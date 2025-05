Bazala (KDU-ČSL): Spravedlnost není spravedlivá pro všechny

Vážený pane předsedající, pane ministře,

já asi úplně na začátek bych řekl, že chci dát tomuto zákonu šanci, aby vešel v platnost. Jsem členem podvýboru pro bydlení i členem výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Když bylo hlasování, zda ten zákon podpořit nebo nepodpořit, vždy jsem hlasoval pro, s různými nemístnými poznámkami, které asi nebudu mít odvahu tady sdělit.

Ale v každém případě bych chtěl možná reagovat na tu spravedlnost, která tady předřečníky byla vzpomenuta. Ona ta spravedlnost nikdy nebude spravedlivá pro všechny, protože my všichni jsme z masa a kostí a nějak jsme se narodili. Každý máme své jiné potřeby, ne schopnosti, jiné nedostatky, jiné neduhy. Ti, co jsou silnější, zdravější, schopnější, by měli umět pomoci těm, kterým to nebylo dáno, nebo jim životní situace se zkomplikovala.

Josef Bazala KDU-ČSL



Já pocházím, jsem narozen v rodinném domě, kde se ty nemovitosti dělí z generace na generaci. Úkolem bylo je vždycky nějak zvelebovat a posunovat je dál. Znám spoustu lidí, kteří měli tu samou možnost, a nepodařilo se jim to. Nepodařilo se jim to z toho důvodu, že se třeba rozvedli, přišli o zaměstnání, nebyli zdraví, a znám taky případy, kdy se dědila nemovitost z generace na generaci, přišla tam nevěsta nebo manžel nový, a ten všechny ty peníze prohrál v hracích přístrojích, v hracích automatech, a dostal se do toho systému, který my tady teď řešíme. Republika je košatá v uvozovkách, na jedné straně bohaté kraje, na druhé straně kraje chudobné, které prostě nemají tu příležitost, a tím pádem se tam stěhují i částečně problémoví lidé.

Já bych, vnímám to aspoň takto, že jestli někdo má zodpovědnost i za ty kraje a regiony, z mého pohledu jsou to i hejtmani a hejtmanky a starostové a primátoři a podobně, jakým způsobem rozvíjí ten region, jaké připravují projekty atd. To není jenom to centrální řízení, ale je to i obecní. Protože jsem dělal starostu dlouhou dobu, samozřejmě vím, že na tu státní správu ten centrální úřad nikdy nepřinese plné finanční prostředky. Je to i z toho důvodu, že tam vlastně ti úředníci v té samosprávě sedí, že tam všichni stejně topí a tak dál, proto ten stát vlastně nepřispívá úplně ty plné finanční prostředky jako takové.

A teď ještě k tomu, zda využijí vlastníci volných bytů, které mají ne proto, že by za každou cenu chtěli pronajímat, ale proto, aby nějakým způsobem, než dávat finanční prostředky, které vydělají a nepotřebují, do nějakých podílových fondů, kampeliček atd., tak je radši investují do bytů, které raději nepronajímají, protože si je nechávají jako jakousi finanční rezervu, kterou budou potřebovat, když třeba jejich děti dorostou a budou si chtít koupit ne v nějaké vesnici na Moravě nebo v Čechách, ale zrovna v těch středních Čechách, které jsou určitě výhodné.

Co se týká těch nedostatků a těchto věcí, které tady zazněly, určitě jsou. Žádná norma nebude samospásná.

Takže za mě si myslím si, že bychom měli udělat vše pro to, abychom těm lidem, kteří neměli to štěstí a nejsou na ně tak nastaveni, tam já to vidím, právě ten koordinátor z mého pohledu je velmi, velmi významný, aby těm lidem částečně radil, co mají udělat, jakým způsobem se mají zachovat, jestli si vůbec něco takového můžou dovolit a podobně.

Přes všechny ty nedostatky, nechci se vyjadřovat ke kolegům ze severní Moravy, protože ta situace při jejich získání bytového fondu byla prostě jiná než tak, jak byla v jiných městech, kde prostě ti lidé na to, kteří bydleli v těch nájemních bytech, ty finanční prostředky měli. Města je rozprodala proto, aby mohla třeba dodělat kanalizace, infrastrukturu a nemusela opravovat bytové fondy. Těch případů je strašné množství, velké množství a mohli bychom to zde rozvádět. Nemyslím si taky, nebo osobně jsem přesvědčen, že to, co připravuje ministerstvo pro místní rozvoj společně s ministerstvem práce a sociálních věcí, protože to do sebe vzájemně zapadá, tak si myslím, že ta norma dává smysl, a proto jsem připraven ji podpořit.

Děkuji vám za pozornost.