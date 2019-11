Bajer (Soukromníci): Soukromníci vystartovali do boje za živnostníky

Živnostníci jsou v České republice dlouhodobě pod neúnosným tlakem státní mašinérie. Vláda místo toho, aby podporovala rozvoj drobné podnikání, přichází každou chvíli s novými regulacemi a byrokracií. Zastavit to chce Strana soukromníků České republika, která na středeční tiskové konferenci představila několik konkrétních návrhů, jak chce pomoci živnostníkům a malým podnikatelům.

„Máme dost šikany živnostníků a drobných podnikatelů ze strany současné vlády. Máme dost také falešných slibů, pomocí kterých se Andrej Babiš a jeho ministři snaží o další podfuk na voliče. Dnešní ministři nepotřebují řešit problémy živnostníků, ale pouze udržet se na vládních pozicích a zajistit tak svému chlebodárci přísun evropských a státních dotací. Na rozdíl od živnostníků bylo a stále je podnikání pana premiéra založeno pouze na čerpání dotací, nikoliv poctivé práci založené na legendárních zlatých českých ručičkách,“ uvedl Petr Bajer, předseda Strany soukromníků ČR.

Podle jeho slov je příkladem tohoto „podfuku“ na voliče tzv. paušální daň, se kterou se před několika týdny chlubilo Ministerstvo financí. „Hnutí ANO se už proslavilo tím, že opisuje programy jiných politických stran. V případě paušální daně to byli právě Soukromníci, kteří měli tento nástroj, jak zbavit nejmenší živnostníky většiny zbytečné státní byrokracie, ve svém volebním programu. Jenže, i v tomto případě to hnutí ANO opsalo špatně a navíc zcela otočilo proti živnostníkům. Navrhovaná paušální daň ve výši 5 500 Kč by totiž pro mnoho živnostníků znamenalo, že by státu odvádělo na odvodech víc než doposud, a přitom by jim neodpadlo téměř žádné papírování,“ dodal Petr Bajer.

Petr Bajer Soukromníci



zastupitel města Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Strana soukromníků České republiky proto navrhuje jednoduchý recept. „Každý živnostník do ročního obratu 1 milionů Kč bude osvobozen od daně z příjmu. Zůstane mu pouze povinnost platit sociální a zdravotní pojištění,“ sdělil Petr Bajer s tím, že podle sazeb stanovených pro rok 2020 by to bylo 2 544 Kč na sociální pojištění a 2 352 na zdravotní pojištění. „Při tak nízkých příjmech ze samostatně výdělečné činnosti je v drtivé většině případů daň stejně nulová a je zcela zbytečné, aby se živnostníci museli prokousávat veškerou byrokracií spojenou s daňovým přiznáním, apod.,“ vysvětlil Petr Bajer.

Druhým opatřením, kterým chce Strana soukromníků ČR ulevit malým živnostníkům, je navýšení paušálních výdajů. Ty si mohou uplatnit především ti nejmenší živnostníci a nemusí pracně evidovat každý jeden výdaj, který slouží s jejich podnikáním. „Navrhujeme navýšení o 10 procentních bodů. To znamená, že řemeslníci a zemědělci si budou moci uplatnit až 80 % svých příjmů, ti, kdo provozuji další druhy živností, pak 70 % a autoři a další svobodná povolení 50 % svých příjmů. V případě příjmů z nájmů chceme pak paušální výdaj navýšit na 40 %,“ vysvětlil do detailu předseda Soukromníků Petr Bajer.

Strana soukromníků ČR však jde mnohem dále. „Po 30 letech svobodného podnikání jsme se dostali do období, kdy také první generace živnostníků odchází do důchodu. A proto chceme začít vážně promlouvat do tak dlouho odkládané důchodové reformy a v této oblasti chránit oprávněné zájmy živnostníků, které současný důchodový systém diskriminuje. V každém případě chceme zabránit tomu, aby kdokoliv, ať už živnostníci nebo zaměstnanci, byly odkázány na žebrácké důchody,“ doplnil Petr Bajer, předseda Strany soukromníků ČR.

Psali jsme: Bajer (Soukromníci): O současné politické situaci v České republice Soukromníky dál povede Petr Bajer, chce spolupráci na pravici Soukromníci: Požadujeme okamžité odstoupení premiéra Babiše Bajer (Soukromníci): Pro evropské volby jsme vytvořili silný tým osobností

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.