Bauer (ODS): Chceme napravit nespravedlnost

11.09.2019 16:34

Při očekávaném hlasování Poslanecké sněmovny o novele zákona o důchodovém pojištění podpoří občanští demokraté její senátní verzi. Do té senátoři zahrnuli původní návrh ODS, podle kterého by nárok na zvýšení důchodu o tisíc korun vedle lidí nad 85 let získali všichni senioři, kteří jsou v důchodu 25 let a déle. V praxi by to pomohlo především více než 140 tisícům seniorek, které vychovávaly děti v době socialismu, odcházely do důchodu dříve a jejich celkově nízké výdělky jim neumožnily dosáhnout na důstojné penze.