Bartošek (KDU-ČSL): Lidovci umějí uspět

Jan Bartošek a Marek Výborný se budou příští rok v březnu ucházet o post předsedy KDU-ČSL. Současný šéf Pavel Bělobrádek nebude funkci obhajovat, a strana tak hledá jeho nástupce. Prvními dvěma kandidáty jsou současný místopředseda lidovců a předseda poslaneckého klubu Jan Bartošek a poslanec Marek Výborný.

„Motivací pro mě byla podpora jak zevnitř strany, tak od příznivců napříč celou republikou. A samozřejmě podpora mé rodiny, bez té by to nešlo. Nelze opomenout také faktor komunálních voleb, které jenom potvrdily skutečnost, že lidovci umí uspět, že lidé ocení reálné výsledky politické práce a že jako strana máme své nezastupitelné místo na politické scéně,“ uvedl Jan Bartošek ke své kandidatuře. Předtím, než se začal plně věnovat politice, pracoval jako terapeut a externí pedagog na vysokých školách v Jihlavě a Olomouci. V rámci své poslanecké agendy se věnuje oblasti bezpečnosti a obrany. Jeho výrazným tématem je také program dostupného bydlení, který úspěšně prosazuje mimo jiné ve spolupráci s ministerstvem pro místní rozvoj. KDU-ČSL by se podle Bartoška měla víc zaměřit na vzdělávání, digitalizaci, robotizaci a tzv. průmysl budoucnosti.

Ing. Jan Bartošek KDU-ČSL

Místopředseda KDU-ČSL

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky



Marek Výborný je členem KDU-ČSL od roku 2005. Do Sněmovny byl zvolen loni za Pardubický kraj. Podle jeho slov potřebuje vedení lidovců novou dynamiku, kterou by jako nová tvář mohl přinést: „Pro mě to není boj o funkci, pro mě to je na prvním místě služba. Nabízím práci, pracovitost.“ Podle Výborného je důležité posílit spolupráci vedení lidovců s krajskými a okresními organizacemi. V užším vedení strany by pak podle něj měla zasednout žena.



V případě zvolení by chtěl na první místo stavět rodinnou politiku. Od ní by se pak měla odvíjet související témata, jako je podpora vzdělávání, zdravotnictví nebo sociální péče. Zdůrazňovat che proevropskou orientaci země, současně je však podle něj třeba udržet i kritický pohled na některé evropské postoje, které se neshodují s pozicí Česka. Před zvolením do Poslanecké sněmovny působil jako učitel a později i ředitel pardubického gymnázia.

Psali jsme: Lidovci musí pokračovat v tom, co začal Bělobrádek, řekl v rádiu Bartošek. V čele Senátu by nejradši viděl Hampla Bartošek (KDU-ČSL): Celostátní výbor odmítl vládní daňový balíček Bartošek (KDU-ČSL): Lidé, zbystřete, normalizace je zpátky... Bartošek (KDU-ČSL): V Českých Budějovicích máme velký počet kvalitních kandidátů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV