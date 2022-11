Babka (ANO): Oblast sportu je velice specifická. Je potřeba magisterské vzdělání?

reklama

Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Kolegyně kolegové, já bych na tomto místě chtěl poděkovat panu předkladateli, že zapracoval některé naše požadavky, které jsme měli při našem vyjednávání ohledně novely o Národní sportovní agentuře. Nicméně zapracovali jste například naši žádost, aby ta výkonná rada, která bude řídit Národní sportovní agenturu, byla tříčlenná, nikoliv pětičlenná.

V tuto chvíli mi dovolte otázku na vás, pane předkladateli. Vy v tom komplexním pozměňovacím návrhu, který už přijal školský výbor, tak v něm píšete, že ta rada bude usnášení schopna pouze ve chvíli, kdy budou přítomni všichni tři členové. To znamená, moje otázka na vás zní, jestli se domníváte, že je to v tuto chvíli dostatečné v tom smyslu, že ta rada bude dostatečně schopná nějakým způsobem jednat ve chvíli, kdy by třeba například ten jeden člen onemocněl. Tak jestli může přijímat nějaká usnesení a tak dále. To je můj první dotaz, který bychom - možná třeba dojdeme k tomu, že si uvědomíme, že to není úplně šťastné řešení.

Druhá věc, kterou bych zde v obecné rozpravě chtěl zmínit, že jsme do systému nahráli s kolegy Janem Richterem, Romanem Kubíčkem, Jaroslavem Bžochem a Lubomírem Brožem dva pozměňovací návrhy, které se týkají toho, co jsem tady zmiňoval již v prvním čtení tohoto zákona, a to je vzdělání. Na začátku, respektive v tom prvním čtení, to bylo vzdělání pouze předsedy a místopředsedy Národní sportovní agentury.

Tento pozměňovací návrh se týká vašeho komplexního pozměňovacího návrhu, tedy reaguje na něj. Tedy reaguje na to, jak vy to v tom pozměňovacím návrhu upravujete, tedy na všechny tři členy té výkonné rady. To znamená, že kladete podmínku toho, aby člen, místopředseda i předseda Národní sportovní agentury měli magisterské vzdělání. Tak ten jeden náš pozměňovací návrh reaguje na to, aby měli pouze střední vzdělání s maturitní zkouškou. Ten druhý návrh nabízí řešení, aby měli tedy vzdělání dosažené pouze studiem v bakalářském studijním programu.

Já jsem tady odůvodnil i v tom prvním čtení tedy, že se nám jeví podmínka dosažení magisterského stupně vzdělání s ohledem na působnost té agentury v oblasti sportu nadbytečná a v budoucnu by mohla bránit členství či výkonu této funkce vhodným a velmi kvalitním kandidátům. Protože jak jsem tady zmínil, toto sportovní prostředí je prostě specifické a klást požadavek všem těm třem členům, kteří pravděpodobně tedy budou nově stát v čele té agentury, se nám zdá nadbytečné.

Tedy cílem obou těch našich pozměňovacích návrhů je, aby podmínka dosaženého vzdělání pro jmenování do funkce předsedy agentury, místopředsedy agentury a člena rady agentury byla zmírněna a to na dosažení vysokoškolského vzdělání získaného studiem v bakalářském studijním programu. V tom druhém případě, aby ta podmínka byla zmírněna na dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Já chápu, i politicky chápu, ten váš požadavek na to magisterské vzdělání. Nicméně, kolegové, kolegyně, dovolte mi vás požádat, abyste se významně zamysleli nad tím, zda byste tuto skutečnost v tomto zákoně, v tom komplexním pozměňovacím návrhu, nezmírnili minimálně alespoň na to bakalářské vzdělání. Protože - a jak už jsem tady zmínil, ta oblast sportu je velice specifická a do budoucna bychom tím mohli předejít tomu, že se opravdu nevzdáváme toho, že by v čele té agentury mohli stát významní funkcionáři, kteří by bohužel třeba nesplňovali podmínku magisterského vzdělání. Děkuji za pozornost.

Ing. Ondřej Babka ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Babka (ANO): Jak trapně průhledné... Babka (ANO): Místo aby spotřebitel dosáhl nápravy, bude muset čekat na výsledek sporu Babka (ANO): Touto novelou děláme krok zpět Babka (ANO): Překládání lístků, zesměšňování? Trapné, pane ministře

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama