tak Válek říkal, no to podepsal premiér, s tím já nemám nic společného. Takže Fiala říká: To Válek. Válek říká: Fiala. To si děláte srandu? Tohle za mě by se nestalo, protože ten ministr zdravotnictví by mu to strach nedovolil, že by řekl něco jiného než premiér. Což já jsem byl premiér, který řídil tu vládu, kde ministři měli úkoly, které jsem kontroloval. Ano, rozhodovali jsme ve sboru, ale pokud jste autorita a jdete příkladem a makáte od rána do noci, tak ti lidi vás i berou. Vás už nebere nikdo. K vám se nedá ani dostat. Co my posloucháme, tak vlastně k vám se nedá ani dostat.

Takže můžete stokrát vystupovat a lhát, i tak vám, můžete si dát ty billboardy o chaosu. No, větší chaos než stavební řízení a digitalizaci za této vlády, dvojka Fiala-Bartoš jsme neměli.

Ale mě strašně baví to, že když teda pan premiér tady mě kritizoval o kryptoměnách, tak pan ministr financí, vzděláním ČVUT, reaguje na Michla, který chce nakupovat bitcoiny. A Stanjura říká a reaguje, že centrální banka má být symbolem stability. A bitcoin není stabilní aktivum. S tím já můžu souhlasit. Takže otázka je, proč tady vlastně pan premiér říká, že Babiš se někam vetřel na kryptoměny a on vlastně, že to je jejich. A na druhé straně Stanjura říká, že vlastně ten Michl je asi nezpůsobilý, že vlastně chce ten bitcoin, že tam chce investovat.

Mimochodem není sám. I Christine Lagardeová, to je ta šéfka ECB, víte, to kdybychom byli v eurozóně, jakože v žádném případě my nesouhlasíme s eurozónou, tak ten Michl by byl její podřízený, ten by tam seděl jenom v rohu jako jeden ze států, které mají eurozónu. A všechno by to řídili Němci, Francouzi, Nizozemsko a Itálie. A oni by v rohu jen seděli. A to my nechceme, my nechceme. Protože ten původní projekt eurozóny, a proč o tom mluvím? Mě hlavně baví to, že teda premiér říká, že jsem se měl někde vetřít do té kryptoměny, přitom žádný program oni nikdy neměli. A Stanjura to kritizuje.

No a to je zajímavé, že vy teď jste začali mluvit o České národní bance. A o tom nebyla velká debata. Já bych se rád tomu vrátil. A víte proč? No, vy jste vždycky říkali, že Česká národní banka je nezávislá, ne? Když byla vysoká inflace, tak za to mohla ČNB. Teďka jim zase radíte, že co ten Michl vlastně tam dělá.

Tak já bych vám doporučil, pane premiére, abyste si přečetl různé články od profesora Havránka. Já když jsem s ním byl na schůzce, tak jsem odešel úplně opařený. A víte proč? Protože já jsem si myslel, že hlavní vinu na destrukci naší země měly hlavně ty strany jako ODS po revoluci, ano, že všechno prodaly za hubičku, zničily, potom zprivatizovaly za hubičku a nikdy nebyla debata o ČNB. No a teď najednou pan Stanjura se vyjadřuje. Víte, co říká profesor Havránek? No, říká to, že kdybychom v České národní bance měli schopné lidi, tak mohli vydělat 1 000 miliard, dobře poslouchejte, 1 000 miliard. A víte, co on tvrdí? Že role národních bank je taky vydělávat peníze. A že ČNB by mohla vydělávat ročně 200 miliard, dobře slyšíte. Které by nějakým způsobem mohl získat ten rozpočet. Dvě stě miliard ročně. A víte co, ten pan profesor Havránek říká? Víte, proč nevydělali těch 1 000 miliard? Protože vy po revoluci jste nešli na školení do Singapuru, kde mají ty fondy. my jsme to napsali v té knížce o čem sním, když náhodou spím. To je nová verze, co napsal Jan Antonín Baťa 1937 Budujme stát pro 40 000 000. (Nesrozumitelné) normálně napsané.

Žádná kuponka. Měli jste si nechat poradit a vyčlenit ty nejdůležitější firmy, měly zůstat v rukou státu. Elektřina, plyn, rafinérie. Ne, vy jste všechno zprivatizovali.

Takže pojďme se bavit o té České národní bance. Takže Rusnok mohl vydělat peníze, nevydělal a prodělal 400 miliard. A víte proč? Protože ta ČNB, to je geniální, oni si vytisknou 3 300 miliard korun no a jelikož pan guvernér, nejhorší guvernér asi, a ještě uvidíme, jestli nebyl, asi byl horší než ten, který prodal zlato - k tomu se dostanu za chvilku - tak chtěl způsobit inflaci, tak nakoupil euro. A blbě. A kurz se pohnul špatným směrem. A prodělal 400 miliard! Pan Rusnok a spol.

Cituju profesora Havránka, který pracoval v ČNB a plno lidí ho zná, například pan Hampl ho určitě zná dobře. No a teďka Michl minulý rok údajně vydělal 200 miliard, takže snížil ten dluh ze 400 na 200. A kdyby takto vydělával, tak za pár let to může být zdroj rozpočtu. Pokud bychom hledali nějaké společné řešení. Já nejsem makroekonom, ale pro mě to bylo úžasné setkání, kde jsem se naučil zajímavé věci. Ano.

Takže to je zajímavé, že pan Stanjura teď reaguje na Michla a říká mu, tak je to riziko? ČNB? Ano, ale je to jejich odpovědnost. Ano, oni investují. A tím, že se neinvestovalo, že se nakoupilo blbě euro, no tak samozřejmě to dopadá, jak to dopadlo. A taky je zajímavé, že v minulosti nikdo o té České národní bance moc, moc se nebavili, vláda.

Tak si představte, vážení spoluobčané, že tady mám článek z roku 6. listopadu 2010, Právo, Jakub Svoboda: ČNB nepočkala s prodejem zlata a přišla o 27 miliard. To bylo tehdy. My jsme to ráno, můj kolega to přepočítal. Tak Česká národní banka v letech 1997 až 1998 prodala náš zlatý poklad, prodala 55,78 tuny zlata za celkovou částku 16,4 miliardy korun. Při dnešní ceně zlata, dobře poslouchejte, vážení spoluobčané, asi 67 569 korun za troyskou unci by toto množství zlata mělo nominální hodnotu zhruba 121 miliard, 121 miliard! Takže rozdíl mezi dnešní hodnotou zlata a tehdejším výnosem teda činí 105 miliard korun, 105 miliard korun, ČNB. A víte, kdo tam seděl? Nějaký pán, který chodí do televize a stále mluví o vstřícné migraci z TOP 09. Jmenuje se Luděk Niedermayer. Ten seděl v České národní bance, toho času europoslanec za TOP 09.

Takže tenhle pán by už neměl chodit vůbec nikam, protože byl u toho, od roku 1996 do 2008 tam seděl a participoval na tom, že náš zlatý poklad prodali úplně blbě a pod cenou. Takže když už chcete mluvit o historii nebo o tom, co má dělat Česká národní banka, a nemá, no, tak se pojďme o tom bavit, protože je to důležité téma a je to, jak jsem se dozvěděl, dobrý potenciální zdroj na příjem rozpočtu. Ne, Česká národní banka je nezávislá - dobře, je nezávislá. Otázka je, proč ji jmenuje prezident a proč, nevím, ji nejmenuje někdo jiný a tak dále. (Prázdné lavice koalice - přítomní dva poslanci.)

Z těch dalších věcí, které teď jsou v mediálním prostoru a kde neustále, neustále pan premiér a jeho kolegové stále lžou, je samozřejmě Green Deal. Prosím vás, už konečně by bylo dobré - a já chápu, že pro vás je to nepříjemné, protože vy to stále motáte dohromady... Byl Green Deal, co byla obecná deklarace o emisích, o životním prostředí a o tom, že se zachová konkurenceschopnost Evropy. A to neudělali. Podvedli nás. My jsme prosadili, že jsme neměli závazek 55 % snížení emisí, ale že to je průměr. A pokud nás tady neustále obviňují z toho, že my jsme něco udělali... To není pravda, protože je Green Deal a je Fit for 55. A to je vlastně realizace toho Green Dealu. Ale nemá nic společného s tou původní deklarací. Vy jste to všechno udělali. A já myslím, že tady kolegyně Peštová měla geniální projev. A pokud to neznáte, vážení spoluobčané, tak se na to podívejte, na historii emisních povolenek, které ničí hospodářství Evropy, které ničí průmysl, firmy a které budou ničit i lidi, protože bude velká nezaměstnanost! Pokud se něco nestane. A vy děláte co? Místo toho, abyste požádal, pane premiére, Costu, aby svolal mimořádnou Evropskou radu, tak jste v klidu. Ursula - to je jako neuvěřitelný ten projev. Co tam povídala? To jako ona nežije v Německu? Teda ona žije v Bruselu. Mimochodem Německo asi bude mít minus 0,2 ten růst. Teda pokles. Vždyť máme vyšší ceny energií v Evropě, násobně, než to, co je ve Spojených státech.

My Patrioti jsme 28. ledna vyzvali další frakce k tomu, jako EPP nebo ECR, kde je TOP 09, všichni jste tam a společně máme většinu, aby Green Deal byl zastaven a podroben revizi. Vy jste měli předsednictví a vy jste všechna tahle zvěrstva... Vy jste lhali, vy jste slibovali, že nedovolíte zákaz obchodu a výroby spalovacích motorů, a vy jste to prosadili. Ta nešťastná Hubáčkova. Vážení spoluobčané, podívejte se na ta videa, jak letí do Bruselu ta nešťastnice, nemluví anglicky. Jaký měla mandát vlády? Potom brečí, protože to celé podělala. A co pan premiér? Vždyť byl u toho. Líbačky s Ursulou, pochvala od Timmermanse. Radši bych se šel zabít, než by mě měl Timmermans pochválit. Co to je tohle? To všechno se dá dohledat. Ale vy budete stále mluvit o Green Dealu. No, a pan Výborný, co předvedl... Co předvedl (s úsměvem) v té televizi. To je neuvěřitelné. A Evropa, ty šílenosti jedou dál, ne? "EU schválila využití moučky z larev potemníka, zamíří třeba do koláčů" (čte nadpis článku). Tak dobrou chuť. Já nechci jíst červy.

Takže Green Deal. Tak si to pojďte sem říct. Já to tady všechno mám, všechny ty závěry. Přestaňte lhát. Přestaňte. Vy jste všechno pokazili, ano. To navýšení... Emisní povolenky, vážení spoluobčané, to znamená, že od roku 2027 budete platit víc za elektřinu, plyn, topení, pohonné hmoty, všechno. To prosadila Fialova vláda. A my říkáme jako hnutí ANO, že to zrušíme. A pokud Brusel nás k tomu bude nutit, tak se budeme soudit. Nebudeme to akceptovat. Nebudeme dále zhoršovat životní podmínky našich spoluobčanů, zkrátka nebudeme. (Potlesk poslanců ANO.) Takže tak to je.

A až do září, vážení spoluobčané, budeme slyšet tyhle lži - o nebezpečí - Babiš, ano, Babiš jako Fico, Babiš jako Orbán... To jsou všechno čtyřnásobní premiéři, čtyřnásobní, které zvolili občané jiných zemí. Tak já říkám novinářům - nepište mi, co já mám s tím společného? Co to řešíte? A to, že jsem řekl, že bychom se měli se Slováky bavit - například paní ministryně obrany o těch synergiích... Ne? Vždyť jeden největší zbrojař český podniká na Slovensku. Slováci mají vyšší podíl pomoci Ukrajině než Česko v poměru na HDP. Tak co stále tady lžete, prosím vás?

Pokud chcete něco řešit a po tom, co jste devastovali, ne zdevastovali, devastovali naši zemi, máte šanci, pane premiére. Jděte do Bruselu a přihlaste se k iniciativě Patriotů. Patrioti pro Evropu. To jsme my. Tady, tahle vlajka. To jsme my Patrioti, červená čepice, silné Česko. To budeme dávat lidem. Protože my máme Česko na prvním místě. (Potlesk poslanců ANO.)

Na co čeká ta... Po tom projevu Ursuly, já fakt nevím, jako, co to je? Vždy ty věci... Já vím, že Karel Havlíček, náš stínový premiér, i s Alenkou na tiskovce - všichni se tam smáli, ale to je tragédie. To je jako strašný. Že ti lidi nejsou schopni reagovat na toho Trumpa. A kdo bude ten partner toho Trumpa teda? Kdo? Kde je ten lídr Evropy? Kde jsou? V Německu jsou volby samozřejmě, tak tam se neuděje nic, Francie - tam byly volby, už je tam druhý premiér. Kde je ta Evropa? My chceme, aby byla Evropa silná, my vidíme ten úpadek Evropy.

Pane premiére, vy jste si zvolili tu komisi. To teďka se dozvídáme z té minulé komise, jak Timmermans zneužíval miliardy na podporu zelených šílených neziskovek. Další komisař, který tam údajně pral prachy, belgická policie u něj doma. Další komisař, který říkal - vyřešili jsme Rumunsko, protože tam byly volby - a oni to vyřešili. A teďka budou řešit Německo. No, to je neskutečné. Svoboda slova, svoboda projevu, svoboda na sítích. Neuvěřitelné. A my chceme, my Patrioti, tu Evropu zachránit. A můžete se smát, kolik chcete. A vy co? Vy nic. Vy nereagujete vůbec. Já jsem zvědav, jestli budete reagovat na tu výzvu prezidenta Patriotů pro Evropu Jordana Bardelly. Měli byste reagovat, ne? Ale my víme, že i ve frakcích, kde vy sedíte, někteří ti poslanci s námi souhlasí, protože si uvědomují ten velký problém, který tady máme.

Měli bychom o tom znovu mluvit. I o tom, že například jsou studie, že emise LNG toho plynu v koncentrované formě jsou vyšší než uhlí. A teďka je článek, že vlastně do Evropy se vozí strašně moc LNG z Ruska. Jak je to možné? Kdo na tom profituje? Jak je možné, že přijde ruský plyn a potom ho někdo označkuje? Podle médií je belgický. Ne? Kdo vlastně všechno vydělává na těch sankcích? O tom by se měla ta Evropa pobavit, pane premiére, na Evropské radě. Tam byste měli konečně s tím něco udělat, než bude pozdě.

Vážení spoluobčané, o tom to je. Až do září, až v poslední debatě, den před volbami bude pan premiér stále lhát a bude stále strašit Babišem, Ruskem. Nevěřte mu ani slovo! Dneska se mě ptali na CNN, jak to bude s těmi dezinformacemi? Má být pokuta 2 miliony korun za lež. A kdo tady lže? No, nejvíc lže Fiala! Kdo mě strčil na plakát s Putinem, se kterým jsem nikdy nemluvil? Váš kámoš Nečase! No tak na to jsme zvědaví, jestli to není jenom ta příprava proti nám, abyste měli, abyste stále lidem vykládali, jak my jsme strašní a ten Babiš, to je úplně hrozné. Ne?

A zatím, za ten čas samozřejmě zneužíváte vaše funkce. Další peníze pro média. A tady mi pan Jurečka jako důchodci napsal dopis, kde mě informuje o reformě. A proč mi to píše? Proč mi tady dává k tomu vlastně volební plakát za naše peníze? Já jsem někde četl na sítích, že to údajně vyjde na 73 milionů. Nevím, jestli to je pravda. Dva zbytečné papíry. (Ukazuje.) Tady mi píše nějaký Boháček, co mám všechno dělat elektronicky občanským průkazem. Nepoužívám. Nechci, aby někdo zneužíval moje data. Vždyť to vůbec nefunguje! Ty vaše pirátské výdobytky, to IT... Vždyť to nefunguje. Vždyť stavební digitalizace byla taková, že někdo stavěl někde barák a viděl druhému do toho fajlu. Jeden zbytečný papír. Druhý zbytečný papír. (Ukazuje.)

To výchovné, těch 36 korun. (Obrací se na vládní lavici, kde leží v mincích 36 korun.) A tady to ještě je. 36 korun. Tady jsem je dal. To je to, co dostala ta paní. A pan Jurečka asi nechodí do práce, když si to nevzal. Takže dva papíry tady zbytečné. A k tomu mi napsal, že mi dává ještě 270 korun navíc. Takže bylo by dobré, kdybyste přestali zneužívat vaše funkce. U Jurečky to známe, ten to dělal vždycky jako ministr zemědělství. Ale i ostatní... To jsou peníze daňových poplatníků. To nejsou vaše peníze. Máte zdroje jako strany. Tak si to plaťte! Ne že to platí lidi.

Potom mě strašně pobavilo, že - to je ministr kultury - pivní kultura v České republice se dostala na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky, čímž se přiblížila možnosti ucházet se o zápis na světový seznam UNESCO. Pivní kulturu do seznamu zařadilo Ministerstvo kultury, informoval o tom ve čtvrtek ministr kultury Martin Baxa a zápis stvrdil předáním pamětního listu zástupcům pivovarníků. To je super, to já podporuju.

A co ta DPH, pane ministře? Já jsem ji snížil z 21 procent na 10. Vy tady likvidujete hospody. Vy tady likvidujete tu pivní kulturu. Totiž teďka zase zavírá nějaká tradiční hospoda. Kolik těch hospod na venkově zavřeli kvůli vám? Protože jste nechtěli EET, protože to EET jim pomáhalo, protože EET bylo nejenom přínos desítky miliard do rozpočtu, ale my jsme to dělali i kvůli těm hospodám, kde neměli jídlo a bylo jenom to pivo. Vy jste ty lidi vyhnali z hospod domů! Ano, o tom to je. (Potlesk z lavic ANO.) Takže to je jako neuvěřitelné, že vy tady se něčím chlubíte. Co jste udělali pro českou pivní kulturu tedy? Nic! Vy likvidujete ty hospody. A zdražili jste pivo! Navýšili jste DPH. Tak o tom to je.

Ještě tady jsem zapomněl v rámci Green Dealu. Vážení, aspoň si zapamatujte, že 8. listopadu 2021, pokud zase budou nějaké dohady, že kdo co, jsem na klimatické konferenci v Glasgow řekl v projevu a varoval jsem Evropu před zelenou sebevraždou - doslova. 2021. Bohužel ty obavy se naplňují. Naplňují se! Ano.

Takže ano, já tady obstruuju, to jsem říkal. Nechci, aby lidi platili vyšší poplatky. Nechci! Chci, aby Česká televize a Český rozhlas šetřily. Jasně můžou ušetřit miliardu, víc než miliardu. Tady to mám přesně, můžu vám to přečíst. Rozpočet České televize na rok 2025 je 7 miliard 493 milionů, provozní náklady jsou 6 miliard 760. Český rozhlas 2 miliardy 358. Celkem mají provozní náklady 8 miliard 947 milionů 638. A snížení provozních nákladů u České televize po sloučení s rozhlasem je 754 833 200. To je 11,2 procenta. A snížení provozních nákladů u Českého rozhlasu je možné 300 025 400. To je celkem - obě instituce - 1 054 858 600. To znamená, provozní náklady se dají snížit o 11,79 procenta. Tudíž není žádný důvod na navyšování poplatků na 205 korun za obě instituce, ale snížení o 20 korun! Ano? Takže o tomto je. O tomto je - že ani jeden z těch ředitelů nešetří. Nešetří! A chtějí, aby to zaplatili lidi. A my s tím nesouhlasíme, a proto bojujeme za to, aby to neprošlo.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení spoluobčané, hlavně, ve středu jsem zde jasně hovořil o tom, proč je vládní návrh na zvýšení koncesionářských poplatků za Českou televizi a Český rozhlas nejen nespravedlivý, ale i naprosto neobhajitelný. Připomněl jsem, že v době, kdy lidé bojují s extrémně vysokými cenami energií, potravin, ale nájemné hlavně, nájemné, a dalších základních potřeb, přichází vláda s dalším finančním náporem - s novou daní, kterou budou muset zaplatit všichni bez rozdílu.

Tento návrh je jen dalším důkazem vládní neschopnosti efektivně hospodařit a hledat úspory. Stejně se chová vláda, stejně se chovají tyhle dvě instituce. Namísto toho, aby se škrtalo tam, kde je to nutné, nejjednodušší řešení, ke kterému se tato vláda uchyluje, je další tahání peněz, kapes občanů a firem.

Koncesionářské poplatky jsou zastaralým a nespravedlivým přežitkem. Ano. Já jsem ukazoval dnes, kde všude vlastně poplatky zrušili. Znovu vám to ukážu. (Ukazuje mapu.) Podívejte se, to tmavé zelené je osvobození od poplatků. Takže tady máme Norsko 2020, Švédsko 2018, Finsko 2012, Dánsko 2020, Bulharsko 2000, Makedonie 2017, Rumunsko 2017, Maďarsko 2015, Slovensko 2023, Francie 2022, Belgie 2018, Nizozemsko 2000. Ve Španělsku nikdy nebyly poplatky. Takže trend v Evropě je úplně jiný.

Poplatky klesají, nebo nejsou, jo? Jsou osvobozeni od poplatku a platí to státní rozpočet, jsou na to diplomky, takže jasný trend je tady. Proč jedině Česká republika má poplatky a rostou poplatky jako jediný, a ještě chtějí zdanit internet, jo? To znamená, já ani nevím, jestli to tady bylo v rozpravě, když student je na kolejích někde a... (Ministr Baxa: Neplatí nic.) neplatí, to není domácnost není, no, dobře, ale jsou domácnosti bez televize a bez rozhlasu, kde je jen tablet, a tam to chcete a hlavně to chcete od firem, a hlavně tam máte inflační doložku. No, takže vláda se rozhodla zvýšit poplatky za Českou televizi a Český rozhlas bez ohledu na to, zda tito lidé tyto služby skutečně využívají. Nezáleží na tom, jestli se díváte na Českou televizi, posloucháte Český rozhlas nebo čerpáte informace z úplně jiných zdrojů. Pokud máte doma televizor, rádio nebo nyní nově dokonce i mobilní telefon nebo tablet, budete muset podle tohoto vládního návrhu platit. A tahle vláda vymyslela absurdní novinku danit vlastnictví elektronického zařízení, které může sloužit příjmu signálu veřejnoprávních médií. A tím to nekončí, zatímco občané budou platit více, podnikatelé a firmy budou platit výpalné v ještě větším rozsahu. Vláda chce, aby podniky platily poplatky podle počtu zaměstnanců, jinými slovy, firmy budou platit až statisíce korun ročně za službu, kterou jejich zaměstnanci nemají šanci využívat. Takže jaký to má smysl?

Jak může vůbec vláda tenhle model obhajovat, když pan ministr v roce 2020 slíbil, že to nebude navyšovat? Ale oni slíbili všechno a realita je úplně jiná.

Veřejnoprávní média nefungují efektivně, nikdo je nekontroluje, jako argument, že nějaké rady kontrolují, tak to je směšné, a místo šetření chtějí další peníze. No a samozřejmě vláda tady lže, že je to údajná finanční destabilizace České televize, Českého rozhlasu, že prý bez vyšších poplatků nebudou tyto instituce schopné plnit svoji roli. Takže opravdu někdo tomu věří, že 10 miliard korun nestačí? Opravdu někdo věří tomu, že Česká televize a Český rozhlas nemohou fungovat efektivněji? Pokud tvrdí, že mají málo peněz, je jejich snaha úspory není žádná. Takže o tom jsem mluvil. Nikdo je nekontroluje a lidé s tím nesouhlasí, ale vláda jejich hlas ignoruje. Veřejnoprávní média by měla plnit svoji roli nestranně a objektivně, takže lidé jsou čím dál více nespokojeni s tím, co Česká televize a Český rozhlas vysílají. Jejich obsah, jejich výběr témat a jejich způsob informování budí silné kontroverze. Lidé se ptají plní veřejnoprávní média skutečně svou veřejnou službu?

Nebo se stále více chovají jako ideologická platforma jedné politické skupiny? Tato vláda ovšem žádné výhrady občanů neřeší, protože jí to vyhovuje, naopak místo toho, aby veřejnoprávní média vedla k větší odpovědnosti, raději tam posílá, chce poslat další miliardy z kapes daňových poplatníků. My jsme mluvili o konkrétním řešení, já jsem tady dlouho mluvil o tom spojení a zkrátka ze strany České televize a rozhlasu jenom ignorace, arogance. A my proto tady, ano, obstruujeme, a jak říká pan premiér Fiala, je to demokracie, je to naše právo. Chceme zamezit dalšímu odrbání lidí. No a co teď se stalo? To je úplně neuvěřitelné. Česká televize spustila kampaň na podporu zvýšení poplatku, kampaň, kterou platí samotní občané, a to i ti, kteří s navyšováním kategoricky nesouhlasí, takže Česká televize využívá peníze koncesionářů, našich spoluobčanů, k propagandě vládního zákona. Ve středu, tedy právě v den, kdy jsme zde ve Sněmovně opět otevřeli debatu o nespravedlivém navyšování koncesionářských poplatků, spustila Česká televize na sociálních sítích PR kampaň na podporu vládního zákona.

Jak upozornil server iDNES, mezi sdílené materiály patří například série memů, které mají v uvozovkách vtipně poukazovat na to, že poplatky se nezvýšily od roku 2008 a že to údajně vede ke zhoršení kvality televizního obsahu. Tímto krokem se Česká televize nesnaží objektivně informovat veřejnost, ale indoktrinovat ji a manipulovat veřejným míněním. Snaží se lidem vnutit, že bez dalšího navyšování poplatků nebude schopna produkovat kvalitní obsah, a přitom využívá právě peníze poplatníků k tomu, aby si řekla o ještě více peněz. Flagrantní paradox. Občané, kteří s navýšením nesouhlasí, si sami platí kampaň, která jim navyšování vtlouká do hlavy. Opravdu už jsme se dostali tak daleko, že veřejnoprávní instituce za veřejné peníze platí PR ve prospěch vládního návrhu zákona? Že peníze vybrané od občanů neslouží ke tvorbě kvalitního obsahu, ale k propagandě samotné instituce a vlády, která je tímto krokem v podstatě korumpuje?

Kolik stála tato kampaň, kdo ji schválil? Toto nejsou spekulace, to jsou reálná fakta. Česká televize plánovitě rozjela PR kampaň v době, kdy se projednává vládní návrh zákona, to znamená, že se nejedná o žádné spontánní vyjádření nebo interní diskusi, ale o koordinovanou propagandu, která měla jasný cíl ovlivnit veřejnou debatu a vytvořit tlak na schválení vyšších poplatků. A zde přichází několik zásadních otázek, kolik bylo na tuto kampaň vynaloženo, kdo ji schválil? Kolik lidí z marketingového oddělení v České televizi na této propagační strategii v uvozovkách pracovalo? Nejde o žádnou drobnost, nejde o náhodné příspěvky na sociálních sítích, jde o jasně koordinovanou kampaň, která měla v určitou dobu spustit tlak v uvozovkách na veřejnost. To potvrzuje vyjádření mluvčí České televize Venduly Krejčové, která otevřeně přiznala, že jde, cituju: "Jde o součást kampaně, kterou se Česká televize snaží divákům vysvětlit nutnost navýšení televizního poplatku."

A my se tady snažíme vysvětlit, že to není třeba, protože kdyby chtěli šetřit, tak společně ušetří miliardu. Česká televize tímto krokem zcela ztratila svou nestrannost. Vážené kolegyně a kolegové, vážení spoluobčané hlavně, tohle není veřejná služba, tohle je propaganda vládního návrhu za veřejné peníze. A nejde jen o to, že Česká televize platí kampaň sama sobě, jde o mnohem závažnější skutečnost. Tímto krokem zcela ztratila jakoukoliv nestrannost. Veřejnoprávní médium, které má být nezávislé, se otevřeně stalo účastníkem politického boje, neplní roli nestranného zprostředkovatele informací, ale místo toho prosazuje vlastní zájmy, zájmy současné vlády a snaží se ovlivnit veřejnou debatu ve svůj prospěch a ve prospěch vládního návrhu. A nyní se ptám, bude se teď veřejnoprávní médium ptát samo sebe, kdo dal na tuto kampaň peníze? A kdo za ni ponese odpovědnost? No samozřejmě že ne. A pětikoalice mlčí, protože jim tento systém vyhovuje. A proč?

Protože čím více peněz půjde do veřejnoprávních médií, tím větší vliv si vláda na toto média zajistí a tím méně se budou Česká televize a Český rozhlas věnovat vládním skandálům, problémům naší země a skutečně kauzám, které trápí občany, a tak místo reálné debaty o tom, jak má vypadat financování veřejnoprávních médií, sledujeme jedno velké politické divadlo. Tuto kampaň je nutné prověřit, a proto vyzýváme vedení České televize, aby okamžitě zveřejnilo, kolik peněz šlo na tuto kampaň, kdo ji schválil, kolik zaměstnanců se na ni podílelo a jaké byly celkové náklady? Protože není možné, aby veřejnoprávní médium dělalo kampaň vládnímu návrhu za veřejné peníze a nikdo za to nenesl odpovědnost.

Nyní si poslechněte skutečný, skutečný hlas lidu, to, co si o tom myslí sami občané. Pod článkem, který o této kampani informoval, se rozjela velmi výmluvná diskuse. Lidé se ptají, zlobí se, poukazují na nespravedlnost, na absurditu systému a hlavně nesouhlasí s navyšováním poplatků. Jejich argumenty jsou pádné a ukazují, jak moc je tento návrh odtržený od reality. Proto teď nechám promluvit právě je. Toto jsou názory lidí, kteří mají platit více bez možnosti volby, bez ohledu na to, zda veřejnoprávní média sledují, nebo ne. Teďka nevím, jestli tady mám číst ta jména, máme to GDPR, budu říkat jen první jméno. Michal: Na Netflix nekoukám, takže ho neplatím. Proč bych měl platit ČT, když na ni nekoukám? Roman: A co takhle, aby mohl NKÚ kontrolovat ČT? Libor: Kouknu na Novu a vidím seriál Život na zámku, tak koukám, že ČT rozprodala pořady za peníze z poplatků. Václav: Demokracie vypadá tak, že si můžu říct, zda tuto službu chci, nebo nechci, nebo ne, nechci.

Nela: Tu kampaň nechápu. Až to schválí, bude to povinné. To snad leda platit to s radostí. Na tohle prachy jsou...

František: Nejspravedlivější by bylo, aby v rámci příštích celorepublikových voleb proběhlo celostátní referendum o ČT a Českém rozhlasu - no, to je zajímavé, to bychom určitě podpořili - aby se sami občané tohoto státu vyjádřili k tomu, jak se má financovat ČT a Český rozhlas a k rozsahu těchto služeb.

Lukáš: V poplatku se zaplatí kampaň, kde lidem vtloukají do hlavy, že musí platit více poplatků. Nová definice drzosti je na světě.

Michal: Opravdu trapní komedianti. Tak zveřejněte ty provozní náklady, kolik třeba stála výroba těch tří memů? Kolik lidí se tomu věnovalo? - no, to se ptám. -

Leopold: Jim nešlo o přízeň, jim šlo o to se občanům vysmát jako drogový boss někde v Mexiku.

Jindřich: Tak v Rakousku také řeší, jak financovat ORF.

David: Počkej, až přidají povinnost platit i za PC, mobil a mikrovlnku.

Boleslav: Jinak Stardance stojí okolo 60 milionů. To myslí ČT jako vážně?

Zdeněk: ČT na burzu. - tak nevím, kdo by si koupil ty akcie -

Pavel: ČT vyrábí zbytečné zábavné pořady. Má se věnovat zpravodajství a diskutovat veřejnoprávní problémy a ne vyrábět nějaké pohádky a podobně, na to peníze nejsou. Pokud tedy budou řešit veřejnoprávní věci, nepotřebují tolik peněz. Pro některé lidi je to spousta peněz, a tak se vlastně stane, že stát dotuje státní televizi skrze sociální dávky. TV a rozhlas mají být sloučené, rozhlas nemá mít x programů, které jsou naprosto zbytečné a platit je má stát. Toto jsou skryté daně, protože všechny peníze, které se vyberou od občanů, stejně do TV nejdou. ČT a Rozhlas jsou moloch, který v podstatě je nekontrolovatelný, je to i hlásná trouba současné vlády. Není to objektivní médium, viz posledně Moravec, a tak není důvod ho vůbec platit.

Míla: ČT by si asi peněz vážila více, kdyby si na ně musela vydělat sama. Pokud je dostává zadarmo formou výpalného, tak se na molochu ČT asi nic nezmění.

Jiří: Zkoušejí to, jak to jen jde, darmožrouti.

Tomáš: Takže oni z uloupených peněz financují reklamu a že je jejich právo si jich naloupit ještě víc, to nevymyslíš.

Toto nejsou spekulace, toto jsou autentické výroky občanů, kteří si nenechají vnutit lacinou propagandu. Občané nejsou hloupí, vidí, jak Česká televize utrácí jejich peníze, vidí, že místo hledání úspor a efektivnějšího hospodaření tato instituce platí sama sobě a této vládě kampaň. Vidí, že vládní politici se snaží celý problém zamést pod koberec a tvářit se, že lidé s poplatky souhlasí. Ale oni nesouhlasí a jejich hlas je hlasem, který by měl rozhodovat. Jenže místo toho, aby vláda naslouchala, snaží se tento hlas umlčet. A Česká televize místo toho, aby byla médiem veřejné služby, se stala politickým nástrojem, který si sám sobě přihrává peníze a prosazuje vládní zájmy. To je naprosto neakceptovatelné. Takže, vážení spoluobčané, slyšeli jste názor občanů, kteří mají platit více, aniž by měli na výběr.

A nyní se podívejme na data, která jasně ukazují, že jejich hlas není ojedinělý. Podle průzkumu renomované agentury NMS Market Research odmítá navyšování poplatků 71 % občanů. Většina lidí nechce platit víc za službu, kterou si nevybrali a kterou často ani nevyužívají. Průzkum ukázal, že 71 % občanů nesouhlasí se zvýšením poplatku za televizi a rozhlas a že 70 % lidí nesouhlasí ani s rozšířením okruhu poplatníků na všechny domácnosti s připojením k internetu. Tento průzkum byl proveden na reprezentativním vzorku české populace a jeho výsledky jsou zcela jasné. Češi si uvědomují, že systém koncesionářských poplatků je zastaralý, nespravedlivý a neodpovídá současné době. Češi nesouhlasí nejen s navyšováním poplatků, ale se samotným systémem jejich výběru. Průzkum také ukázal, že pouze 4 z 10 Čechů souhlasí s tím, aby koncesionářské poplatky nadále fungovaly jako hlavní zdroj financování České televize. 7 z 10 odmítá rozšíření poplatku na všechny domácnosti, které mají připojení k internetu nebo chytrý telefon. Co to znamená? Češi nechtějí, aby byl tento systém nadále zachován v podobě, jakou mu vláda vnucuje. Vidí, že financování České televize a Českého rozhlasu by mělo projít reformou - o tom mluvíme, úspora miliarda spojením. Vidí, že platit veřejnoprávní média jen proto, že mají internet, je naprostý nesmysl. Vláda ignoruje vůli většiny společnosti. V demokratickém systému platí zásada, že vláda by měla hájit zájmy většiny společnosti - ano, ale to jsme dělali my, tahle vláda určitě ne.

Ale co vidíme v této kauze? 71 % občanů nechce vyšší poplatky, ale vláda se je snaží prosadit. Lidé nesouhlasí s tím, aby museli platit jen proto, že mají doma internet, ale vláda tento návrh protlačuje. Češi chtějí změnu financování veřejnoprávních médií, ale vláda to odmítá řešit. Co nám to říká? Že vláda se neřídí vůlí občanů, ale zájmy České televize, která si prostě řekla o více peněz výměnou za to - a Českého rozhlasu - že jim pomůže vyhrát volby. A jak vláda obhajuje tento návrh? Tím, že Česká televize nemá dost peněz a že poplatky (se) nezvýšily od roku 2008. Ale kde je analýza toho, jak s penězi se hospodaří? Kde je snaha hledat úspory? Není žádná. Česká televize už dávno není objektivní a lidé to vědí. Průzkum také ukázal další velmi důležité zjištění: téměř všichni občané 93 % považují za zásadní, aby Česká televize byla objektivní a nestranná. Méně než polovina lidí ji ale vnímá jako objektivní médium. Nestrannost České televize hodnotí pozitivně pouze 39 %, občanů. Co to znamená? Že samotní občané vidí, že Česká televize neplní svou roli tak, jak by měla. Přesto jí mají platit ještě více? To je naprosto absurdní.

Takže, vážení spoluobčané, závěrem. Dnes jsem tu jasně ukázal, proč je návrh na zvýšení koncesionářských poplatků nejen nespravedlivý, ale i neobhajitelný. Viděli jsme, jak Česká televize za veřejné peníze platí sobě a potažmo vládě propagandu, aby zajistila vyšší příjmy, jak manipuluje veřejným míněním, aby přesvědčila lidi, že musí platit více. Slyšeli jsme hlas občanů, kteří s navyšováním poplatků nesouhlasí, a viděli jsme průzkumy, které jasně dokazují, že většina společnosti tento návrh odmítá. Navzdory tomu vláda tento návrh prosazuje, navzdory tomu ignoruje vůli občanů, navzdory tomu se snaží posílit kontrolu nad veřejnoprávními médii. A my říkáme jasně: dost bylo manipulací, dost bylo skrytých daní, dost bylo přehlížení občanů. Tento návrh je fraška, tento návrh nemá podporu veřejnosti, tento návrh je výsměchem demokracii, proto ho odmítáme.

Děkuji za pozornost.