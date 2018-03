Bartoš (Piráti): Premiér nemůže posílat finanční kontroly, kam se mu zachce, byť by to bylo dopisem

Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se pokusil vystoupit pouze krátce částečně k tomu, co tady zaznělo. Od pana premiéra jsme tady slyšeli reference na nějaké předchozí vlády a co dělaly, tak já bych chtěl jenom říct, že situace je trochu jiná. Máme přímo voleného prezidenta, který se nezodpovídá nějaké části Poslanecké sněmovny s tím, že by ho tito konkrétní poslanci ve volbách volili. Když jsme tady měli jednu krizi a byla tady Rusnokova vláda, ačkoliv ve Sněmovně byla většina na to, aby zde byla legitimní vláda, tak se Sněmovna rozpouštěla, a teď jsme prostě v situaci, kdy po dohodě pana premiéra s panem prezidentem se tady drží vláda, která nemá koaličního partnera, byť by to byl spřízněný koaliční partner, jak tady vidíme minimálně na hlasování, který by de facto mohl nějakým způsobem kontrolovat činnost této vlády, jednobarevné vlády, která v podstatě, jak říkal pan premiér nejenom tady, ale i zejména v médiích, funguje jako rodina, což tedy mimo jiné je vidět i na úkolování, kam má třeba přijít kontrola. A to, že to bylo dopisem a nebylo to napřímo, nic nemění na faktu, že premiér si nemůže posílat finanční kontroly, kam se mu zachce. Tak.

Vláda začala svoji personální politiku aplikovat již před svátky, jestli se pamatujete na nějaké období 21.-22. Byla propuštěna celá řada náměstků a tato praxe potom pokračuje. Co je na tom špatně? My nezpochybňujeme to, že ve státní správě a v institucích historicky prostě může být řada lidí, kteří jsou dosazeni z nějakých politických důvodů nebo přátelských vztahů k vládě, která byla v té době, nebo k nějaké politické straně. Dokonce v nějakých případech, protože my máme historické problémy s některými lidmi ve státní správě, by nám to mohlo i konvenovat, nicméně to není důvod, aby tito lidé byli propouštěni na hodinu, aby byli propuštěni a do médií se pustila nějaká vágní argumentace typu ztráta důvěry, což mi tedy u vlády bez důvěry a u premiéra v demisi přijde dosti směšné, když použije toto odůvodnění v případě ředitelky na Bulovce, ale zejména aby se ty důvody potom veřejnosti dohledávaly (ex) post.

Takže já jsem přesvědčen, že pokud někdo nečiní dobře, je naprosto správný postup sdělit toto podezření, sdělit, proč se tak děje, a ne, až když si toho někdo všimne, jako se nám třeba podařilo zaznamenat ten přesun odboru protidrogové politiky pod Úřad vlády, a tedy fakticky i zrušení pozice pana Jindřicha Vobořila. Když si toho někdo všimne, tak se to občas podaří zastavit.

Případ pana ředitele Murína. Já rozhodně nejsem ten, kdo by kopal za generální inspekci ve smyslu kvality její práce, nicméně to, že se na něj obrátil premiér Andrej Babiš s tím, ať odejde, to jsme věděli tři týdny před tím, než šla ta kontrola, resp. než se to dostalo na veřejnost, a následně jsme to tady probírali ve Sněmovně. Já jsem pana premiéra interpeloval, nicméně na dvě z mých čtyřech otázek, kdy jedna byla právě tato: Mluvil jste s panem Murínem dopředu?, tak tu odpověď jsem nedostal.

Já se tedy vrátím k tomu, čím jsem začal. Samozřejmě de facto pan Babiš a vlastně vláda si může v tuto chvíli dělat v personální politice své změny. Někdy to může být k dobru věci, většinou to také nemusí být k dobru věci, a jaké jsou ty záruky? Toho my se obáváme nejvíc. Když není koaliční vláda, když není vláda, která se opírá o důvěru Sněmovny, tudíž tam není žádný partner, který kdyby třeba nesouhlasil s nějakou personální změnou, kde je záruka toho, že výběrová řízení, která vlastně teď vytváří subsekce ANO, protože část pod Úřadem vlády rozhoduje o těch nominacích, kde jsou ty záruky, že kandidáti na politické posty, ale i na odborné posty jsou vybíráni správně?

Já jsem rád, že tady pan Andrej Babiš nedávno hovořil o tom, jak chybí nominační zákon, který by toto řešil. Opět de facto v současné situaci jednobarevné vlády bez důvěry by ten nominační zákon zafungoval pouze tak, že by zde byli lidé, kteří jsou buďto z hnutí ANO, anebo jsou vlastně nominováni touto vládou. Ale je potřeba předložit nominační zákon. My jsme oznámili jeho předložení. Osmého měla proběhnout velká schůzka protikorupční skupiny vedená i třeba i panem Vondráčkem, tak ta se odložila. My ten zákon máme připraven, ale koukal jsem se, že včera narychlo s podpisem 11 poslanců ANO letěl nějaký návrh zákona, aniž by tato schůzka proběhla, aniž bychom třeba hledali nějaký společný konsenzus.

Takže proto jsme podpořili svolání této schůze. My bychom se chtěli ptát na ty záruky. Evidentně to, že už dva měsíce apelujeme na vládu Andreje Babiše, ať personální změny nedělá, a ať, když tedy se rozhodne nějakým způsobem pročistit aparát, který je pod jednotlivými ministerstvy, že by to měl umět zdůvodnit a nevymýšlet si posléze dodatečně důvody, když se to provalí. A my bychom na této schůzi chtěli slyšet ty záruky, ty pravé důvody, znovu vysvětlit chronologii případu ředitele Murína. Proto jsme tuto schůzi podpořili a zároveň chceme, abychom co nejrychleji projednali nominační zákon, aby skutečně byla záruka, když už tedy vláda, která má bohužel díky přátelství s panem prezidentem bianko šek minimálně do června, aby si nemohla do těchto pozic, které evidentně se vyměňují vždycky, když přijde nová vláda, dosazovat lidi bez nějaké kontroly, a abychom skutečně měli maximální záruky toho, že pouze nedochází k tomu, že lidé, kteří byli blízcí v historii třeba i ANO, sociální demokracii, KDU-ČSL či komukoliv, tak jsou vyměňováni pouze za jiné lidi, kteří třeba můžou mít specifickou odbornost, ale také nemusí, a jsou výhradně nakloněni spíše v tuto chvíli jediné vládní straně ANO. Děkuji. (Potlesk klubu Pirátů.)

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

