Babišová (ANO): Pan Výborný garantuje, že to bude od 1. 1. 2023, přitom v návrhu je 1. 7. 2023

reklama

Děkuji za slovo, paní předsedající.

Můžete, vážené kolegyně, vážení kolegové, říci, že v této chvíli tady probíhá defilé zdravotníků, záchranářů a tak dále. Ano, hlásím se také, jsem jeden z nich. Nejsem zdravotník, jsem zdravotní sestra, chirurgická praxe pětadvacet let. Každý z nás, z vašich rodičů, vašich přátel zažil, kdy potřebujete pomoct, ať to byl záchranář, protože jste se špatně oblékli a zůstali jste někde zmrzlí na horách, ať to byl někdo, kdo potřeboval vystříhat při dopravní nehodě, ať to byl někdo, kdo potřeboval aplikovat jenom injekci, protože dostal alergickou reakci.

Každý z vás kouká na toho záchranáře a čeká, že vám pomůže. Koukáte, že je v kondici, že je v pohodě, že je v pořádku, protože se bude zajímat jenom o vás. Pane ministře, já se na vás obracím, protože vy nám tady celou dobu dneska hovoříte o tom, že budete dělat všechno proto, aby účinnost byla od 1. 1. 2023, přitom v legislativním návrhu vlády máte účinnost od 1. 7. 2023. To máme o šest měsíců. Chtěla bych tedy vysvětlit, co je tedy pravdou. V připomínkovém řízení je termín účinností 1. 7. 2023. Jedna věc.

Druhá věc. Tak, jak už tady řekl pan kolega Mašek, opravdu se nebude jednat o pět let, o možnost pěti let odchodu do důchodu, ale při všech připomínkách, které byly už v této chvíli do tohoto návrhu vzneseny, půjde maximálně pouze o tři roky. Maximálně tři roky. Tito lidé to slyší, tito lidé to vidí a vy nám tady pořád tvrdíte, že do 1. 1. 2023 se to stihne. Pan předseda Výborný, prostřednictvím paní předsedající, za KDU-ČSL garantuje, že to bude od 1. 1. 2023, přitom v legislativním návrhu je 1. 7. 2023. Prosím tedy, abyste nám to tady všem vysvětlil.

Děkuji.

Mgr. Andrea Babišová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Peštová (ANO): Myslím, že dneska je ten čas, abyste to schválili Hanzlíková (ANO): Opravdu nevěřím, že by se to stihlo Brázdil (ANO): Mariane, tys pro to zvedl ruku. A teď říkáš, musíme to předělat Babišová (ANO): Zdravotnictví bude dostupné a finančně zabezpečené, jak ho nastavíme my

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama