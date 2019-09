Balcarová (Piráti): To nejsou malá vodní díla, mají velikost tří fotbalových hřišť, budovaná bez kontroly

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, já bych tady chtěla mluvit o této novele, která se týká vodního zákona. V podtitulu jsme používali označení malá vodní díla, ale ve skutečnosti jde o velikou rozlohu až dva hektary. To znamená, když si představíte tu velikost, tak je to velikost až tří fotbalových hřišť. To prostě nejsou malá vodní díla. Ta novela cílí tím směrem, že by až takto rozlehlé stavby mohly být budovány bez jakékoliv kontroly, bez souhlasu orgánů životního prostředí a s omezením vodosprávních úřadů. To znamená, že nikdo by neposuzoval, jaké tyto stavby budou mít dopad na životní prostředí a současně by nikdo neposuzoval, jaké tyto stavby budou mít vliv na vodní režim v dané lokalitě. To tady zmiňovala kolegyně Fialová. Může se stát, že daná stavba nějakým způsobem ovlivní vodní režim v té krajině natolik, že někdo o vodu přijde, někde se mohou zvednout podzemní vody natolik, že zaplaví sklepy ve vesnici, která je třeba v blízkosti té vodní stavby. Někde se může stát, že klesnou hladiny podzemních vod, to znamená, že lidem vyschnou studny. A toto tato novela navrhuje a tato rizika přináší. Protože těch pozměňovacích návrhů, které byly podány, je poměrně hodně, tak já jsem podala pouze jeden, který cílí tím směrem, aby se dalo podle mě takto docela nadivoko budovat vodní stavby, a to z důvodů, že vnímám, všichni to vnímáme, jak významný je problém sucha v krajině. Velmi dobře chápu, že lidé si chtějí stavět nějaké vodní zásobárny, chtějí budovat malé vodní plochy, které jim pomohou řešit právě období sucha. Já jsem na to reagovala pozměňovacím návrhem, který omezuje rozlohu těchto vodních staveb a terénních úprav, a to na sto pět set metrů. Když si představíte tu rozlohu, je to pořád ještě poměrně velký rybník, je to ještě poměrně velká terénní úprava. Takže já bych byla velmi ráda, kdybyste doporučili toto omezení rozlohy vodních staveb a terénních úprav na menší rozlohu, než jsou dva hektary a tím ta rizika, která tato novela přináší, budou částečně, říkám pouze částečně, eliminována.

Pak bych ještě ráda zmínila, že by mělo velmi negativní dopad, kdyby takovéto stavby, které by byly neřízeně budovány - byť nechci tedy předem předjímat, že někdo chce tyto stavby stavět s nějakým negativním záměrem. Věřím, že všichni vlastně tady se snažíme podpořit něco, co má pozitivní dopad na sucho v krajině. A věřím, že i ti, co budou tyto stavby budovat, že chtějí řešit svůj problém s vodou.

Ale co vnímám jako problém, pakliže by tyto stavby měly být dotovány z dotačních programů bez toho, aby se k tomu právě vyjadřovaly orgány ochrany životního prostředí nebo vodosprávní úřad. Takže prosím o podporu mého pozměňovacího návrhu, který míří na velikost vodních děl a terénních úprav. Děkuji.

Ing. Dana Balcarová Piráti



