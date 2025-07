Farský (STAN): Rozpočet EU má mnoho nedostatků

A je to tady – návrh rozpočtu EU pro roky 2028-2034. Co v něm najdeme? Kde vidím silné a slabé stránky? A co se bude dít dál?

Rozpočet EU by se měl zvýšit, a to z 1,21 bilionu EUR v tomto období (2021-2027) na 1,81 bilionu EUR v následujícím (2028-2034). Proč? Zaprvé, začneme splácet společný dluh z ekonomické obnovy po covidu. Ale hlavně potřebujeme více investovat do bezpečnosti a rozvoje ekonomiky. Je totiž efektivnější a levnější dělat tyto věci společně, než abychom tříštili síly mezi členské státy. Zároveň se některé starší priority nejspíš osekají. Musíme si ale uvědomit, že kdybychom na nich šetřili moc, mělo by to reálné důsledky, třeba nedostatek peněz pro rozvoj regionů.

Co vnímám pozitivně? Nový rozpočet má mít mnohem jednodušší strukturu. A také silnější důraz na ochranu právního státu, aby některé země nevyužívaly rozpočet na něco, co nemají. Větší důraz bude také na velké projekty namísto maličkostí, takže méně rozhleden a více vysokorychlostních tratí. A za mne je zásadní snadnější využívání peněz na tzv. dvojí užití pro civil a obranu, když třeba z evropských financí postavíme železnici, budou ji využívat osobní a nákladní vlaky. Ale v případě nutnosti ji můžeme použít i pro pohyb armády.

Kde naopak vnímám problém, je nízká garance peněz pro rozvoj tradičních uhelných regionů. Pokud v EU očekáváme, že budeme upouštět od špinavých zdrojů energie, musíme pro uhelné regiony vytvořit nové příležitosti. O tom ale ještě budeme jednat. A i když bude rozpočet EU navýšen, oproti třeba federálnímu rozpočtu v USA je stále hodně malý. Ten evropský má odpovídat 1,43 % HDP EU, ten americký představuje 23 % HDP USA. A Čína jako komunistická země má k dispozici vlastně 100 % HDP.

Jakou bude mít rozpočet strukturu?

48 % má jít do rozvoje regionů, zemědělství nebo rybolovu

23 % do konkurenceschopnosti, výzkumu, bezpečnosti nebo vesmíru

11 % do zahraniční politiky

3 % do Erasmu+ a podpory demokracie

16 % do ostatních položek

Rozpočet zdaleka není finální. A má mnoho nedostatků. Teď o něm budou jednat členské státy i my europoslanci. Zhruba do dvou let se pak musíme dohodnout na kompromisu.

