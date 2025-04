ČSÚ: V Česku se vzdělává 123 tisíc dětí se zdravotním postižením

30.04.2025 19:28 | Tisková zpráva

Zhruba devět procent (123 tisíc) dětí do 14 let v Česku mělo podle údajů ze školské statistiky pro školní rok 2023/24 speciální vzdělávací potřeby. V roce 2023 bylo mezi dětmi do 14 let také téměř 27 tisíc příjemců příspěvku na péči a přes 12 tisíc držitelů průkazu osoby se zdravotním postižením. Informace přinášejí dvě nové publikace ČSÚ.