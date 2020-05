Bauer (ODS): Jeden covidový zákon opravujeme tím následujícím

reklama

Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, milí kolegové. Opravdu jenom krátce. Dovolte mi, abych se s vámi podělil o pocit, který jsem měl z jednání výboru pro sociální politiku, který proběhl včera ráno. Já nechci zatěžovat nikoho tím, že ten návrh přišel prostě v půlnoci, že nikdo neměl pořádně čas se s ním seznámit, a že jsme i velmi složitě prostě se k němu mohli vyjadřovat, takže spíše důvěřujeme, že příslušná ministerstva jsou schopny ty zákony napsat dobře.

Nicméně já rád pojmenovávám věci pravými jmény. Proč tady vlastně tento návrh máme? Chceme pomoci zaměstnancům, jejichž zaměstnavatelé se dostali do platební neschopnosti, aby se těmto zaměstnancům mohlo prostřednictvím úřadu práce pomoci a vyplácet jejich mzdy. To je jedna verze.

Ta druhá verze je taková, že 24. 4. letošního roku bylo přijato opatření lex covid justice, podle kterého se nepřihlíží k věřitelskému insolvenčnímu návrhu podaného od 24. dubna do 31. srpna, a kvůli tomuto opatření nemají zaměstnanci nárok vymáhat přes úřady práce dlužné částky. Jinými slovy, my tímto drobným návrhem, který teď projednáváme, napravujeme špatně legislativně připravené zákony nebo zákon, který byl schválen toho 24. dubna letošního roku. To znamená, že jedním covidovým zákonem opravujeme ten předešlý covidový zákon.

Pan ministr Zaorálek samozřejmě nebyl na jednání výboru pro sociální politiku. Já jsem byl velmi rád, že z úst paní ministryně i zaznělo to, že se spíše omluvila, protože ani ona si nebyla úplně jistá, jestli tento návrh zákona, to znamená opravu chyby, která pravděpodobně vznikla na Ministerstvu spravedlnosti, jestli to není na hraně zákona, který se má schvalovat v rámci nouzového stavu. Nakonec jsme s tím souhlasili. Ta omluva tam padla. A také tam padl příslib, že už se to nikdy do budoucna nebude opakovat, tak jsem zvědavý, a tím jsem se i chtěl zeptat, jestli jsou příslušná ministerstva schopna psát kvalitně návrhy zákonů tak, abychom nemuseli jeden covidový zákon opravovat tím následujícím.

Druhá poznámka - to je úplně ta poslední. Já mám dokonce i nepříjemný pocit, že ten samotný návrh prostřednictvím kterého opravujeme špatné legislativní návrhy z minulosti, jestli sám o sobě také není špatně napsán, protože - a teď spíše narážím na pozměňující návrh kolegy Marka Výborného, protože my tímto návrhem zákona chceme pomáhat zaměstnancům, kteří se dostávají do tíživé situace. Na druhou stranu, pokud by byl přijat ten návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, tak podle mého názoru vzhledem k těm časovým okamžikům, a v případě, že by nebyl přijat ten pozměňující návrh pana kolegy Výborného, můžeme dostat do velmi nepříjemné situace samotné zaměstnance. Takže z toho důvodu - já rozumím tomu, že pan ministr Zaorálek není expert a s tou materií se pravděpodobně neměl možnost seznámit, ale chci se zeptat, jestli pozměňující návrh předložený panem poslancem Markem Výborným je ten, který mimo jiné znamená prodloužení o tři měsíce toho termínu, kdy dáváme zaměstnavatelům možnost se s tím vypořádat, jestli je to tedy termín optimální, a jestli se jako předkladatel s tímto návrhem ztotožňuje. Děkuji.

