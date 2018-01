Babiš: Budu volit současného prezidenta Miloše Zemana, nežije z politiky, ale pro politiku

V poslední době jste se mě mockrát ptali, jestli podpořím někoho z kandidátů na prezidenta. Chci vám říct, že toto je vyjádření Andreje Babiše, nikoliv hnutí ANO. Ani to není apel na vás, protože 1,5 milionů občanů, kteří nás volili, mají vlastní hlavu a fakt nepotřebují, aby jim někdo radil.

To, že budu volit současného prezidenta Miloše Zemana, není žádné překvapení. Je to jedna z nejsilnějších osobností po revoluci. Nekrade. Drží slovo. Jezdí mezi lidi do regionů stejně jako já, a na rozdíl od jiných kandidátů - snad s výjimkou jediného - nežije z politiky, ale žije pro politiku.

V minulosti jsem se k panu prezidentovi vyjadřoval kriticky, stejně jako se on kriticky vyjadřuje ke mně. Bylo by určitě dobré, kdyby byl schopný víc spojovat naši společnost. Myslím, že jeho vánoční projev, i ten včerejší, tento smysl naplňoval a bylo by dobré, aby takto vystupoval i dál.

Každá silná osobnost má spoustu fanoušků i nepřátel. U pana prezidenta alespoň víme, co můžeme očekávat v kritických situacích.

Takto jsem se rozhodl a samozřejmě chápu, že se to nemusí někomu líbit. S panem prezidentem nemáme žádné dohody. Pokud budu nadále premiér, naše politika bude jasně orientovaná na Evropskou unii a NATO.

Andrej Babiš ANO 2011



