Ministryně Černochová: Vítejte doma, vojáci a vojákyně

24.08.2025 20:16 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k návratu vojáků ze zahraničních misí.

Foto: Repro: YouTube
Popisek: Ministryně obrany Jana Černochová v rozhovoru s novinářem Čestmírem Strakatým

Vítejte doma, vojáci a vojákyně!

Tradičním slavnostním nástupem jsme dnes na pražském Vítkově přivítali vojáky a vojákyně, kteří se vrátili z devíti zahraničních operací – od Islandu, Kosova, Litvy a Lotyšska, přes Slovensko a Řecko, až po Golanské výšiny a Demokratickou republiku Kongo. V každé z těchto misí prokázali vysokou profesionalitu, odvahu a oddanost službě a dělali dobré jméno České republice.

Velký dík patří i jejich rodinám za to, že jsou jim ve službě naší vlasti oporou. A zvláště pak děkuji našim letcům, kteří v rámci své mise na Islandu vybrali 144 tisíc korun pro malou Terezku Petříkovou, která bojuje s vážným zdravotním postižením. Terezka nemá žádnou vazbu na armádu. O to víc jejich pomoc ukazuje, že služba vlasti není jen o obraně, ale i o lidskosti.

Děkuji vám všem za skvělou reprezentaci České republiky. Jsem moc ráda, že jste se ve zdraví vrátili!

Mgr. Jana Černochová

  • ODS
  • ministryně obrany
