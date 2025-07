Trumpovi roste ve straně vzpoura kvůli mrtvému Epsteinovi. Přidala se VIP

Americká ministryně spravedlnosti Pam Bondiová se dlouhodobě snaží profilovat jako věrná spojenkyně Donalda Trumpa. Přesto je podle informací serveru Politico pod tlakem. Kvůli kauze Jeffreyho Epsteina. Ale nejen kvůli ní.

A nyní prý napětí okolo ministryně spravedlnosti dosáhlo vrcholu. Lidem, kteří Trumpa podpořili v čase předvolební kampaně jako členové hnutí Make America Great Again, se teď ani trochu nelíbí rozhodnutí ministerstva spravedlnosti a FBI zadržet spisy týkající se Epsteina, který v roce 2019 spáchal sebevraždu. Přímo ve vězení.

Ministryně Bondiová slyšela z řad hnutí MAGA výzvu k rezignaci. Ale ona dala najevo, že hodlá vytrvat. „Zůstanu tu tak dlouho, jak mě tu bude prezident chtít, a věřím, že to dal jasně najevo.“

Zdá se, že Trumpovi se vzrůstající napětí ani trochu nelíbí, protože své příznivce vyzval, aby byli na Bondiovou hodnější. Podle ABC News však jedním dechem dodal, že by Bondiová měla zveřejnit všechny informace z Epsteinovy kauzy, které bude považovat za věrohodné. Má totiž za to, že řadu věcí v této kauze si mohli vymyslet bývalý šéf FBI James Comey nebo exprezidenti Obama a Biden.

„Víte, my dva jsme si roky prošli podvodem s Ruskem. Rusko, Rusko, se všemi těmi různými věcmi, kterými jsme si museli projít,“ řekl Trump. „Prošli jsme si tím roky, ale ona to zvládla velmi dobře a bude to na ní,“ pokračoval Trump na adresu Bondiové.

Dal také najevo, že nerozumí tomu, proč se lidé o Epsteinovu kauzu tolik zajímají. „Ale nechápu, proč by případ Jeffreyho Epsteina měl někoho zajímat. Je to docela nudná věc. Je to ošklivé, ale nudné a nechápu, proč se to pořád řeší,“ uvedl Trump.

„Jsem pro transparentnost,“ řekl Johnson v rozhovoru pro podcast s konzervativním komentátorem Bennym Johnsonem. Na vyjádření předsedy Sněmovny reprezentantů upozornila i americká zpravodajská stanice CNN.

„Rozhodnutí předsedy Sněmovny reprezentantů veřejně tlačit na prezidenta, aby zveřejnil více podrobností o Epsteinově případu, je vzácným – a překvapivým – příkladem třenic mezi Trumpem a jeho věrnými spolupracovníky v Kongresu. Předseda byl mezi několika republikány z Kongresu, kteří v úterý uvedli, že nejsou spokojeni s dosud zveřejněnými informacemi o … finančníkovi a odsouzeném sexuálním delikventovi,“ doplnila k tématu CNN.

