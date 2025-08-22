Ministryně Černochová: Vítejte doma, vojáci a vojákyně

Vítejte doma, vojáci a vojákyně!
Tradičním slavnostním nástupem jsme dnes na pražském Vítkově přivítali vojáky a vojákyně, kteří se vrátili z devíti zahraničních operací – od Islandu, Kosova, Litvy a Lotyšska, přes Slovensko a Řecko, až po Golanské výšiny a Demokratickou republiku Kongo. V každé z těchto misí prokázali vysokou profesionalitu, odvahu a oddanost službě a dělali dobré jméno České republice.
Velký dík patří i jejich rodinám za to, že jsou jim ve službě naší vlasti oporou. A zvláště pak děkuji našim letcům, kteří v rámci své mise na Islandu vybrali 144 tisíc korun pro malou Terezku Petříkovou, která bojuje s vážným zdravotním postižením. Terezka nemá žádnou vazbu na armádu. O to víc jejich pomoc ukazuje, že služba vlasti není jen o obraně, ale i o lidskosti.
Děkuji vám všem za skvělou reprezentaci České republiky. Jsem moc ráda, že jste se ve zdraví vrátili!
Mgr. Jana Černochová
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV