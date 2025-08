Mašek (ANO): Že tomu Fialovi není aspoň trochu trapně?

A že tomu Fialovi není aspoň trochu trapně? A to je náš premiér, narozený v roce 1964, který nám „skoro naznačuje“, jak kdysi v minulosti skoro trpěl za své politické názory. Když si tak vzpomíná, že byl snad kvůli svým postojům, samizdatu a Chartě 77 i pronásledován, člověku až jde mráz po zádech. Úplný disident, že?

A co ještě všechno dál nezjistíme? Už tušíme, že byl vlastně Fiala nejen málem fotbalovým reprezentantem, ale že dneska z něj máme trenéra trenérů přímo Arsenalu. Vážně. Tak ještě zbývá, aby teď prohlásil, že měl našlápnuto mezi nejlepší desetibojaře na světě a že v hokeji od něj opisoval samotný Jágr. Co všechno ještě mohl být? Když už ne sportovec, tak malíř, umělec, zpěvák nebo spisovatel?

A pozor, „duch“ Václava Havla se zde opět zjevil. Mluvíme o bývalém komunistickém rozvědčíkovi, který si teď, po celé pracovní cestě v Japonsku, rozhodl udělat ještě krátkou exkurzi do Indie, aby se tam mohl osobně zúčastnit 90. narozenin dalajlámy. To, co začalo jako seriózní politická funkce, se teď proměnilo v politickou frašku, kterou už ani nevíme, jestli máme brát vážně, nebo se jen smát. Možná nám v dalších týdnech poví, jak v minulosti poobědval s Matkou Terezou, nebo se s Gándhím procházel po pláži.

To je vážně zajímavé, vzhledem k tomu, že Pavel v roce 1983 absolvoval školu ve Vyškově, aby pak sloužil u elitního výsadkového útvaru v Prostějově, kde se vyučovala infiltrace, sabotáž a boj za nepřátelskou linií. To vše v době, kdy byl členem Komunistické strany Československa, což z něj dělalo ideálního kandidáta pro vojenskou rozvědku. No a nově se k tomu ještě zabýval tibetským buddhismem – to už snad není ani náhoda, že? Možná se dozvíme, že náš současný prezident byl dokonce tím, kdo Chartu 77 podepsal.

To je naše politická realita. Je to ještě, nebo už normální?

