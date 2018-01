Bajer (Soukromníci): Nemůžeme dát šanci Babišovi zamést aféry pod koberec

Je před námi druhé kolo prezidentských voleb, ve kterém bude Strana soukromníků České republiky podporovat pana profesora Jiřího Drahoše. Jako předseda Soukromníků se proto i já obracím na všechny naše členy a příznivce s žádostí o podporu tohoto kandidáta. Zdůrazňuji, že jsme se jednotně na této podpoře dohodli a hned vysvětlím proč.

Domníváme se, že jakákoli volba proti současnému prezidentu Zemanovi je dobrá. Jako prezidenta bychom měli mít člověka, který spojuje a nikoli rozděluje, to jste ostatně slyšeli a četli mnohokrát. Chceme ale také prezidenta, za kterého se v Evropě nebo ve světě nemusíme stydět a také musíme mít na hradě člověka, který je zdravotně v pořádku. Jakékoli informace o lepšícím se stavu současné hlavy státu považuji za liché s přihlédnutím k posledním Zemanovým vystoupením třeba v televizi. Na to nemusím být lékař. Pan prezident Zeman by měl mít šanci si odpočinout a užívat si zaslouženého důchodu.

Rozhodně vnímám to, že se jako prezident postavil na obranu České republiky proti Evropské unii, bránil nás proti migraci, jeho doba ale už je pryč a měl by dostat šanci někdo další. Je třeba na hrad vrátit morálku, posílit degradovanou prestiž prezidentské kanceláře, vrátit morální kredit do české politiky. Prezident Zeman udělal řadu chyb, "ohýbá" si ústavu, jak se mu to hodí, aby vyšel vstříc svému podporovateli, porušuje politické zvyklosti, které u nás zakořenili politici už v první republice. Pak to vypadá, že někdo musí něco dodržovat a někdo nikoli, že ne všichni jsme si rovni.

Jestli něco považuji za důležité pro prezidentskou funkci, tak to je jmenování většinové vlády. Prezident by neměl nechat sestavovat vládu někoho, kdo stoprocentně důvěru sněmovny nezíská, měl by tlačit na politiky, aby na potřebné většině našli shodu, jako je tomu například v sousedním Německu. Nemůžeme tolerovat vládu bez mandátu, a to i několik měsíců, během kterých se mohou zamést pod koberec aféry, bude možné zbavit se nepohodlných lidí, třeba se i vypořádat s některými vyšetřovateli, proti tomu se jasně ohrazujeme. To samozřejmě není jen problém vlády, stačí si vzpomenout na "prověrku - neprověrku" hradního kancléře Mynáře, na jeho odtajnění příjmů, to vše je výsměch obyčejným lidem.

Výhodu u profesora Drahoše vidím nejen v jeho vzdělání. Z jeho vystupování cítím určitou noblesu, slušnost. Samozřejmě, že se politice teprve učí, může mít problém se vyrovnat s nástrahami české politické scény, o čemž už teď svědčí dezinformační kampaň vedená proti jeho osobě. Z vlastní zkušenosti ale vím, že i když se některý začínající politik zpočátku jeví jako neprůbojný, po svém zvolení dokáže prosazovat své názory často i razantněji, než by kdo čekal.

Panu prezidentu Zemanovi ještě jednou děkuji za to, co pro republiku udělal a přeji mu klidný život na Vysočině. Panu profesoru Drahošovi přeji, aby si lidé v souvislosti se současnou politickou situací uvědomili důležitost druhého kola voleb a k volebním urnám dorazili a samozřejmě jej podpořili. K tomu závěrem vyzývám ještě jednou i vás.

Petr Bajer

předseda Strany soukromníků ČR

