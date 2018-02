Bartoš (Piráti): Volba Poděbrad je v souvislosti s mou činností logická

Předseda Pirátů Ivan Bartoš, zvolený za Středočeský kraj do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, v sobotu v lázeňském městě Poděbrady slavnostně zahájil provoz své regionální kanceláře.

V kanceláři bude v rámci poslaneckých týdnů po předchozím objednání přijímat voliče ze svého volebního obvodu. Ivan Bartoš zároveň plánuje sérii návštěv po celém Středočeském kraji. Vedle Bartoše má ve středních Čechách svou regionální kancelář také poslankyně Lenka Kozlová, kterou občané mohou navštívit v příbramském coworkingovém centru Cwokárna.

„Nejen v rámci kampaní, ale celé řady aktivit Pirátů za 8 let naší existence cestuji po celé České republice. Středočeský kraj, za který jsem kandidoval a byl zvolen do Sněmovny, je samozřejmě nejčastějším cílem těchto cest. Poděbrady, Kolín, Nymburk a Kutná Hora včetně jejich okolí jsou místa, kam se rád vracím, máme zde rovněž silnou podporu a rostoucí členskou základnu. Zároveň se nám skrz zdejší pirátské posádky ve středních Čechách zkracuje i možnost osobního kontaktu z lidmi z Vysočiny, Pardubicka a Královehradecka, kteří tak nemusí cestovat až do Prahy,“ komentuje Bartoš.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

Bartoš dále dodává: „Jako předseda Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj mám v gesci také cestovní ruch, jehož součástí je lázeňství. Na tento obor se s Piráty soustředíme nejen v Karlovarském kraji skrze starostu Mariánských Lázní a také krajského zastupitele Vojtěcha Frantu. Volba lázeňských Poděbrad je v souvislosti s činností výboru logickým místem, kde se chci angažovat. Česká republika může právě v oblasti lázeňství domácím pacientům, ale i mezinárodním turistům mnoho nabídnout. Nejsem sám, kdo je o tom přesvědčen.”

Voliči si odteď mohou s předsedou pirátů Bartošem sjednat osobní schůzku v jeho regionu. Pirátská kancelář, jejíž interiér navrhl student Fakulty architektury ČVUT Marek Unger, se nachází v sídle ředitelství Lázně Poděbrady na Jiřího náměstí 39/15. Provoz kanceláře bude přizpůsoben rytmu a vytíženosti práce Ivana Bartoše v Poslanecké sněmovně.

