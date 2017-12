Bartoš (Piráti): Love and peace to média

Je to jejich práce, je to jejich práce, je to jejich práce. Oooommm! “Dobry den,pane predsedo,jen nerada Vas rusim v tento vanocni cas,ale bohuzel noviny vychazet musi.Mam na Vas kratky dotaz:Jakym zpusobem ovlivni vysledek zpravy OLAF ochotu vasi strany k vladni podpore/spolupraci s hnutim ANO? A pokud pro pana premiera vyzni zprava priznive,zmeni to vas dosud odmitavy postoj? Dekuji za vstricnost,pokud se Vam nechce zdrzovat s vypisovanim, klidne volejte.”

“Dobry den. Výsledek OLAF nijak. Do vlády s ANO vstupovat nehodláme ani ji nepodpoříme, ani ji nebudeme při volbě tolerovat odchodem. Podmínky účasti Pirátů na vládě nesplňuje hned v několika kritériích, nikoliv pouze v osobách premiéra Babise a pana Faltýnka. Takto jsme to prezentovali našim voličům měsíce před volbami. S touto strategií jsme byli zvoleni a své slovo držíme. Ostatně jako vždy. Ivan” Love and peace to média. PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

