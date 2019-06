Bartoš (Piráti): Podle posledního auditu vše v pořádku není

Dobrý den, dámy a pánové, pane předsedající, zástupci vlády, pane ministře.

Já bych navázal - s přednostním právem - na svého předřečníka Radka Holomčíka, protože on hovořil o té transparentnosti, a ony i ty pozměňovací návrhy, které přicházejí, velmi souvisejí s tím, na co bych se zde chtěl - možná pana ministra - dotázat. My jsme se SZIF komunikovali zhruba rok ve věci možného střetu zájmů členů vlády. Musím říct, že ta komunikace nebyla dvakrát otevřená.

My jsme se dozvěděli v září loňského roku, že všechno probíhá naprosto transparentně a v pořádku a nemohlo uniknout pozornosti poslanců, veřejnosti, ani pana ministra, který měl dnes k tomuto i tiskovou konferenci, že podle posledního auditu tedy vše v pořádku není. Já musím říct, ty dokumenty (ten dokument?), které přišly ze SZIF, že je vše v pořádku a vyplácí se naprosto v souladu s evropským finančním nařízením i českou legislativou proti střetu zájmů, tak ten já mám tady k dispozici a můžu vám ho potom i ukázat. Ostatně jsme průběžně tu komunikaci zveřejňovali.

Já bych se chtěl tedy zeptat, jestli by mi pan ministr - nebo zde Poslanecké sněmovně - mohl tedy odpovědět, když tato zpráva neunikla do médií - finální - investigativní novináři ji nezveřejnili, pravděpodobně si na její zveřejnění bude muset ještě chvilku počkat. Já jsem sledoval i tu tiskovou konferenci a je kolem toho ještě řada nejasností. Já jsem se chtěl zeptat v první řadě, je-li pravdou, zda skutečně SZIF, protože tam byly smlouvy připravené zhruba na dalších 40 milionů Kč, zastaví vyplácení nenárokových dotací firmám, tedy v holdingu Agrofert. Za druhé jsem se chtěl zeptat, pokud pan ministr v tiskové zprávě říkal, že jeho se tato zpráva netýká, je pravdou, že SZIF preventivně - pokud tedy něco bylo preventivně, já bych čekal, že už se to mělo stát v minulém roce - preventivně zastavil případné vyplácení financí i firmám, ve kterých podnikají rodinní příslušníci pana ministra Tomana. A jakým způsobem se nyní bude postupovat dál, protože to už je druhý audit, který dorazil do Čech a jeho závěry jsou téměř totožné s tím, s čím jsme se my obrátili na SZIF již před rokem.

Děkuji.

