Babiš (ANO): Oni nechtějí, aby to lidi slyšeli

Takže dobrý den, vážení spoluobčané, dámy a pánové. My jsme projednávali mimořádnou schůzi nebo bod pod názvem Ministr Blažek pere peníze drogového dealera, která byla přerušena. A já si myslím, že bychom měli v té schůzi pokračovat, protože každý den se dozvídáme něco nového, takže ten název té schůze by měl být rozšířen, že Blažkovi samozřejmě pomáhal ministr Stanjura a samozřejmě všechno to pokryl pan premiér. A přece STAN tady říkal, že to podpoří, tuhle schůzi, že chce ta vysvětlení, že chce to slyšet. Tak jsme se těšili, že poprvé nějaká vládní strana chce tady s námi diskutovat.

Potom jenom, abych teda dokreslil tu situaci v koalici, jak říká Miloš Zeman, že koaliční partner je největší nepřítel, tak ten mail, který dostala Alena Schillerová, přišel z ODS, jen abyste věděli.

Děláte z nás hlupáky, děláte hlupáky z celého národa. A samozřejmě zase vyšel ten článek, že Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových řešil bitcoinovou smlouvu už v únoru. Takže proto se dnes k tomu vracím, k této kauze, která jednoznačně představuje největší korupční skandál v historii České republiky, a vracím se k tomu proto, protože vláda Petra Fialy spoléhá na jednu jedinou věc, že to celé prostě vysedí. No a samozřejmě, vážení spoluobčané, můžete porovnávat, jak fungují naše provládní média s tou směšnou vymyšlenou, objednanou pseudokauzou Čapí hnízdo, která měla vzniknout před 18 lety. Pan premiér dokonce porovnává, že opozice z toho dělá lithium. To je vidět, jak tenhle člověk je absolutně nekompetentní. Ten vůbec nechápe ani základní věci. Pane premiére, lithium, o kterém jste říkal, jaké je to obrovské aktivum a jak to vyřešíte, chtěl přes podivnou strukturu v Austrálii váš, podle našich informací váš přítel a sponzor Bakala, majitel Ekonomie, která samozřejmě je provládní každý den, tak ho chtěl samozřejmě získat, ovládnout a my jsme tomu zabránili. Tak co to porovnáváte s lithiem? My jsme tomu zabránili a lithium dnes vlastní ČEZ, který je vlastněn 70 procenty státem a je pod Ministerstvem financí. Takže to jsou taková nesmyslná přirovnání a je to neuvěřitelné vlastně, jak tohle může někdo říct, porovnat to tady s touhle kauzou.

Samozřejmě ODS se rozhodla udělat z Pavla Blažka obětního beránka, všechno házejí na něj, případně na úředníky z Ministerstva spravedlnosti, a tvrdí, že tím celý tenhle kriminální příběh, neuvěřitelný skandál mezinárodního rozměru, končí. Jenže ono to neskončilo. Blažek neodešel kvůli nějaké morálce nebo pocitu odpovědnosti, on musel jít, protože to bouchlo, protože ten tlak a ten skandál byl neúnosný i pro vaše provládní média. A neučinil tak v řádech hodin, jak se nám pan premiér Fiala snaží podsunout. Pan premiér totiž napřed první dva dny plně pana Blažka obhajoval a říkal, jak je vše legální. Až po tom, co zjistil, že je to skandál megarozměrů, po dohodě popravil Blažka a myslí si, že tím zachrání tuto vládu. Ale jak už jsme řekli, Blažkův odchod je jen začátek, protože hlavní problém nezmizel. Ten hlavní problém se jmenuje Petr Fiala a Zbyněk Stanjura, spoluviníci, spolupachatelé, spoluaktéři celé téhle špinavé operace, kdy stát pomohl vyprat 12 miliard dealerovi drog, který obchodoval na Darknetu, kde se obchodují zbraně, dětská pornografie, padělané doklady. No to nejhorší, co si člověk může představit.

Můžeme se jen domnívat, kde většina peněz skončila, zda náhodou nejde o úplatky, dost možná i pro lidi, kteří sedí dnes ve vládních lavicích. Ten problém tedy nejenže zůstává, on každým dnem roste, šíří se. Proto se pánové Fiala a Stanjura a další vyhýbají odpovědím na naše otázky i na otázky novinářů, stejně jako to udělal minulý týden pan Blažek, který vždy na tiskovkách vystupoval žoviálně a strašně ho to bavilo, na té poslední to četl a samozřejmě obhajoval pana premiéra a samozřejmě my si myslíme, že lhal. Fiala sliboval odpovědi. Místo toho jsme byli svědky mlžení, výmluv, snahy odvrátit pozornost a samozřejmě Antibabiše. Antibabiše, jo. Je to skutečně úsměvné, když pan premiér mluví o daních. Tak já vám to znovu zopakuju, jsou daně z příjmu právnických a fyzických osob a jsou odvody do sociálního pojištění a zdravotní. A pokud stále mluvíte o Agrofertu, tak ten odvedl za posledních 20 let 60 miliard. 60 miliard!

A když jste si tady vymysleli kauzu dluhopisy, Sobotka s Kalouskem, tak já jsem ukázal celému národu své daňové přiznání od roku 1996 do roku 2016, když jsem zaplatil 322 milionů daní jako fyzická osoba. A já vás znovu vyzývám, pane premiére, udělejte to stejně jak já, ukažte nám vaše daňové přiznání, ale ne to, co tady my děláme, že vlastně někdo má už majetek a neřekne historii toho majetku a příjmů, ale to, jak jsem to udělal já. Tak nechápu, proč stále mluvíte... Ale to je jasné, já jsem to v minulém projevu říkal, že když má ODS problém, tak se mluví o Babišovi. No, to je jen taková odbočka. Jestli si ale, pánové, myslíte, že z Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva financí uděláte pračku na peníze z prodeje drog, zbraní, dětské pornografie a falešných dokumentů a že bude stačit chvíli počkat a všechno se přežene, tak vás tady chci ujistit, že my tuhle věc nenecháme vyšumět. Na začátku to prý měl být "dobrý úmysl" přijmout dar od kriminálníka. Umíte si, vážení spoluobčané, představit, že kriminálník daruje státu miliardu? Jen tak ta podstata, ta věta je totálně nesmyslná. Takže to žádný dobrý úmysl nebyl, to byl normální kšeft.

No, takže potom jsme zjistili, že tím dárcem je odsouzený provozovatel drogového tržiště na Darknetu. Pak se objevilo, že dar měl hodnotu přes 3 miliardy, pak vyšlo najevo, že reálně šlo o 12,5, miliardy. A pak přišla ta komedie. Fiala, který tvrdí, že o ničem nevěděl a že se o miliardách z bitcoinu dozvěděl na chodbě, fakt, mezi řečí, jako vtipnou historku. Tohle ale není vtip, tohle je podle všeho kriminální jednání. Jasně se ukazuje, že to byla pečlivě připravená, promyšlená, sofistikovaná akce s jasnými znaky legalizace výnosů z trestné činnosti. Do věci vstoupila NCOZ, zazněla slova jako praní peněz nebo zneužití pravomoci úřední osoby a každý nový dokument, každé nové svědectví jen potvrzuje, že v tom jedou vládní strany, nejen ODS, ale hlavně ODS samozřejmě, hlavně ta parta Fiala, Stanjura, Blažek. Každý den vyplouvají na povrch nové informace, nové důkazy, nové skandální detaily a každá další informace tu kauzu posouvá dál a implikuje čím dál víc lidí. Pojďme si tedy říct, co jsme se dozvěděli nového od minulého týdne, kdy debatu o tomto skandálu zablokovala Fialova vláda ve Sněmovně. A o tom jsem vás už informoval. Lze to shrnout do věty: celé to bylo ještě horší, než jsme si původně mysleli.

Začneme rekaputulací. Ministr Blažek nám nejdříve vyprávěl pohádku o tom, jak stát k miliardě přišel. Pak se zjistilo, že ta miliarda pochází z výnosu z prodeje drog, zbraní, falešných dokumentů a dětského porna na Darknetu. Pak se zjistilo, že 2 miliardy šly neznámo kam. Pak se zjistilo, že v peněžence nebyly "jen bitcoiny" za 3 miliardy, ale bitcoiny za 12,5, miliardy korun a že tedy zmizelo 11,5, miliardy korun.

Stát měl samozřejmě zkonfiskovat všechny peníze, které měl ten drogový dealer. Pak jsme zjistili, jak tenhle podle Blažka ultralegální a transparentní miliardový převod za přítomnosti soudního znalce a notáře probíhal. Pak jsme zjistili, že do celé operace je namočený jak ministr financí Stanjura, a bez něho by to nebylo vůbec možné, tak premiér Fiala, kteří o téhle komedii věděli a nic proti tomu neudělali.

Pojďme nejdříve ke komedii na Ministerstvu spravedlnosti, kterou sehrál Pavel Blažek, končící náměstek Radomír Daňhel, Jiřikovského advokát Kárim Titz, soudní znalec Jiří Berger a notář Lubomír Mika. O Blažkovi toho víme dost, stejně jako o členovi ODS Daňhelovi, Blažkově spolužákovi z brněnského gymnázia. Pan Daňhel figuroval v posudku v kauze Diag Human. Mimochodem tam znovu tihle zločinci chtějí nás, vážení spoluobčané, připravit o 17 miliard. To jsou všechno vaše daně. Ano, za nás ty arbitráže byly v pořádku. Teď nás připravují, že o to přijdeme.

Takže pan Daňhel figuroval v posudku v kauze Diag Human, kvůli kterému dnes reálně hrozí, že budeme muset vyplatit 17 miliard. Daňhel i Blažek působili v desítkách firem jako insolvenční správci. Média popsala několik případů případů, kdy Daňhel figuroval jako účetní firem, které krátily daně o stamiliony. Jeho jméno se objevuje i v případech insolvenčního byznysu, při kterém se podle soudu manipulovalo s majetky zkrachovalých firem. Z nich exnáměstek bývalého ministra spravedlnosti odešel těsně před tím, než nastoupil před třemi lety k Blažkovi. Takoví lidé pracují na ministerstvech, Jiřikovského advokát. A mimochodem tady u pana Daňhela jsme taky četli, že má 37 nemovitostí po celém světě, a určitě, já jsem o tom přesvědčen, že by nedokázal zdroj oficiálních peněz k těmto nemovitostem (?). Ale to nikdo neřeší samozřejmě v minulosti.

Jiřikovského advokát Kárim Titz, který v Brně léta opakovaně hájil významné městské politiky, často z ODS, kteří stanuli před soudem, je také Blažkovým starým známým. Titz například hájil před soudem bývalou starostku městské části Brno-střed Dagmar Hrubou z ODS. Ta v roce 2006 podepsala nevýhodnou smlouvu, kvůli které radnice mohla přijít o desítky milionů korun. Podle médií jí Blažek údajně domluvil obhájce právě Titze. Titz hájil i jednoho z nejbližších spolupracovníků a přátel Blažka, dlouholetého tajemníka radnice Brno-střed Radovana Novotného. Novotný s Blažkem byli spolu nejen členy ODS, ale také společně podnikali. V roce 2010 pak policie Novotného zatkla spolu se starostou Žabovřesk Alešem Kvapilem, chtěli po developerovi čtyřmilionový úplatek za to, že nebudou torpédovat jeho projekt. Oba dostali čtyřletý trest vězení.

Pan Titz není jen právník, ale také člověk, jehož jméno lze propojit například s podnikáním poradce bývalého prezidenta pana Nejedlého, i k firmě s vazbami na ODS. Právě Titz oslovil v roce 2023 jménem Jiřikovského, to je ten drogový dealer, který mimochodem zdrhnul. Já bych se chtěli zeptat, jestli už byl vydán na něj nějaký zatykač? Vždyť to je klíč vlastně k tomu, abychom se dozvěděli, jak to vlastně všechno bylo. Je vyloučeno, aby tenhle člověk o tom nevěděl, o tom obchodu, o tom dealu. Ale my neslyšíme nic. Jak je možné, když psala média, že je ohrožený, může být ohrožen na životě, že ho někdo nechránil, respektive nezatknul, to by byla nejlepší ochrana. No, takže právě Titz oslovil v roce 2023 jménem Jiřikovského, to je ten pán, o kterém mluvím, Ministerstvo spravedlnosti ohledně možné spolupráce. Titz pak také následně organizoval právní rámec celé operace, například otevření peněženky, přítomnost notáře či vypracování smluv. Kvůli své roli v této kryptokauze Titz čelí stížnosti organizace European Justice Organization, která se zaměřuje na odhalování kriminálních aktivit, a to včetně korupce. Ta ve zveřejněné tiskové zprávě uvedla, že podala ve čtvrtek České advokátní komoře formální stížnost. Cituju: Dne 5. června 2025 podala organizace European Justice Organization oficiální stížnost České advokátní komoře na advokáta JUDr. Kárima Titze. Stížnost poukazuje na podezření, že JUDr. Tietz napomáhal praní špinavých peněz AML tím, že zprostředkoval či zajišťoval převod bitcoinů pocházejících z nelegálního prostředí darknetu, kde se obchodovalo s drogami, prostitucí, dětským pornem, zbraněmi a kde finanční toky obcházely daňový systém.

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane předsedo, já se omlouvám, že vám vstupuju do vašeho projevu, ale vzhledem k nepřítomnosti ministrů nebo alespoň jednoho ministra není možné, abychom pokračovali v jednání.

Poslanec Andrej Babiš: To známe, oni to nechtějí slyšet. Oni totiž nechtějí, aby to lidi slyšeli. Na vás mluvím hlavně. (Ukazuje k prázdným řadám koaličních poslanců.) Tady nikdo není, všichni odešli. (Potlesk z řad poslanců ANO.) Oni nechtějí slyšet tu pravdu.

Místopředseda PSP Jan Bartošek: V souladu s jednacím řádem budu muset, nebo přerušuji jednání Poslanecké sněmovny do přítomnosti ministra. Děkuji za pochopení.

(Jednání přerušeno od 9.26 do 9.28 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Tak kolegyně, kolegové, vzhledem k tomu, že jsem přerušil jednání Poslanecké sněmovny, vzhledem k tomu, že zde nebyl přítomen ani jeden ministr, ani ministryně, tak to se teď napravilo. A dovolte současně, abych mezi námi přivítal novou ministryni spravedlnosti, paní ministryni Evu Decroix. Vítejte. A pane předsedo, můžete pokračovat ve svém projevu.

Poslanec Andrej Babiš: Takže děkujeme paní ministryni, že se přišla podívat na nás, a budu pokračovat. Podle European Justice Organization JUDr. Titz při zastupování odsouzeného klienta Tomáše Jiřikovského disponoval plnými informacemi o nelegálním původu kryptoměny, přesto neoznámil podezření z praní špinavých peněz Finančnímu analytickému úřadu, jak ukládá zákon č. 253/2008 Sb. o AML, to je praní peněz. Tím porušil povinnosti advokáta vyplývající z § 22 tohoto zákona a zároveň etický kodex advokáta, zejména § 3 a § 7, které vyžadují neprodlené oznámení a zákaz pomoci klientovi ve spáchání trestné činnosti, píše se ve stížnosti European Justice Organization. Tak když pan premiér nám tady vykládal, jak jeho vláda má skvělou prestiž a stále mluví o slušnosti, tak jsme zase světoví. Všechna světová média přinesla tuhle zprávu, že ministr spravedlnosti pere mafii peníze. Je to neskutečná ostuda.

Mimochodem, pan Titz podle informací, co kolují mezi novináři, je také spolužákem ministra financí Stanjury z Opavy, oba společně maturovali. Že by další náhoda? Stejně jako náhoda, že si pan Titz měsíc po otevření Jiřikovského bitcoinové peněženky koupil pozemek za skoro 12 milionů?

A pak tu máme soudního znalce Jiřího Bergera, kterého Blažek prezentoval jako důvěryhodného experta, doporučeného dokonce Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Nebyl ve skutečnosti najat ani ministerstvem, ani úřadem. Znalce si objednal pan Jiřikovský - to je ten drogový dealer, který utekl - respektive jeho advokát Kárim Titz. Tento expert oznámil, že v peněžence není 12 miliard, ale v uvozovkách jen 3 miliardy. Firma pana Bergera figuruje jako dodavatel konzultačních služeb pro Ministerstvo financí. Jen loni mu Stanjurův rezort zaplatil přes tři čtvrtě milionu korun. Jeho jméno se objevuje i u jiných státních zakázek - jak jinak - na dopravě, na magistrátě a další ministerstva. Pan Berger - pozor - dělal posudky - jsme zase u posudků - posudky, vážení spoluobčané, v naší zemi se dělají posudky hlavně na objednávku - tak on dělal posudky v kauze Opencard a měl sídlo dokonce ve stejné budově jako pražský kmotr Roman Janoušek. Podle zpráv z médií vlastní také cestovní kancelář, která například zajišťovala čtrnáctidenní pobyt brněnské primátorky Vaňkové v Japonsku.

Notář Mika, který celou transakci ověřil, je na základě snímku obrazovky počítače za 150 000 korun - to je podle znalců nepřiměřené, ale dobré, nechápu, že (se smíchem) aspoň tady nemají normální cenu - tak tenhle notář se div se, světe, také zná s Blažkem, s Daňhelem a Titzem. S Blažkem se zná nějakých 20 a víc let, kdy mu pomáhal při zřizování firem a je to i jeho spolužák ze studií.

Nesmíme také zapomenout na roli ministra financí Stanjury, který je spolupachatelem tohoto skandálu. Jeho propojení na některé aktéry kauzy je neoddiskutovatelné. Navíc Stanjura věděl, co se chystá. Měl detailní informace o bitcoinech už od ledna 2025, přesto nijak nekonal a věc neřešil. Dokonce mu jeho podřízení měli vypracovat interní negativní stanovisko, respektive stanovisko pro Ministerstvo spravedlnosti, které bylo negativní a na které nereagoval a nijak jej nezohlednil, a podle našich informací vlastně to zastavil a nedovolil svým podřízeným, aby to poslali na Ministerstvo spravedlnosti. My jsme se tady ptali pana ministra opakovaně, ale samozřejmě nám neodpověděl.

Také Blažek měl možnost všechno zarazit. Nejméně tři týdny předtím, než soud rozhodoval o navrácení počítače s bitcoinovou peněženkou Jiřikovskému. Blažek věděl, že počítače obsahují, tedy konkrétně, že obsahují bitcoiny vysoké hodnoty, jak měl uvést Titz v dopise pro ministra Blažka, s kterým byl seznámen i pan Stanjura. Jak Blažek, tak i Stanjura hráli mrtvého brouka a policii nebo státnímu zastupitelství nic neřekli, přitom státní zástupce v médiích uvedl, že kdyby si ministr Blažek nenechal informaci pro sebe, pravděpodobně by soud rozhodl úplně jinak, nebo by se on proti vydání techniky sám odvolal. Že transakce proběhne, tedy věděl Blažek i Stanjura, ale Nejvyššímu státnímu zastupitelství a Finančnímu analytickému úřadu to řekli až poté, co celá co celá dvanáctimiliardová transakce proběhla. Dokonce byla smluvně opatřena ustanovením o mlčenlivosti. No proč asi? Tahle vláda davá všechno do režimu utajení, hlavně na obraně je to velká móda.

Detaily, které vyplouvají na povrch, ukazují, že všechno je síť, promyšlená síť, propojení mezi politiky, úředníky, znalci, notáři a odsouzenými zločinci. A jejich cílem bylo jediné: dát legální nálepku transakci, která podle všech známek legalizovala miliardy v kriminální činnosti, aby si někdo mohl pořádně namastit kapsu. Takže tady máme jasné propojení mezi dvěma ministerstvy spravovanými ODS, Blažkovým Ministerstvem spravedlnosti a Stanjurovým Ministerstvem financí. Není náhoda, že den předtím, než kauza bouchla naplno, načetl Stanjura návrh na osvobození kryptoměn nad 40 milionů korun od daně z příjmu. To je samozřejmě další půda pro možné další kšefty. Přitom normální podnikatel nebo směnárník musí dodržovat všechny zákonné povinnosti, hlásit podezřelé transakce, a stát, ten si nechá přistát miliardu od drogového dealera, neudělá nic. A je to samozřejmě v rozporu se směrnicí Evropské unie. A stát ani neinformuje Finanční analytický útvar (úřad), neinformuje policii, neověří původ peněz, ale ministr financí má čas načítat zákony, které by podobné operace učinily ještě snadnější. To je organizovaný postup jako zlegalizovat špinavé peníze.

Všechno to pak přikryl pan premiér Fiala, který sice pravděpodobně celou dobu roli premiéra jen hraje, to ale nijak nesnižuje jeho spoluzodpovědnost za celou aféru. A je jedno, jestli celá ta aféra proběhla s jeho vědomím, nebo bez něj, v obou případech to jasně ukazuje, že Fiala v čele vlády představuje riziko pro bezpečnost České republiky stejně jako celá tahle povedená jeho parta.

Vývoj navíc ukazuje, že do toho není namočena jen ODS, ale také STAN prostřednictvím náměstka ministra spravedlnosti Dvořáka. Hnutí STAN, které se potýká s aférou Dozimetr, se sice tváří, že s bitcoinovou aférou nemá nic společného, jenže tomu tak docela není. Podle e-mailu se ukázalo, že v prosinci 2024 se věc řešila na poradě vedení, a písemnost byla přidělena náměstkovi Dvořákovi za STAN. Takže o celém chystaném daru, v uvozovkách, minimálně věděl. Možná i proto je STAN loajální k vládě a postavil se za pana Fialu navzdory celé téhle špíně. Teď sice dělá drahoty, že prý ODS neodpovídá na otázky, ale touha po korytech je samozřejmě velká motivace pro STAN.

A konečně tu máme nástupkyni po panu Blažkovi, jejímž hlavním úkolem je po vzoru ODS celou tuhle aféru zamést pod koberec klasickým fialovským alibismem. Ten audit, co plánuje už dnes, (to) musí být každému jasné, jak dopadne. Dámy a pánové, jestli si někdo myslí, že po této aféře je ještě možné, aby Ministerstvo spravedlnosti dál řídil stranický nominant ODS, tak absolutně nechápe podstatu této kauzy. ODS je do celé kauzy zapletena horem dolem. Není možné, aby ODS vyšetřovala sama sebe. Je to výsměch právnímu státu. Každý další den, kdy na čele rezortu spravedlnosti zůstává člověk z ODS, je dnem, kdy se ničí důvěra lidí ve spravedlnost v této zemi. A já vůbec nechápu, proč se tam má dělat audit, když to tedy řeší NCOZ a státní zastupitelství? Na co audit? To má být audit, aby se, aby se vidělo, že tam byl STAN, nebo nebyl, ale pro podstatu celé kauzy je to nesmysl a my dobře víme, jak v České republice se dělají znalecké posudky a audity, samozřejmě je to za peníze a samozřejmě se vždy vybere ten správný auditor.

Dámy a pánové, tohle není žádné individuální selhání Pavla Blažka, to není chyba jednoho ministra, jednoho úředníka nebo jednoho nešťastného podpisu. Tohle je systém, systém, který byl řízen, schvalován a kryt přímo ústavními činiteli, pány Stanjurou a Fialou. Tito dva věděli o všem. Věděli o miliardách, věděli, kdo je jejich původcem, věděli, že jde o dar, o pravomocně odsouzeného kriminálníka, věděli, jak to celé proběhne, věděli o špinavých penězích. A co udělali? No, vůbec nic, nezabránili tomu. Mohli tomu zabránit a stát by získal 12,5 miliardy, podobně to udělali v Sasku.

Naopak umožnili, aby z českého státu vznikla oficiální pračka peněz z drog, zbraní, dětské pornografie a dalších zločinů pod státním dohledem. Přímo skrze Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo financí prošly špinavé peníze, které měly být zabaveny, ale místo toho byly zlegalizovány. A oni to umožnili, oni to kryli. Oni za to nesou zodpovědnost. A nemohou z této odpovědnosti utéct.

Stanjura měl všechny informace na stole, měl k dispozici analýzy, měl pravomoci, měl kompetence, měl možnost celou tuto zločineckou transakci zastavit. Neudělal nic. Mlčel. Nechal to běžet a zajímalo ho jediné - jak obejít pravidla, jak zjednodušit zdanění kryptoměn. A den před propuknutím aféry předložil návrh, který by taky usnadnil podobné transakce.

Tohle není náhoda, tohle je předem připravený postup. A pan premiér Fiala, pokud nevěděl, co se v jeho vládě odehrává, pak je to premiér, který absolutně nezvládá řídit stát a nemá ve své funkci co dělat. Nekompetentní loutka. A pokud věděl - a všechny dosavadní informace naznačují, že věděl, pak je to premiér, který se osobně podílel na největším korupčním skandálu od roku 1989. V obou případech musí skončit. Premiér, který je buď neschopný, nebo přímo zapletený do systému praní špinavých peněz, je ohrožením pro naši zemi.

Toto není selhání jednotlivce, toto je systém. Organizovaný systém, který byl řízen z nejvyšších pater vlády. Pánové Fiala, Stanjura nejsou nějaké vedlejší figurky. Oni jsou hlavními postavami této aféry. Oni jsou tím problémem. Oni představují bezpečnostní riziko pro Českou republiku nejen kvůli tomu, že rozvrátili důvěru lidí ve stát a jeho instituce, nejen proto, že český občan teď musí přemýšlet, jestli ještě vůbec může věřit premiérovi nebo ministru financí. Oni představují bezpečnostní riziko i na mezinárodní úrovni, a to nejen reputační. Jak máme dnes na mezinárodní scéně obhajovat, že český stát je partnerem, když jsme celému světu předvedli, že naše ministerstva oficiálně pomáhají prát miliardy z drog, zbraní a dětské pornografie? Jak máme chtít respekt, když jsme se sami zařadili po bok mafiánských režimů, kdy si státní úředníci a vládní politici zločiny objednávají, kryjí a ještě z nich profitují? Jak má Česká republika dnes přesvědčovat, že je právním státem?

Fiala a Stanjura tuto republiku zavedli do situace, kdy už nemůžeme mluvit jen o politické odpovědnosti. Tohle je systémové selhání, tohle je demolice právního státu. Proto jasně říkám, že tato vláda má okamžitě skončit! A spolu s ní odejít i ti, kteří tento systém umožnili, řídili a kryli. Proto každý den, kdy tito lidé zůstávají ve vládě, je dnem, kdy se ničí důvěra v Českou republiku, důvěra doma i důvěra v zahraničí. A bez důvěry nemůže fungovat žádný stát. Je čas, aby skončili, je čas, aby vláda podala demisi. Děkuju. (Potlesk poslanců AN0 2011.)

