Bartoš (Piráti): Pan premiér na veřejnosti o některých věcech lže a pomlouvá jiné lidi

Dobrý den, dámy a pánové, pane premiére, pane předsedající. Já asi ty čtyři minuty, nebo svůj komentář k rozpočtu, rozdělím do dvou částí, protože pan premiér tady hovořil téměř tři hodiny, čímž tak trošku vyobstruoval ten dopolední program, ale budiž. Mě docela překvapilo, že zahájení debaty o rozpočtu pan premiér uvedl jakýmsi vyjádřením ke svým kauzám. Ono to ilustruje vlastně, jak ta Česká republika funguje. Místo, aby se zde hrdě představoval tento vládní plán na následující období a plán investic na následující období, tak tady posloucháme co, kde pan Babiš, s kým, je ve sporu a co se děje.

Mně vadí - a já si nemyslím, že to je díky tomu, že by pan premiér měl nějaké špatné informace, nebo mu ty materiály někdo špatně připravil - mně vadí, když pan premiér na veřejnosti o některých věcech lže a pomlouvá jiné lidi. A to se stalo. Možná máte v paměti nedávné jeho vyjádření o prezidentovi České lékařské komory, o kterém tvrdil, že si za 150 milionů koupil barák a podobné věci. Tak to teď nezaznělo ve Sněmovně.

Ale zazněla tady třeba kritika současného senátora Lukáše Wagenknechta. Já si pamatuju, když pan Babiš, který deklaroval, že bude bojovat proti korupci, ho vodil na tiskové konference a vystavoval jako nejlepšího člověka na kontrolu a boj proti korupci. A pan Wagenknecht zjistil, že na Ministerstvu pro místní rozvoj je Tesco software, problematický projekt za půl miliardy, více, než půl miliardy. A když tento audit, který prováděli auditoři Ministerstva financí a následně ho potvrdila Evropská komise, ukázal, že to je skutečně průšvih - a to si ještě chtěl ten audit nechat pan Babiš zkontrolovat od svých soukromých právníků - tak se rozhodla vláda, že ty peníze vezme na sebe. A Ministerstvo pro místní rozvoj způsobilo škodu 800 milionů korun. To rozhodně nebyl pan Wagenknecht, kterého pak samozřejmě pan Andrej Babiš, když zjistil, že Lukáš Wagenknecht chce bojovat skutečně s korupcí, vyhodil.

Zrovna tak není pravda, že by daňoví poplatníci zaplatili v předchozích obdobích nějakých třicet miliard. Já se tady na toto téma bavím s ministryní financí paní Schillerovou, která mi stále nedodala ty informace, které požaduji. 24 miliard z toho bylo vymoženo a využito na jiné projekty v rámci třeba ROPů. Následně některé, třeba dopravní stavby, vláda skutečně vzala do národního rozpočtu na sebe. Lítá tam nějakých sedm až jedenáct miliard podle mých propočtů.

Ale to je na Ministerstvu financí, aby tyto peníze vymáhalo od firem a společností, které prostě nesplnily podmínky pro udělení dotace. Takže to je další věc, která tady zazněla a není pravda. Mně skutečně vadí tento styl, kdy pan premiér každé své vystoupení zahájí tím, že dehonestuje své politické konkurenty, opozici, nebo dokonce své bývalé spolupracovníky, ostatně není to jen případ pana Lukáše Wagenknechta, a následně zde posloucháme tři hodiny, jak on dělá všechno nejlíp. Paradoxní je, že ve svém vyprávění předchozích vlád končí před tím, než on jako ministr financí nastoupil do vlády pana Sobotky. Tam vzniká takové vakuum, k té době se příliš nevracíme, kdy on byl ministr financí, kdy on měl pod sebou Ministerstvo pro místní rozvoj jako předseda hnutí ANO, kdy v danou chvíli měl toho nejúspěšnějšího ministra dopravy, pak méně úspěšného, pak zase nejúspěšnějšího pana Ťoka a vidíme tady nějaké grafy, které ukazují, jak jsme na tom oproti roku 1990. To je třicet let. A já bych chtěl panu premiérovi jenom připomenout, že on už je součástí vlády České republiky. Kromě toho krátkého období, kdy pan Sobotka odešel z pozice ministra financí, tak on u toho už je v tuto chvíli šestým rokem, takže velká část porevolučního vývoje, než tedy vstoupil do politiky, už jde na jeho triko a na jeho ministerstva, ve kterých působil.

Je jedna hodina, já bych se k rozpočtu vyjádřil ve druhé části svého projevu, abych hovořil skutečně k věci, ne jako pan premiér. (Potlesk zprava.)

Dobré odpoledne, dámy a pánové, paní ministryně, pane předsedající. Já bych mohl navázat na tu část, která byla dopoledne, ale říká se "čo bolo, to bolo". Já bych se teď věnoval té části, která se týká rozpočtu a snažil bych se tady poukázat na to, proč je ten rozpočet špatný, protože politika, kterou v tuto chvíli dělá vláda Andreje Babiše, je špatná. Já bych tady mohl hovořit také velmi dlouho o jednotlivých kapitolách rozpočtu, ale nebudu to dělat jako pan premiér. Nalijme si čistého vína.

Státní rozpočet, tak jak je navržen z pera ANO, je rozpočet setrvačnosti. Vytváří se tím způsobem, že se vezme rozpočet z minulého roku, překopíruje se, podívá se, jaké změny jsou třeba v daňové politice, jak roste ekonomika, a pak se prostě navýší ty kapitoly tam, kde to bolí, nebo co lidem zrovna vadí. Řešíme kůrovce - jak říká pan Babiš, nacpeme tam ty peníze a ono se něco stane. Ten rozpočet nemá žádnou vizi a dokonce nemá ani oporu v tom divném dokumentu, kterým tady už pár měsíců mává pan Andrej Babiš, ale stále není hotov, v tom investičním plánu. Když tady budeme dnes hlasovat o rozpočtu, tak nehlasujeme o rozpočtu. V podstatě hlasujeme o tom, zda jsme spokojeni s politikou vlády, která řídí Českou republiku, s politikou vlády ANO, ČSSD s podporou komunistů. O tom dnes tedy skutečně budeme hlasovat.

A já když se oprostím od toho, že tuto zemi tedy vede opět trestně stíhaný premiér v enormním střetu zájmů, tak pojďme se podívat na to, jakým způsobem tato vláda hospodaří, co je ta údajná vize a správné řízení státu. Ono se to totiž projevuje i na tom způsobu, jakým je sestavován ten rozpočet, zejména na stránce příjmové. Tato vláda si zvykla, že existuje řada bezedných kapsiček v České republice, u firem, u občanů, v různých rezervách a zvykla si na to, že tyto zdroje používá jako jednorázové příjmy, aby mohla platit za praktický provoz České republiky. Ten skutečný investiční podíl v tom rozpočtu - a to je otázkou, zda se ty projekty budou vůbec realizovat, je velmi nízký. Když se podíváte třeba na věci, které dnes i rezonovaly v Senátu, kde zatímco pan premiér Babiš tady hovořil o tom, že jeho vláda nezvyšuje daně, tak paní ministryně Schillerová byla v Senátu obhajovat daňový balíček, ve kterém se daně zvyšují, tak tam zazněla kritika, která si myslím, že je fakt zásadní. Ten rozpočet počítá na příjmových stránkách s věcmi, které ještě nejsou ani schváleny.

Já bych třeba zmínil to pozdržení vratky DPH firmám. Tam prostě si vláda jako kontokorent vezme nějakých 16 mld. do státního rozpočtu a v rozpočtu jednotlivých měst a obcí a samospráv je dalších 8 mld. My jsme v rozpočtu viděli kapitolu Očekávaná daň z příjmu digitální daně - 2,1 mld. už v rozpočtu na následující rok. Ten návrh zákona ještě nebyl ani ve Sněmovně. A kdybychom byli velkými optimisty, tak začne platit až v roce 2021, a to začne platit ten zákon. Vůbec to neříká, zda ty firmy v danou chvíli budou ochotny tu jednu z nejvyšších daní, kterou navrhuje tato vláda, platit. A já bych takhle mohl pokračovat. Když se bavíme o tom, kde tato vláda bere peníze na svoji politiku bez vize, tak byli jsme svědky už v tomto roce, kdy v podstatě peníze, které byly určeny na specifické účely z dividend a z činnosti státních podniků a firem, například z ČEZu, tak ty byly v podstatě zahrnuty do rozpočtu. Takže příjmy např. z ČEZu pro tento rok už jsou standardní položkou v příjmové stránce státního rozpočtu a ty peníze už nejsou vázané na investice či na odstraňování katastrof či nějakých dopadů environmentálních.

Já jsem tady slyšel pana Andreje Babiše, jak vykládá o těch svých úspěších a už v předchozí části jsem zmiňoval, jak úplně zapomíná na ty čtyři roky, kdy měl ta ministerstva, která tady kritizuje, ať je to MMR, která tedy udělala tu botu, kdy vysoutěžila špatný systém, který on teď připisuje jako chybu senátora Wagenknechta, ale bylo to Ministerstvo dopravy a další. A když se bavíme o tom, jak někdo něco lakuje narůžovo, to není opozice, která kritizuje pana Babiše za to, že nedělá velké infrastrukturní stavby. I těch pár kilometrů, asi 3,8 nebo 4,2 - teď mi z hlavy vypadlo to číslo, to vychází ze zprávy NKÚ, jak vypadá lakování narůžovo? Začnete opravovat stávající dálnici D1 a vykazujete si, že stavíte novou dálnici a nestydíte se toto tvrdit i ve veřejnoprávních médiích a v rozhovorech.

Mě neustále někdo oslovuje, co proti tomu Andrejovi Babišovi máte, vždyť on přidal důchodcům 900 korun tento rok, a tak to přece není. My všichni v Poslanecké sněmovně jsme schválili navýšení důchodů o 200 korun a těch 700 korun se přece navyšuje automaticky podle valorizačního mechanismu, tak jak nám roste ekonomika. A já bych mohl takhle pokračovat. Tady zaznělo, za ty skoro tři hodiny až tedy do té tiskové konference zástupce Zemana, tady zazněla spousta doslova lží a nepravd při osvojování si cizí práce a manipulací. Já si myslím, že Česká republika si zaslouží jasnou vizi. Ne nějaký potenciál, plán, nějaký rozpočet, který je prostě flikovaný každý rok na to, co zrovna vychází v průzkumech, že lidi nejvíce zajímá, nebo kde jim to chybí. Já bych chtěl, aby ten rozpočet (nesrozumitelné), kdy Česká republika ve výhledu bude za dva roky, za čtyři roky, za pět let. Z tohohle pohledu je ten rozpočet i související dokumentace skutečně myšlenková pustina a vypovídá to o stylu vlády Andreje Babiše a ČSSD.

A já znovu opakuji to, co jsem řekl na začátku. Nalijme si čistého vína, my zde nehlasujeme o rozpočtu, nebo nebudeme hlasovat o rozpočtu na následující rok, ale skutečně toto hlasování je hlasování o tom, zda jsme spokojeni s vládou Andreje Babiše, ANO a sociální demokracie s podporou komunistů, zda jsme spokojeni s tím, kam tuto zemi vede. Piráti s tím spokojeni nejsou, a proto my nepodpoříme návrh rozpočtu na následující rok. Děkuji.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

