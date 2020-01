Baránek (Soukromníci): „Sloučení“ ministerstva průmyslu a dopravy. Proč ten rozruch?

sloučit Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR s Ministerstvem dopravy ČR

navrhnout předsedovi vlády vykoupit podíly bank v Českomoravské záruční a rozvojové bance (30 %) a vytvořit tím jedinou tuzemskou banku pod 100% kontrolou vlády pro podporu rozvoje malých a středních firem a některých projektů obcí a měst

V té době měla Strana soukromníků České republiky podepsanou předvolební smlouvu s ODS. Petr Nečas přislíbil, že pokud bude premiérem, začneme mj. výše uvedené realizovat. Ve volbách jsme porazili Paroubka, Petr Nečas se stal premiérem, naši Bedřich Danda náměstkem ministra průmyslu a obchodu, Jaromír Schubert poradcem premiéra a začali jsme pracovat.

Vláda Petra Nečase do roku 2012 vykoupila podíly bank v ČMZRB, a ta je dnes ve 100% vlastnictví státu. K tomu se připravoval kompetenční zákon, aby šla „slučovat“ ministerstva a státní úřady. Všechno šlo do „šuplíku“ po státním převratu v r. 2013. Premiér Sobotka o to ani nezavadil, ale Andrej Babiš to „v šuplíku“ jako premiér našel. Řekl mu o tom dnešní ministr Karel Havlíček, který byl tenkrát předsedou Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, a byl zván na určité porady. Očekávám, že co nevidět bude Českomoravská záruční a rozvojová banka, kterou jsme v r. 1991 tvrdě vybojovali a udrželi, vytažena jako triumf pro záměry ministra Karla Havlíčka. Tolik historie.

Stále přemýšlím, jak by se politické síly od středu doprava měly chovat, o co se snažit a co navrhovat, aby vznikla šance, že v roce 2021 převezmeme moc ve státě. Patříme mezi ně. Jsem přesvědčen, že místo každodenního, místy velmi levného štěkání na Babišovy kousky, musíme hledat výrazné osobnosti, které připraví zásadní opoziční návrhy, kterým voliči uvěří. Historie nám připomíná příklady silných jednotlivců, dnes lídrů. Vždy je to na výrazných jednotlivcích, nikdy o komparsu. V západním Německu kancléř Konrad Adenauer ze země v troskách do 10 let vybudoval stát, který už je dávno jedničkou v Evropě. U nás v roce 1968 měl reformu, která by nás vrátila na výsluní té doby, připravenou Ota Šik. Adenauer si politickou moc potřebnou na prosazení obnovy Německa po válce udržel, Dubček pro Šika ne. Československo v roce 1968 na tom bylo podstatně lépe než v roce 1989 a Šikova reforma chytře nechávala socialismus za sebou.

Dnes už přece víme, kdo je Andrej Babiš a že nekompromisně realizuje postupný pokus deformovat celý demokratický systém. To přece víme a každodenně to sledujeme. K tomu hledá lidi. Protože zjistil, že je nemá, začne slučovat instituce pro svých několik jednotlivců.

Karla Havlíčka nelze podceňovat. Vzdělaný, pracovitý, značně apolitický a velmi pragmatický, který ví, že teď nebo nikdy. Najde si vhodné náměstky a on ministerstva zvládne. Samozřejmě tuto garnituru nepřirovnávám k Adenauerovi nebo Šikovi, ale jejich kroky jsou logické. Kompetenční zákon teď nepotřebují, prostě bude ministrem na dvou ministerstvech. A to má Babiš ještě ve vládě mj. Dostálovou, Adama a další neschopné všehoschopné. Schillerová také není žádný stratég. Je to účetní s dobrou vyřídilkou a ve svých návrzích dělá čím dál tím víc neodpustitelných chyb! Je ale věrná a ochotná ve jménu vůdce mystifikovat veřejnost. Ministr Karel Havlíček to má ale u Strany soukromníků České republiky a u soukromníků obecně nenapravitelně pokažené. Společně s Vladimírem Dlouhým byli největšími prosazovateli EET a kontrolního hlášení. Společně s fanatickým protikuřáckým zákonem neúspěšného zpěváka, dnes ministra Adama, to má za následek zničení tisíců firem (lidí), zatím hlavně na venkově. To nelze odpustit!!! A pánové se s tím ještě chlubí!!! Navíc co nevidět začne 3. a 4. vlna EET.

Hledejme napravo schopné lidi a nedejme na ty, kteří neřídili ani traktor, natož velké organizační celky.

