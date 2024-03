Balaštíková (ANO): Centrální mozek Evropy selhal

reklama

Když jsme chtěli diskutovat, tak nás vyslechli, a potom vydali a další nesmyslná nařízení. Žonglovali s dotacemi, tedy s našimi penězi, proti našim zájmům. Zemědělcům teď došla trpělivost – vyšli do ulic, vyjeli s technikou na silnice a na hraniční přechody.

Anketa Která vládnoucí strana zatím nejvíce prospěla České republice? ODS 1% SOCDEM 3% KDU-ČSL 0% TOP 09 0% ANO 92% Piráti 0% STAN 0% Zelení 4% hlasovalo: 21876 lidí



Nu a Brusel začal couvat. Zatím jsou to jen drobné ústupky, ale už teď je jasná jedna věc: Brusel dělal hlouposti. Tři budovy v centru Bruselu, přes 60 tisíc úředníků, 750 europoslanců a další stovky zaměstnanců nejsou schopni zajistit takové podmínky pro zemědělce v EU, které by vyhovovaly, s kterými by byli všichni srozuměni?



Zemědělství každé členské země bylo dlouhá desetiletí schopno uživit své obyvatelstvo. Vždy to byla těžká práce, ale fungovalo to. I ve válce, i v krizích. Fungovaly plodinové burzy, agrární banky, fondy. Selo se a sklízelo, choval se dobytek, dojilo mléko. Proč to celé najednou vázne?



V době, kdy máme optimalizační modely, špičkové počítače, dokonalé statistiky a dobře placené úředníky! Nakonec musí rozčílený zemědělec nechat své práce, sednout na traktor a dovolávat se rozumu v ulicích?



Ti lidé obětují čas a náklady, protože nic jiného v dialogu s Bruselem už nefunguje. Ústupky, které byly zatím ohlášeny, i ty další, které budou nutně následovat, dokazují jednoznačně, že bruselský aparát je špatný. Dělá rozhodnutí, která nemají oporu v praxi a jsou kontraproduktivní.



Eurohujeři jsou usvědčeni z neschopnosti a zbytečnosti! Budou se teď tvářit, že vyšli zemědělcům vstříc? Houby – jen napravují chyby, které sami napáchali. Počkejme si, jaké personální důsledky bude tato agrární krize v Evropě mít. Některé židle v Bruselu už by se otřásat měly.

Margita Balaštíková ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Balaštíková (ANO): Lži KDU-ČSL už mě nebaví Balaštíková (ANO): Pan Hampl opět perlí Balaštíková (ANO): Zemědělské protesty mají evropský rozměr – přidejme se Balaštíková (ANO): Zajímavý trik ve vládní komunikaci

Článek byl převzat z Profilu Margita Balaštíková

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE