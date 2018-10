Bauer (ODS): Karenční doba prokazatelně splnila svůj účel

Kolegyně a kolegové,

já už jsem ve svém vystoupení svůj názor relativně podrobně citoval v rámci prvního čtení. Samozřejmě jsme své názory prezentovali i na tom zmiňovaném jednání hospodářského výboru - a samozřejmě předpokládám, že se k tomuto návrhu nebudu vyslovovat již ve třetím čtení, protože bych byl velice rád - a teď to tady opakuji, dávám návrh na zamítnutí, o kterém se bude hlasovat ve třetím čtení. Ještě předtím, než dojde na samotné hlasování ve třetím čtení, tak pevně věřím, že nakonec tato iniciativa poslanců ze strany Sociální demokracie nebude schválena. Proto mi dovolte opravdu jenom po těch dvou náročných diskusích jenom spíše shrnout mé osobní stanovisko, co si o tomto návrhu myslím.

Za prvé, z politických důvodů se přepisují pravidla, která fungují a která vznikla jako těžce v minulosti vydiskutovaný kompromis, proto je to pro mne strašně smutné a těžko vysvětlitelné, proč se s tím přichází, protože to v minulosti byla věc, která byla prodiskutována a následně byla schválena na tripartitě a tady bych chtěl říci, že je velký rozdíl mezi tím, když se zákon projednává a nebo když se zákon někomu a ten záměr oznámí. Když se to projedná, tak se k tomu mohou všechny strany, v tomhle případě hlavně zaměstnavatelé a celá tripartita, vyjádřit, mohou říci nějaké své stanovisko a mohou protestovat nebo dávat nějaké protinávrhy a pak je tady jiný postup, což je oznámení tzn. že se někomu oznámí, že přicházíme s nějakým záměrem a ta protistrana se velmi složitě brání a nemá dostatečný prostor se k tomu vyjádřit, což si myslím, že je tento návrh zákona, který podle mne nebyl projednání a byl oznámen těm druhým stranám. Tento návrh je podáván přes jednoznačný nesouhlas zaměstnavatelů. Mám na mysli především zástupce Hospodářské komory nebo Svazu průmyslu a obchodu.

Chtěl bych také říci, že vláda, kde hlavní roli sehrává hnutí ANO, svým dosavadním postojem - a já doufám, že ten postoj změní, jednoznačně přebírá za tento nedodělaný, nevydiskutovaný návrh zákona absolutní odpovědnost, prostě je to odpovědnost především hnutí ANO, které může zabránit a nebo může nechat projít tento návrh zákona. A právě je to toto hnutí ANO, které se celou dobu, jak předvolebně, ale i tady na půdě Poslanecké sněmovny, tváří jako pro-podnikatelská strana, ale v praxi mám někdy pocit, že se chová trochu obráceně a tady bych chtěl říci, že se to nedá říci paušálně, protože si velmi vážím těch výjimek, hlavně kolegů z hospodářského výboru, protože mě velmi potěšilo, že ne všichni, ale významná většina členů za hnutí ANO v hospodářském výboru jednoznačně vyjádřila svůj názor, že to je špatný návrh a že se s tím nemohou ztotožnit.

Chtěl bych také říci: karenční doba prokazatelně - podle těch let fungování - splnila svůj účel a také, že karenční doba přispívá k větší odpovědnosti zaměstnanců a tady mám na mysli hlavně u té krátkodobé nemocnosti. V neposlední řadě karenční doba evidentně zmenšuje prostor pro fiktivní nemocnost, což je dáno mnoha statistikami, ale i nejrůznějšími studiemi.

Je dobré zmínit, že zrušení karenční doby, pokud projde, já věřím, že to nenastane, podle mého názoru vrátíme Českou republiku zpátky o mnoho let, kdy byla mimo jiné možná dvojnásobná nemocnost, taktéž vycházející ze statistik. Zrušením karenční doby poškodíte podnikatelské prostředí, poškodíte firmy a podle mého názoru zaměstnancům vůbec nepomůžete a stejně tak zrušením karenční doby přinesete zákonitě požadavky mnoha zaměstnavatelů na desítky tisíc dalších zaměstnanců. I tyto informace padly na jednání hospodářského výboru a dá se to očekávat.

Úplně závěrem dvě věci. Podle zkušenosti, když se projednávají některé věci, tak málo kdy ve věci hospodářských nebo podnikatelských věcí se na jeden problém najde jednotné stanovisko ze strany živnostníků, OSVČ, malých firem, středních firem nebo velkých firem. Málo kdy se na nějaký hospodářský problém najde jednotné stanovisko a tady bych chtěl nejenom předkladatele, ale především zástupce vládního hnutí ANO upozornit, že to je možná historicky, nevím, jestli poprvé, ale je to stav, kdy všichni tito podnikatelé, ať už OSVČ nebo velké firmy, říkají jednoznačně: ne, nepodporujeme to, nesouhlasíme s tím, prosím vás, nedělejte to a nerušte karenční dobu. Je to historicky poprvé. Doufám, že vyslyšíte jejich názory.

A za další. On ten dnešní program byl trochu pozměněn, ale my jsme měli mimo jiné na programu také projednávání tzv. e-neschopenky a já bych jsem chtěl říci ten druhý, velmi zajímavý moment. Pan premiér Andrej Babiš podmínil zrušení karenční doby zavedením tzv. e-neschopenky. Není to můj výmysl, mám to mediálně dohledané a několikrát to skutečně mediálně prohlásil veřejně a přitom nevím, jestli na ten bod dneska dojde nebo na nějaké příští schůzi, až se dostane ne e-neschopenku a možná paní ministryně práce a sociálních věcí o tom bude hovořit, tak součástí toho návrhu je, že se posouvá účinnost té e-neschopenky o rok, o dva, v lepším případě, v horším případě o tři a následné. Proto si myslím, že by bylo férové, aby tady někdo - nejlépe pan premiér, který tady asi není - kompetentní z vlády řekl, jestli to myslí skutečně vážně. Jestli podmínění schválení karenční doby je to, že bude schválena a zavedena e-neschopenka, po které mimořádně silně volají jak drobní podnikatelé, tak i velké firmy.

Děkuji za pozornost.

Ing. Jan Bauer ODS



autor: PV