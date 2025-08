Připravte se na další „Kubiceho zprávu“. Mrazivá slova ze Stačilo!

„Jsme v srpnu 2025 a všude kolem sebe vidíme, že rozeštvávání a zastrašování se používá jako nástroj k ovládání lidí,“ kritizovala Jana Bobošíková „samozvané elity“ a „progresivisty“, kteří se podle ní snaží připravit občany České republiky o jejich identitu. Vyslovila se proti vnucování „umělých témat“, jako je například diskuse o genderu. Bobošíková je toho názoru, že účelem nastolování podobných témat je rozdělování národa, protože rozdělená společnost je snadněji ovladatelná.

Hnutí STAČILO! proto odmítá participaci na „kulturních válkách“ a chce se raději zaměřit na zásadní změnu režimu. „Myslím, že my všichni cítíme, že současný režim naprosto ztratil legitimitu,“ řekla Bobošíková a popsala údajný rozpad společenského konsenzu na příkladu mezigeneračního napětí a sporů v rodinách kvůli politice.

„Mladí nenávidí staré. Staří se obávají nástupu mladých. Rodiny se mezi sebou dohadují kvůli politice, nebo se o ní raději vůbec nebaví,“ poznamenala Bobošíková. I za tím podle ní stojí „zkorumpované elity“.

„My ve STAČILO! nechceme prostou výměnu garnitury. My chceme změnu způsobu, jakým se u nás vládne. Protože my si myslíme, že se občanům České republiky musí tato země vrátit. A že občané musí začít znovu rozhodovat o své budoucnosti,“ vysvětlila Bobošíková, o jakou změnu se bude snažit v případě úspěchu ve volbách hnutí STAČILO!. Zároveň ovšem dodala, že hnutí si je vědomo skutečnosti, že „současná elita“ se tomu bude snažit zabránit, a to podle ní i co se týče výsledku voleb. Bobošíková zmínila, že hnutí počítá i s možnými „obstrukcemi od prezidenta Pavla“ a deklarovala, že STAČILO! se i přesto nebojí.

„Prvním pilířem je prezident Petr Pavel, který dává mccarthismu řád a klid,“ řekl Klán. „To je pojetí, které v minulosti používali různí autokraté,“ podotkl Klán a zmínil podobné historické postavy jako například Augusta Pinocheta, Francisca Franca či Antonia de Oliveira Salazara.

„Druhým pilířem je samotný Petr Fiala. Petr Fiala, který ve své podstatě dodává mccarthismu zahraniční rozsah,“ dodal Klán.

Mccarthismus pak Klán popsal jako nálepkování a potlačování jiných názorů, zákaz kritických webů, nulovou toleranci k alternativním, zejména levicovým názorům, a úplnou oddanost „velmoci korporátního kapitalismu“ v přesvědčení, že kapitalismus je jediná možná ekonomika.

Jan Klán v souvislosti s tím varoval před „studeným pučem“, který by podle něj mohl přijít. Zmínil například možnost, kdy by na podzim měla vzniknout zpráva, která by v konečném důsledku ovlivnila výsledky voleb. „Mám obavu, že ten mccarthismus připraví nejpozději do konce srpna nějaký typ studeného puče,“ sdílel Klán své obavy. A jako příklad podobných „studených pučů“ z minulosti uvedl tzv. Kubiceho zprávu v roce 2006, jakož i kauzu Vrbětice. Klán připomněl, že „český mccarthismus“ má autokratické prvky a vede k omezování svobod.

V reakci na to Bobošíková připomněla, že hnutí STAČILO! má ve svém programu napsáno „Stop cenzuře!“.

Na téma Armády ČR na tiskové konferenci hovořil volební kandidát STAČILO!, vojenský analytik Jaroslav Štefec. Současnou českou armádu považuje spíše za „ozbrojenou skupinu lidí“ než za skutečnou armádu – a upozornil na rostoucí politickou angažovanost vojáků, včetně prezidenta Petra Pavla či Otakara Foltýna.

„Předpokládám, že toto rozložení radikálním způsobem změní volby,“ poznamenal Štefec.

Občané České republiky podle jeho názoru nemají přehled o tom, co se v armádě děje. Současně připomněl význam civilní kontroly armády, podle které má armáda sloužit lidem, státu a plnit zákonné povinnosti, zejména obranu ČR.

„My ve STAČILO! rozhodně neustoupíme manipulačnímu tlaku Fialovy vlády vedenému ať už armádou nebo prostřednictvím bezpečnostních složek,“ dodala Bobošíková a zaměřila se na roli BIS v tzv. bitcoinové kauze. Předně poukázala na to, že dle jejího názoru první výsledky auditu firmy Grant Thornton potvrdily, že bitcoinová aféra skutečně spadá do zákonné působnosti BIS.

Bobošíková sdělila, že hnutí STAČILO! je přesvědčeno, že vůči zúčastněným osobám v bitcoinové aféře musí být vyvozeny důsledky, a to včetně trestněprávních.

„A jsme také přesvědčeni, že to je BIS, která má chránit naši zemi před bezpečnostními riziky typu bitcoinové aféry, a že to nedělá. Takže pokud bude STAČILO!! ve Sněmovně, tak se jednoznačně zasadí o reformu bezpečnostních služeb, protože ty nemají sloužit politickým špičkám nebo ideologickému názoru, ale občanům této země,“ přislíbila Bobošíková.

V části tiskové konference, kdy představitelé hnutí STAČILO! odpovídali na dotazy, hnutí sdělilo, že jsou pro prosazení referenda o vystoupení z NATO i z Evropské unie. Obě instituce podle nich nabyly jiného rozměru, než měly v době svého vzniku či při vstupu České republiky do jejich struktur.

Bobošíková též odpověděla na otázku, jak hodlá hnutí STAČILO! docílit zlevnění potravin. „Uděláme vše pro to, aby na zdravé české potraviny byla uvalena nulová DPH,“ odvětila Bobošíková a zdůraznila, že ti, kteří doposud byli v Poslanecké sněmovně, tak už v současném volebním období této výjimky nulové DPH mohli využít.

