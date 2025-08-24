VIDEO Nepublikovatelná slova. Kamera zachytila konflikt v Příčovech

24.08.2025 20:36

V Příčovech ve Středočeském kraji bylo během soboty opravdu živo. Sešli se tu příznivci akce nazvané Vlastenecké setkání, ale i její odpůrci. Vzduchem létala velmi ostrá slova a chvílemi musela vášně mírnit policie. Důležitou roli tady sehrál aktivista Vojtěch Pšenák, který s využitím řady vulgárních slov popsal, co si myslí o proruských kolaborantech. A naznačil, že takoví kolaboranti by měli pobývat ve vězení. Případně by měli viset.

Foto: screen YouTube
Popisek: Vojtěch Pšenák protestuje na akci v Příčovech

V sobotu 23. srpna proběhlo v Příčovech Vlastenecké setkání, na němž nechyběl ekonom Miroslav Ševčík, který by se rád stal poslancem v rámci kandidátní listiny SPD, přítomni byli publicista Michal Semín, profesor Ivo Budil, antropolog, a řada dalších řečníků, kteří promlouvali o měnícím se světě, v němž bychom se podle jejich názoru měli zaměřit na prostor střední Evropy a nevázat se tolik na Z8pad, který viděno jejich očima uvadá.

A zatímco se za živým plotem debatovalo o změně režimu, před zámkem se střetávaly dvě skupiny aktivistů. Obě se popisovaly jako vlastenecké, ale jedna dávala jasně najevo, že věci vidí podobně jako Miroslav Ševčík, který během dne bez obalu prohlásil, že EU momentálně vedou „debilové“, a proti nim stála druhá skupina aktivistů, která by „debily“ hledala jinde, nikoli v současném vedení EU.

Ze střetů těchto dvou skupin koluje na internetu řada videí. Stoupenci jedné i druhé strany se vzájemně nahrávali na mobilní telefony a pro ostrá slova nechodili nijak daleko.

Myslíte si, že většina Ukrajinců v České republice schvaluje ten postup vlády (prezidenta) Zelenského?“ zeptal se Robin Čumpelík, který také zachycoval dění v Příčovech a jehož video je dostupné na internetu. „Myslím si, že ano,“ odpověděla mladá žena. A pustila se do křížku se druhou ženou, která si ji nahrávala na mobil. „Prosím vás, ať mě tady neobtěžuje,“ obrátila se na jednoho z policistů, který měl za úkol na akci bdít nad dodržováním pořádku.

Příčovy 2025

„Tohleto samý děláš ty líp, alespoň vidíš, jak to chutná, ty p**do ošklivá,“ ozvalo se na to konto z davu. A policista raději zasáhl a muže s nevybíravým slovníkem od ženy oddělil.

Jenže o pár vteřin později došlo k dalšímu incidentu. „Já vás jako pořadatel žádám, abyste opustili naše shromáždění, pokud s ním nesouhlasíte,“ žádal Vojtěch Pšenák, který sehrál roli i v nedávném incidentu v sídle KSČM. V Příčovech se objevil v tričku s nápisem „Dezohunters“ a s plackou Milionu chvilek. Hned vedle měl českou i ukrajinsku vlajku.

„Jdi do prde**,“ ozvalo se z davu v odpověď. „Umej si hlavu, ty zm**e,“ přišla další reakce.

Bylo jasné, že jak příznivci řečníků akce v Příčovech, tak jejich odpůrci se nemají příliš v lásce.

Robin Čumpelík se Pšenáka zeptal, zda tuší, kdo to byla Victoria Nulandová.

Pšenák odvětil, že neví, o koho jde.

Victoria Nulandová je bývalá náměstkyně ministerstva zahraničí USA, která dlouhodobě podporuje Ukrajinu a objevila se již na ukrajinském Majdanu v roce 2014, kde jasně stála na straně tehdejších demonstrantů, kteří chtěli Ukrajinu dostat do EU, volali po boji s korupcí ve své zemi a po řadě dalších věcí.

Vůči Rusku po celou svou politickou kariéru vystupovala nekompromisně. A uniklý telefonát z Majdanu ukázal, že podobně nekompromisně smýšlela i o EU, kdy do telefonu prohlašovala, že pokud jde o Ukrajinu, tak se „na EU mohou vy*rat“.

Čumpelík mezitím položil dalčí otázky.

„Víte, že se tady u nás spousta Ukrajinců schovává? Že tu válku nechtějí? A že nás za to nebudou mít rádi?“ ptal se dál.

„Ty jdi do prde**, ty sr**i zkur*****, já se s tebou nebavím,“ rozkřikl se na Čumpelíka Pšenák.

Příčovy 2025

Ze stran policie poté zazněla slušná žádost k oběma skupinám, jak k příznivcům řečníků na Vlasteneckém setkání, tak k jejich odpůrcům, aby se v klidu věnovali každý své akci. „Prosím, jděte na své shromáždění,“ uvedl náměstek Policie ČR ve Středočeském kraji, který si vzal slovo. „Děkuju,“ obrátil se na obě skupiny.

Jenže pokud někdo čekal, že se situace před zámkem v Příčovech zklidní, spletl se. Lidé z obou táborů na sebe nadále pokřikovali.

Jeden z policistů poté Pšenáka odvedl kousek stranou a provedl jeho ztotožnění.

Příčovy 2025

O chvíli později se Čumpelík Pšenáka zeptal, zda Mikuláš Minář, zakladatel Milionu chvilek pro demokracii, ví, že lidé v Příčovech protestují.

A Pšenák odpověděl otázkou. A prosím vás, Putin ví, že tady děláte jeho mítink?“

 Poté znovu zopakoval, že svou akci pořádá z politického přesvědčení.

„Protože si myslím, že proruští kolaboranti mají být buď ve vězení, nebo viset,“ nechal se slyšet Pšeňák. „Pokud někdo otevřeně kolaboruje s cizí mocností, která nás otevřeně označuje za nepřítele, tak si zaslouží být potrestán. A je chyba této vlády, že nezatočila s proruskými kolaboranty, jako jste tady např. vy,“ dodal po chvíli.

„A co s nimi měla udělat? Pověsit je?“ ptal se na to konto Čumpelík.

„Zavřít třeba,“ odpověděl Pšenák. „A pokud tady někdo pro Rusko páchá teroristické útoky, tak si myslím, že by si zasloužil trest smrti. Ano,“ dodal po chvíli. „Tady je to teď největší sešlost kolaborantů během roku,“ pravil také Pšenák.

Čumpelík poté zavítal do areálu zámku a zmínil, jaký klid tam panuje v porovnání s křikem před plotem.

Článek obsahuje štítky

kolaborace , policie , Rusko , Ukrajina , USA , Nulandová , Majdan , válka na Ukrajině , Příčovy , Vlastenecké setkání , Pšenák

autor: Miloš Polák

