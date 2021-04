Bartošek (KDU-ČSL): Lidi musí být motivováni, aby se vyplatilo do práce chodit

reklama

Vaším prostřednictvím panu poslanci Juřičkovi. Máme zde návrh na 80 %, jestli si dobře pamatujete, tak z dílny paní ministryně první nápad byl na 100 %. A já plně respektuji a rozumím požadavku podnikatelů, protože samozřejmě lidi musí být motivováni, aby se vyplatilo do práce chodit. Ale těch 80 % považuji za poměrně přijatelný kompromis. Víte, podnikatelé myslí na svoje podnikání a rodiče potřebují být s dětmi a mít možnost se o ně postarat. Já jsem přesvědčen, že tento krok je vstřícný v tom, že respektuje podnikatele a současně nevystaví sociální tísni rodiny. Věřte, že skutečně ta doba není lehká pro řadu rodin, je složitá v tom, aby dokázali přežít. A kompromis mezi rodinou, prací, starostí o dětí a podobně - ti, co mají malé děti, jsou si toho plně vědomi a já jsem rád, že tento návrh je kompromisní a má většinovou podporu v Poslanecké sněmovně, protože skutečně musíme myslet na to, a tady souhlasím i s kolegyní Hyťhovou ohledně toho, že to musíme propojit s docházkou dětí do škol. Ale není možné obětovat prostě rodiny s dětmi, aby se sociálně propadly, protože ta cesta zpátky do normálního života, až se to vrátí do normálu, by byla složitější, komplikovanější, dražší a o mnoho bolestivější. Takže já všem, kteří tento návrh zákona podporují, za to děkuji.

