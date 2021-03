Dukovany ve sněmovně: Jako zvací dopis v roce 1968, křičel lidovec. Na něj komunista, ať se stydí. A nakonec nevydržel Babiš

To se rovná zvacímu dopisu z roku 1968! Pokrytectví pravice tady dosahuje vrcholu! My tady žádné kšefty s životy občanů neděláme! Ve Sněmovně se k pultíku postavil předseda poslaneckého klubu lidovců Jan Bartošek, předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura i premiér Andrej Babiš (ANO) a začalo to létat. Poslanci svedli bitvu o přizvání Rusů k výstavbě nového jaderného bloku v Dukovanech.

Poslanci mají jednat o prodloužení nouzového stavu, který trvá nepřetržitě již od října 2020. Lidovec Jan Bartošek volal ve Sněmovně po tom, aby se v rámci tohoto jednání vedla debata také o dostavbě nového jaderného bloku v Dukovanech.

Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) okamžitě oponoval, že na schůzi o prodloužení nouzového stavu je třeba projednávat věci, které alespoň vzdáleně s nouzovým stavem souvisí. V tu chvíli se přihlásil o slovo předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura a ukázal, jak aktuální prodlužování nouzového stavu souvisí s dostavbou nového bloku Dukovan za možné účasti Rusů.

„Ono je to úplně jednoduché. Ještě v pondělí a v úterý jsme četli o tom, že komunisté nepodpoří žádost o prodloužení nouzového stavu, pak je přizvána ruská firma na dostavu elektrárny Dukovany, sejde se Ústřední výbor KSČM a doporučí svým poslancům, aby podpořili prodloužení nouzového stavu,“ vysvětlil spojitost předseda poslaneckého klubu ODS. „Tady vidíme špinavý politický kšeft v přímém přenosu,“ dodal naštvaně.

A Jan Bartošek si ještě přisadil.

„Já jsem přesvědčen, že to je otázka naší bezpečnosti a ovlivní naší budoucnost na několik desetiletí. Jestliže vy takhle natvrdo s ignorováním vlády oslovujete Rosatom, tak se to rovná zvacímu dopisu z roku 1968,“ vypálil Bartošek s tím, že Havlíček ve skutečnosti stanovisko tajných služeb ignoruje. „Kašlete na ně a prodáváte nás za 30 stříbrných,“ završil svou promluvu.

Po Bartoškovi se k řečnickému pultíku postavil komunista Leo Luzar a rozvinul řeč o, z jeho pohled, pokrytectví pravice.

„Já nebudu reagovat na vyslovené lži, které tady před mikrofonem zazněly. To jsou lži. My bysme nikdy nebyli ti, kdo by to spojoval s nouzovým stavem. To pokrytectví tady dosáhlo vrcholu,“ hřímal Luzar s tím, že pravicové opozici jde o bohapustou politiku. „Styďte se,“ hřímal u mikrofonu Luzar.

Po něm si vzal slovo šéf hnutí ANO a předseda vlády Andrej Babiš.

„Já bych jen poprosil opozici, že mi skutečně žádné kšefty se životy našich občanů neděláme. Já chci požádat pana ministra Havlíčka, aby tady vystoupil a vysvětlil to, že to udělal i po konzultaci s bezpečnostními službami. Já bych vás chtěl ujistit, že my tady žádné kšefty neděláme. O Dukovanech bude rozhodovat příští vláda,“ pravil Babiš.

Hned po Babišovi vystoupil šéf Pirátů Ivan Bartoš a upozornil, že vláda už pod rouškou nouzového stavu prosazovala ledacos a Bartoš by rád, aby nouzový stav nebyl zneužit ani v otázce dostavby Dukovan.

Na jednáních s opozicí prý Havlíček sliboval, že se bude řídit doporučením zpravodajců.

„Bezpečnostní komunita tam několikrát varuje, že toto není správný postup. Já se ptám pana Havlíčka ‚Budete se tím řídit?‘ ‚Ano budeme,‘ odpověděl. A den před tím, když řešíme materiály od ministra (zdravotnictví Jana) Blatného, je tady výzva od ministra Havlíčka, bez projednání s vládou, takže bych rád věděl, jak se k tomu vyjádřila bezpečnostní komunita. A ten bezpečnostní dotazník by neměl navíc vyhodnocovat ČEZ,“ kroutil hlavou Bartoš. „To přece musí posuzovat ta bezpečnostní komunita,“ zdůraznil šéf Pirátů.

Poté se k pultíku postavil ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček.

Zdůraznil, že v tuto chvíli nedošlo k žádnému vypsání tendru. Podle Havlíčka postupuje vláda podle mezinárodních standardů.

„My jsme pouze dali souhlas k tomu, že může být provedena tzv. bezpečnostní prověrka, aby se ukázalo, kdo vůbec bude mít zájem do toho tendru jít, v takovém či onakém konsorciu, s takovým a takovým dodavatelským řetězcem. Současně s tím bezpečnostním dotazníkem, který bude konzultován i s experty,“ uvedl Havlíček s tím, že teprve v prosinci tohoto roku se na základě získaných informací rozhodne, co bude dál. „My pouze plníme to, k čemu nás vyzvaly bezpečnostní složky,“ uvedl Havlíček.

K vyřazení Ruska, na které podle všeho experti tlačí, může podle Havlíčka dojít např. v již zmíněném prosinci. Nebo v lednu.

Lubomír Zaorálek (ČSSD) poté coby exministr zahraničí ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD) konstatoval, že zaslání bezpečnostního dotazníku možným uchazečům se nerovná vypsání tendru.

Ministr vnitra Jan Hamáček konstatoval, že jedna z bezpečnostních služeb, Úřad pro zahraniční styky a informace, nebyl požádán o stanovisko a on osobně by uvítal, kdyby došlo k jednání na Bezpečnostní radě státu.

To zástupci pravicové opozice ocenili. Bartošek ještě jednou uhodil na Havlíčka.

„Jestliže jste připraven oslovit Rusko, oslovujete brutální režim, který potlačuje ruská práva. Jak vůbec uvažujete o tom, že byste byl ochoten do toho tu firmu Rosatom pustit? Když jste vyřadili Čínu, kde jsou koncentráky pro Ujgury, tak aspoň tak, ale je to málo. Netýká se to jen Ujgurů, ale i křesťanů," hřímal Bartošek.

