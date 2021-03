Baránek (Soukromníci): Falešnou politickou korektnost nečekejte

reklama

Vraťme se na úvod o pár let zpátky. V roce 2013 byl proveden v České republice politický převrat, ve kterém jako organizátoři hráli hlavní roli Babiš, Šlachta a olomoučtí prokurátoři Ištván a Komár. Důvod byl prostý a jmenoval se volby 2010. Strana soukromníků České republiky měla smlouvu s ODS a i podle vyjádření Petra Nečase jsme ve volbách sehráli důležitou roli. V jeho vládě byl za nás Bedřich Danda náměstkem ministra, Jaromír Schubert poradcem premiéra a několik našich členů bylo řediteli odborů a vedoucích oddělení na ministerstvech.

Výsledkem voleb v r. 2010 jsme zlikvidovali Jiřího Paroubka a jeho smečku z ČSSD, z jejichž řad vysokých funkcionářů se rekrutovali hlavní spolupracovníci Babiše při získávání dotací a při privatizaci státního majetku. Vše mu šlo jak po másle až do nástupu Petra Nečase. Myslete si o něm, co chcete, ale Petr Nečas vždy dodržel slovo, dal nám velký prostor v projektu snižování administrativní zátěže a i další naše návrhy tvrdohlavě prosazoval ve vládě a v parlamentu. Andrej Babiš u něho narazil do zdi, ztratil služebnictvo z řad ministrů ČSSD a dalších. Vše si vyhodnotil tak, že během 3 let si připravil ANO 2011 a smečku výše uvedenou, zaútočil a v roce 2013 mu to vyšlo. O problému Petra Nečase se zpívá v písničce pana Uhlíře, že v mládí poznal málo žen a teď už to nedohoní. A protože za vším stojí žena, dopadlo to, víme jak. Nedám na něj ale dopustit.

Podle vyjádření slovenského Ústavu paměti národa agent STB a bývalý komunista Andrej Babiš založil hnutí ANO 2011 a ve volbách 2013 získal přes 1 milion hlasů, stal se 1. vicepremiérem a ministrem financí. A s předsedou vlády Sobotkou si vytíral zadek celé 4 roky. Se Zemanem, také bývalým komunistou, v zádech si dělal, co chtěl. Největším a smutným paradoxem ve volbách 2013 bylo to, že neuvěřitelně velké množství hlasů Babiš dostal od drobných, malých a středních soukromníků a členů jejich rodin. Důvod? Nemůže být hůře jak za Kalouska a Babiš je bohatý, tak nebude krást. Bože, jak naivní. Prostě soukromníci volili svého budoucího kata!!! Už za rok mi mnozí říkali a psali, jak se za tento volební omyl stydí. Pozdě bycha honiti. A mnozí také pochopili, že byli jako voliči pouze na jedno použití. Důchodci, bývalí komunisté a mnozí státní zaměstnanci jsou pro Babiše mnohem jednodušší volební materiál!

Sedm let vlády Andreje Babiše je jeho cílený soustavný pokus o likvidaci českého, moravského a slezského drobného a středního soukromnictví. Postupně EET, kontrolní hlášení, absolutní zákaz kouření v restauracích, zvyšování byrokracie, šmírování, nepřiměřené sankce a další perzekuce ze strany státu. K tomu si našel oddané a všehoschopné spolupracovníky jako je Schillerová, Havlíček a další. Ti v zájmu svého pána lžou, podvádějí a mystifikují od rána do noci. Chovají se k soukromníkům jako hovada. Navíc na své funkce odborně ani lidsky nedorostli. Jsem přesvědčen, že po svržení vlády Babiše je nutné vyšetřit jejich kroky nejen při nákupu zdravotnického materiálu a popohnat je k soudu. Největší zvěrstvo je to, že i covid 19 využívají k likvidaci soukromníků. Je jim jedno, kolik bude zlikvidováno drobných, malých a středních soukromníků a jejich rodin. Je jim jedno, že velké množství lidí zahnali do krachu a finanční nouze. Dál se chovají jako hovada. Všeho ale do času.

Strana soukromníků České republiky nikdy s Andrejem Babišem nespolupracovala a vždy byla, je a bude jeho opozicí!!! Vzhledem ke covidu 19 nebylo možné svolat řádný sněm strany a na něm rozhodnout, jak a s kým půjdeme do parlamentních voleb. Vše si muselo vzít na zodpovědnost Rozšířené předsednictvo strany, které má v plném stavu 43 zvolených zástupců ze všech krajů České republiky. To v závěru loňského roku odhlasovalo k vyjednávání 4 varianty. S ODS, se STAN, s některou z menších stran stojících napravo, sami. Ani jeden návrh nebyl jednat s Piráty, KDU-ČSL, TOP 09. Výsledek? ODS námi opovrhla s dodatkem, že její noví koaliční partneři nejsou ochotni nám přepustit ani jedno volitelné místo a oni také ne. O naši podporu ale stojí. Předseda STAN Vít Rakušan nám poslal odmítavý email podepsaný 6. sekretářem. Samozřejmě naší základní podmínkou byla v obou případech 2-3 volitelná místa pro nominanty za Soukromníky. Naše odůvodnění požadavku bylo v obou případech stejné.

V tomto volebním období nás vládní koalice likviduje a dnešní opozice nás nedokázala ochránit ani v nejmenším!!! Už nikdy v parlamentu o nás bez nás. V tomto momentě jsme dostali nabídku Trikolory a vyjádření Svobodných s tím, že kdybychom do toho šli, tak oni také. Tak se stalo. Vznikla koalice TRIKOLORA – SVOBODNÍ – SOUKROMNÍCI. Byla podepsána koaliční smlouva za jasných podmínek, jak v pořadí kandidátů, tak finančních podílů pro kampaň s možností práva veta v základních politických záležitostech. Svobodní a Soukromníci jsou v této koalici považování za stejně silné, což se mj. projevuje i v rozdělení míst č. 1, č. 2 a dále ve všech krajích včetně stejného finančního podílu.

Koalice TRIKOLORA – SVOBODNÍ – SOUKROMNÍCI je zvonivě pravicová s rozumnou mírou vlastenectví. Pohled na potřeby drobných, malých a středních soukromníků je stejný u všech zúčastněných. Navíc Strana soukromníků České republiky má velmi dobrý nový zemědělský program a přidávají se k nám farmáři a svobodní sedláci. Živnostníci a sedláci úzce politicky spolupracovali už za 1. republiky a byli společně ve 2 československých vládách. Postupně se k nám přidávají s podporou osobnosti a také některé menší politické strany a soukromnické asociace, sdružení a cechy.

Cíl je jasný. Překročit 5 % a pomoci v novém parlamentu vyvést Českou republiku z hluboké krize!!! Věřte, že v parlamentu nezklameme a neodchýlíme se od našeho programu.

Tentokrát nebudete volit své katy!

