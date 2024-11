Babiš (ANO): Vy jste z hlediska morálky to nejhorší, co je ve vládě, pane Jurečko

Vážení spoluobčané, dámy a pánové, slyšeli jsme pana ministra. Já pana ministra znám dlouho. Seděl jsem s ním ve vládě. A pan ministr nás vyzývá k nějaké korektní debatě. Ale nejdřív mluví o tom, že jsme lhali. Dokonce mě sám obvinil, že jsem lhal a že vlastně ten můj projev a všechny projevy, které tady mám, mám vyzdrojované, pane ministře. A vy jste to neposlouchal, ten můj projev. Vy jste zase lhal. Vy jste totiž notorický lhář! My si pamatujeme, jak jste lhal po tragédii na Filozofické fakultě, kde jste tančili až do rána, a my jsme hledali, kde je dcera pana kolegy. (Potlesk z lavic ANO.)

Vy jste totiž vlastně z hlediska morálky to nejhorší, co je ve vládě. Vy v první části říkáte, že lžu. Tak já vám přečtu znovu ty zdroje z mého projevu. Vy jste asi neposlouchal. (Ministr: Poslouchal.) Neposlouchal, pane ministře. Neposlouchal. iDNES - důchodová reforma, zvyšování věku odchodu do důchodu, druhé čtení. Lidovky ohledně porodnosti. Výpočet důchodů se změní, nejvíce postihne lidi s nižšími příjmy - Novinky, provládní Novinky, které iDNES nesnáší. Nové důchody klesly o stovky korun, souvisí to s inflací - zase Novinky. To je všechno ta vaše vládní propaganda přece! Na reformu - ale to není žádná reforma - už to je lež, že to je reforma. To není žádná reforma. Na reformu penzí nejvíc doplatí matky, sebere jim stát tisíce korun - píšou Novinky, které nesnáší Babiš a hnutí ANO. Jak je to možné? Jak je to možné?

Proč říkáte, že jsme lhali, když já to mám všechno vyzdrojované? České důchody, mýty o důchodech - tady mám: Důchodová reforma pro náročné profese - to je zase Deník. Dřívější odchod. Takže já jsem tady citoval. Tady mám Echo24, to už je dneska samizdat pomalu, když chceme, co se děje tady teď. Momentálně probíhá, vážení spoluobčané, kampaň, že jsme údajně proruští. Víte, to vám budou vtloukat do hlavy tyhle nesmysly. Jak se třesou o ta koryta! Echo. Podle většiny lidí jsou důchody nespravedlivé a nepokryjí potřeby penzistů. Průzkum.

Vy jste lhal o našem programovém prohlášení vlády. Tam se jasně píše, že zřídíme tu komisi. A my jsme ji zřídili. A tam seděli všichni přece - i vaši zástupci. Ale tehdy jsme netušili, že předsedkyně, ta kšeftařka s diplomy, že tam jde kvůli tomu, aby se už vlastně zviditelňovala kvůli... Ano. Nedořešily se příjmy.

Potom jste lhal o tom a děláte hlupáka, že je to o důchodcích. Vy jste ty důchodce okradli! O 1 000 korun měsíčně. (Potlesk z lavic ANO.) Od července 2023. Svítil vám u toho pan prezident, který je váš prezident. Mohl dát veto. A už je to 16 000 korun, o co jste nás obrali! Vy jste znásilnili zákon pro vaše církevní restituce, tam jste neřešili inflaci a valorizaci. Takže vy jste nás už jednou obrali. Už jste mi přestal psát. Vždycky mi píšete, co jste všechno pro mě udělal. Tak aspoň šetříte na tom papíře. Takže vy už jste obrali.

Jasně, že já jsem tady mluvil: o zaměstnancích a o mladých lidech jsem tady mluvil, že jich se to týká. Protože to není žádná reforma! Řešíte rok 2050? Kolikrát jste změnili už názor na tu změnu, kterou lze jenom vyjádřit tím, že všichni zaměstnanci a mladí lidé, pokud by tahle vaše reforma - to není žádná reforma - to je jenom vlastně zpráva pro lidi, že budete pracovat déle a za méně peněz! Jo? Kolikrát jste to změnili? Vždyť ani koalici nemáte.

Takže vy jste lhal o tom, že vlastně to postihne důchodce. Ne. Ty už jste postihli. A měníte samozřejmě tu formuli v jejich neprospěch.

A samozřejmě to divadlo, protože my jsme ještě stále, nebo někteří kolegové možná, jsme celkem ještě stále naivní, jak pan prezident nás s vámi zval na ta jednání. A proč my máme vám radit? Proč my máme vám radit? Když jsme byli ve vládě a tady jsme poslušně seděli v rámci návrhu rozpočtu, tak tady křičel na nás stále Stanjura! Kdo řekl, že důchodci jsou hospodářská škoda? To je taky lež? No vždyť Stanjura! Tak tady jsme to všichni slyšeli. Vy jste řekli, že důchodci jsou hospodářská škoda. Jaká? To je taky lež?

Potom se odvoláváte na nějaké naše výroky. Prosím vás, na naše výroky. Ano, jak říká pan prezident. Ty výroky, vždycky ta vaše propaganda, vždycky to vytrhne z kontextu, vždycky se to hezky předloží, to, co je potřeba. To není podstatné. Podstatné je, že my jsme jasně řekli, co bude předmětem našeho návrhu, jak řešit důchody. Jak řešit důchody! Jaká reforma? Nikdy žádná reforma nebyla a ani nebude! Důchodci potřebují mít důstojný důchod, důstojný život. Ano? A vy děláte všechno pro to, abyste jim to neumožnili. A my říkáme, je potřeba na to peníze. Ale vy ty peníze nechcete dát důchodcům. Nechcete! Protože vy ty peníze neumíte ani vybírat. Vy neumíte čerpat evropské fondy. Vy neumíte vybírat daně. Vy utrácíte peníze, 500 miliard na obranu, bůhví kdy to přijde, na ty stíhačky, na Ukrajinu. (Potlesk z lavic ANO.)

Takže je to jednoduché. Stačí, aby důchodci dostali peníze. Ne. Vy teď vlastně měníte a mluvíte o roku 2050 a takové nesmysly.

Důchodové schodky? Tak vy vždycky ukazujete ty vaše zmanipulované grafy. To už známe, jak jste tady nám ukazoval ty věci, které jsou samozřejmě nepravdivé. My jsme měli důchodový účet v přebytku. My už jsme to měli v přebytku 2018, 2019. 2020 byla krize. Vaše vláda neměla žádnou krizi. Žádnou krizi! Ano? My jsme měli minusový HDP. Vy jste to nikdy neměli. Nikdy neměli. Vybrali jste asi o 600 až 700 miliard na daních víc hlavně díky inflaci, kterou jste způsobili nejvyšší cenou elektřiny. Proto vaši oligarchové, kteří řídí tuhle vládu, mají stovky miliard zisku z ceny elektřiny a plynu. No a kde jsou ty peníze?

Takže my jsme vám předali v roce 2021 - účet byl téměř vyrovnaný. Takže nevím, proč vy tady vystupujete takhle!

Za této situace, když vy tvrdíte, že nejsou peníze, protože nechcete, aby byly peníze pro důchodce ani pro zaměstnance, tak jste přišli a máte v rozpočtu navýšení platů o 13,7 miliardy! Tak fajn. Tak já nevím, jestli jste místopředseda vlády. Ale to jste si hezky navrhli! To budete mít zase, nevím o kolik, o 20 až 25 000 navíc, ne? Ale důchodcům jste vzali 1 000 korun měsíčně trvale! Takže o čem se chcete s námi bavit?

Já vám nevěřím ani pozdrav, pane ministře. (Potlesk z lavic ANO.)

Vy jste zničil nejdřív zemědělství. V září 2017 jste sliboval zemědělcům, že jim dáte 3,5 miliardy na sucho. Nedal jste jim nic, pane ministře. Vykašlal jste se na lesy. Nedal jste ani korunu na kůrovce. A ty povodně na Jesenicku, to je taky vaše dílo. Nedal jste nic. Takže jste zničil zemědělství! Váš kolega, který nám tady přednáší o másle, tak měl by se edukovat - pan Výborný, ten neumí, ten nezná ze zemědělství vůbec. Možná by rozpoznal krávu. Ano? Ale když v Evropě chtějí zničit krávy, tak těch kráv je málo. A potom ty krávy říkají, no, já chci 12,50 za mléko, ne už 6 korun.

Prosím vás, vždyť jste směšný. Vždyť když kompetentní lidé slyší vašeho kolegu - tady je, ano (Ukazuje na ministra Jurečku.) - tak víte, pane ministře, že to máslo potřebuje elektřinu na výrobu. Potom je ten obal, na to je potřeba také elektřina. Potom je ten karton, na to je potřeba také elektřina. Potom jsou tam zaměstnanci, kterým jste zvýšili daně. Takže prosím vás, když vykládáte něco o tom, o čem nic nevíte... Vždy vy jste dokonal dílo vašeho kolegu Jurečky. Všem jste vzal peníze. Čeští zemědělci jsou na tom nejhůře ze všech. Takže můžete si gratulovat navzájem, že pan kolega, který začal to dílo na zemědělství, tak vy jste ho teď dokonal. Protože pro tuto vládu zemědělci a potravináři jsou nepřátelé, kdežto řetězce, to jsou kámoši.

Vrátím se panu Jurečkovi. Takže potom, co jste vykonal ty věci na zemědělství, tak teď ničíte resort Ministerstva práce a sociálních věcí. Sociální služby v rozkladu, úřady práce v rozkladu a v podstatě ničíte důchodce. Tak nevím, co chcete s námi, jakou debatu, o čem? S vámi se debatovat nedá. Vy jste tady vystoupil, obvinil jste mě ze lží. Já jsem vám jednoznačně tady přečetl, že je to vyzdrojované. Vysvětlil jsem vám, co jsme měli v programovém prohlášení vlády, vysvětlil jsem vám, že jsme měli přebytkový účet, že jsme měli vyrovnaný účet. Žádná reforma to není. Proč to nazýváte vůbec reformou? Proč? Jaká to je reforma? Obvinil jste mě z toho, že jsem hloupej, že mluvím tady o důchodcích. Ne, je to o zaměstnancích. Těm jste taky vzali, těm rodinám, ano? Zdanili jste je, školkovné. Proč jste sliboval ty dětské skupiny? To jste nesplnil a teď to zase obce musí platit a tak dále. Takže nevím, o čem vlastně tady mluvíte a o čem tady chcete diskutovat.

Mluvil jste o Sobotkové vládě? Co bylo v té Sobotkové vládě? ČSSD a Bělobrádek, měli jste 9 hlasů. Nakonec jste mě vyhodili z vlády. Já jsem dal do pořádku veřejné finance, já jsem měl přebytkový rozpočet a jsem jediný ministr v historii této země, který absolutně snížil dluh o 60 miliard a v procentech o desítky procent dolů. ((Potlesk z řad poslanců ANO.) Tak co mě tady kritizujete? Vždyť jsme spolu seděli. Vždyť vy jste v té politice vždycky zneužíval tu funkci, vždycky ty programy na zemědělství, vždycky jste to využil, abyste dělal kampaň. Vždyť se známe dlouho, a ještě navíc máte tu smůlu, že děláte v resortu, který znám.

Vy tady vystupujete tím svým, jak to říká Alenka, hlasem pohádkového vlka, ne? On je takový jako, že bychom se rozbrečeli z toho celkem, ne? Děláte z nás pitomce. Vám jde jenom o to, aby zkrátka jste zase byl ministrem. Proto celá ta vaše pětiparta teď jede zase nesmysly, ne? Rakušanova mluvčí se zaměstnala v Politico. To je takové médium, takový hlas bruselské chobotnice, a napíše totální lež o Babišovi. No, a provládní Novinky, Seznam Česká televize. viděli jste tu debatu teď, jak se tam ptají Jourové? Myslíte si, že ten Babiš bude proruský, když bude ve vládě? Ale Babiš už tam byl. Babiš byl dvakrát v Americe, byl v CIA, navštívil všechny prozápadní instituce. My jsme vyhostili Mikulina, my jsme vyhostili diplomaty. Kdo chlastal tu vodku v Kremlu? No přece - jak se jmenuje ta, co je tam už 100 let, ta senátorka - Němcová s Klausem. Kdo tam byl začátkem roku 2013 dojednávat Temelín pro Rosatom? No, Nečas. Kdo seděl v té vládě? No, Fiala.

Vážení spoluobčané, začala kampaň. Provládní média budou jenom lhát. Budou stále říkat, že my jsme takoví a makoví a Fico a Orbán. Co my s nimi? My nebudeme edukovat zahraniční politiky. My jsme tady politici pro Českou republiku a náš hlavní cíl je ekonomický růst a prosperita občanů České republiky. (Potlesk z řad poslanců ANO.) Takže začala kampaň. Ano, bude to odporná kampaň. Viděli jsme, kdo dostal metál v pondělí. Kdo tady chodil a nabízel nám - no, my uděláme ty pořady pro důchodce, když... Kdo tady chodil? Ta Česká televize? No co to je vlastně? Vždyť se podívejte, jak vedou debaty, Události, komentáře. I ten chudák, ten Adam Knedlhaus, ani ho nenechala domluvit, když chtěl říct, že Fiala v roce 2022 něco řekl, tak ona řekla - bla, bla, bla, končíme, čau, odchod. Takhle to dělají, ty pořady, interview, Události, komentáře. No, a Moravce ani neřeším. Tak to je už kampaň, aby tahle parta tady vládla alespoň 40 let. To by se jim líbilo.

Takže, pane ministře, o čem vy chcete s námi mluvit? O čem? Vy jste s námi nemluvili, celý čas jste s námi nemluvili. My máme jasný názor na důchody, že důchodci si zaslouží důstojný důchod, důstojný život. My na to peníze seženeme, protože jsme je vždycky sehnali. No, tady přišly děti na návštěvu. (Dívá se na galerii.) Takže dětičky, já vás chci jenom ubezpečit, že ten podvod na zaměstnance a mladé lidi, že musíte pracovat déle a za méně peněz, tak když se dostaneme do vlády, tak to změníme. Pozdravujte rodiče. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců ANO).

