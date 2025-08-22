ÚOHS: JET BETA II může převzít Pekařství Šumava

Společnost JET BETA II., a.s., získává možnost výlučně kontrolovat společnost Pekařství Šumava Holding s.r.o. a její dceřiné společnosti Náš chléb a.s. a Vaše pekárna a.s. Ke spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti výroby a prodeje pekárenských produktů a cukrářských produktů.

ÚOHS: JET BETA II může převzít Pekařství Šumava
Společnost JET BETA II., a.s., získává možnost výlučně kontrolovat společnost Pekařství Šumava Holding s.r.o. a její dceřiné společnosti Náš chléb a.s. a Vaše pekárna a.s. Ke spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti výroby a prodeje pekárenských produktů a cukrářských produktů.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže spojení soutěžitelů ve zjednodušeném řízení povolil, neboť zjistil, že nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Rozhodnutí Úřadu je pravomocné.

Společnost JET BETA II. náleží do skupiny společností, které působí na území Evropského hospodářského prostoru například v oblastech výroby a dodávek uhlíkových a hybridních tkanin, stavebních profilů a příslušenství pro stavbu, výroby plastových komponentů, dodávek komplexních projektů pro plynové elektrárny a moderní nízkoemisní energetiku, cirkulární ekonomiku, ale také potravinářství, letecký průmysl nebo automotive, vývoje a výroby olejových a palivových systémů pro turbíny, generátory a kompresory, vývoje a výroby technologií pro zpracování vodíku či investic do nemovitostí.

Společnost Pekařství Šumava je holdingovou společností, která drží a spravuje podíly v jí kontrolovaných společnostech. Společnosti Náš chléb a Vaše pekárna jsou činné v oblasti výroby a prodeje pekárenských produktů a cukrářských produktů zejména na území České republiky.

